Версия: в опричники шли садисты, чтобы легально удовлетворять душевные позывы

Понятие опричина стало нарицательным в нашей стране и обозначает крайнюю степень произвола государственной власти по отношению к собственным гражданам. Справедливо ли такое отношение? Вполне.

В опричнину шли люди с психическими отклонениями

Иван IV создал опричнину в 1565 году как особую, подчиняющуюся лично ему территорию с особым войском, фактически — личной гвардией. Но в общественном сознании опричнина закрепилась как репрессивная политика в отношении народа и бояр. Страдавший паранойей Иван IV везде видел заговор и измену, и опричники должны были искоренять их днем и ночью. Страну залили потоки крови. Например, во время Новгородского похода еще до соприкосновения с неприятелем Малюта Скуратов убил собственными руками полтысячи человек, доведя счет во взятом штурмом Новгороде до нескольких тысяч. Не забыли опричники разграбить 27 монастырей и новгородский торг.

Особенно любил Малюта душить, глядя жертве в глаза. Другие опричники не отставали от своего лидера, уничтожая людей изощренными способами. Казнь должна была быть как можно более длительной, зрелищной и мучительной — в назидание другим. Но есть версия, высказанная разными современными психиатрами, как отечественными, так и зарубежными, что в опричники шли маньяки и садисты, чтобы легально удовлетворять свои душевные позывы.

Среди опричников было немало гомосексуалистов. Самый известный из них — Федор Басманов, статный красавец, сын идейного лидера опричнины Алексея Басманова. Федор не скрывал свою тягу к мужчинам, вокруг него сложилось своеобразное опричное гей-сообщество. Сам Иван Грозный состоял с Федором в весьма двусмысленных отношениях. Впрочем, Федор был предан царю и, не задумываясь, убил по его приказу собственного отца.

Опричнина была карьерным лифтом для худородных бояр и даже посадских людей, но существенную часть опричников составляли иностранцы. Они отличались жестокостью и безжалостностью даже среди опричников. Едва ли не единственной их мотивацией была не борьба с крамолой, а финансовый интерес — репрессированных можно было грабить вдосталь. Да и Грозный на первых порах не скупился на награды своим гвардейцам.

Грозный хотел перенести столицу

Иван IV ненавидел Москву и постоянно жил в Александровской слободе, окруженный опричниками, ставшими пародией на военно-монашеский орден. Грозному было этого мало и он начал готовить перевод столицы в Вологду. Там отстроили каменную крепость, вооруженную 300 пушками и собор — царь был набожен.

Были и планы сбежать в Лондон, о чем даже шли тайные переговоры с королевой Елизаветой.

Грозный начал подозревать в измене собственных опричников, начались пытки и казни, царская гвардия задумалась, стоит ли быть верной такому государю. Страну накрыли чума и голод. В 1571 году Москву разграбило и сожгло войско крымского хана Девлет-Гирея. Следующий год стал последним для опричнины, царь распустил ее, так и не достигнув ни одной из поставленных задач.

Темная армия Ивана Грозного творила беспредел. А вот отношение к ней в обществе неоднозначно негативное. Есть люди, которые осуждают опричину и считают ее нелецеприятной и страшной страницей нашей истории. Иные имеют мнение, что такая грозная армия помогла в итоге вывести Россию на новый уровень. Разве для достижения цели все средства хороши?

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По инф. cyrillitsa.ru

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