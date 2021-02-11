Музей истории ГУЛАГа предлагает вспомнить личные дела заключенных

Музей истории ГУЛАГа совместно с библиотекой Николая Федорова представляют цикл онлайн-выступлений, посвященный изучению нашего общего прошлого через личный опыт поиска, воссозданию истории страны – через историю семьи.

Музей истории ГУЛАГа совместно с Библиотекой №180 имени Николая Федорова «ЦБС ЮЗАО» представляют цикл онлайн-выступлений «Личное дело».

В выступлениях цикла примут участие историк Гайра Веселая, доктор филологии, историк русской философии и литературы Анастасия Гачева, сотрудники Музея истории ГУЛАГа Константин Андреев и Мария Лоцманова и автор книги «Сиблаг НКВД. Последние письма пастора Вагнера. Личный опыт поиска репрессированных» Александр Макеев.

Цикл откроется в четверг 11 февраля, в 19:00, встречей с историком Гайрой Веселой, дочерью Артема Веселого, описавшей историю своей семьи в документальной книге «По бездорожью XX века. Семейные истории» («Минувшее», 2017).

Главным героем рассказа станет ее отец, писатель Артем Веселый – один из ключевых участников послереволюционного литературного процесса, автор знаменитого романа о Гражданской войне «Россия, кровью умытая».Высоко оцененный современниками после публикации в 1932 году и неоднократно переиздававшийся в последующие несколько лет, в 1937 году этот роман подвергся резкой критике. На страницах газеты «Комсомольская правда» появилась статья «Клеветническая книга», где он был объявлен «пасквилем на бойцов и строителей молодой республики Советов». В этом же году писатель был арестован, осужден как участник антисоветской террористической организации и расстрелян в 1938 году.

После его ареста в лагерь и детские дома отправились третья жена и младшие дети писателя, а старших – Гайру и ее сестру Заяру в 1949 году как детей врага народа выслали в Казахстан. Только в 1961 году все дети писателя смогли вновь собраться вместе.

Сама Гайра Артемовна выступит не только как рассказчица, но и как одна из героинь своей истории. Девочка, выросшая на Покровке, в знаменитом писательском общежитии; девушка, прошедшая через фантасмагорию идеологического суда, устроенного над ней однокурсниками по истфаку МГУ, а потом через сталинские тюрьмы и ссылки; женщина, в середине 1950-х добившаяся вместе с сестрой реабилитации отца и возвращения его имени в большую литературу и в 90 с лишним лет проделавшая титанический труд памяти и любви, написав свою книгу «По бездорожью XX века».

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