Kак Ричард III убил своих племянников? Раскрыта одна из зловещих тайн в мире

Ученый представил доказательства, которые помогли раскрыть одну из самых давних тайн в мире. Стало известно, как король Ричард III, последний король Англии из дома Йорков, завладел троном.

Профессор Хаддерсфилдского университета Тим Торнтон заявил, что его недавние открытия являются подтверждением того, что король Ричард III, последний король Англии из дома Йорков, убил двух своих племянников в 1483 году, чтобы обеспечить себе власть.

Обвинение против Ричарда III впервые привлекло внимание общественности в 1513 году, когда знаменитый государственный деятель и философ сэр Томас Мор опубликовал свою резкую книгу «История короля Ричарда III». Историки давно задаются вопросом, заслуживает ли доверия утверждение Мора о том, что Ричард III приказал казнить племянников. Но профессор Торнтон утверждает, что его исследование доказывает: это так.

Торнтон опознал в двух соратниках Мора сыновей одного из наемных убийц. Ученый пришел к выводу, что Мор узнал правдивую историю о судьбе двух принцев благодаря контактам с этими людьми.

Торнтон представил свое исследование в выпуске журнала History, Journal of the Historical Association от 28 декабря.

«Это было величайшим тайным убийством в британской истории, поэтому до сих пор мы не могли полагаться на рассказ Мора о том, что произошло», — восклицает Торнтон в выпуске новостей Университета Хаддерсфилда, в котором представлены результаты исследования.

«Я показал, что сыновья главного предполагаемого убийцы находились в суде в Англии Генриха VIII и что они жили и работали вместе с сэром Томасом Мором», — продолжает Торнтон. Мор писал не о воображаемых людях. Теперь у ученых есть веские основания полагать, что детали рассказа Мора об убийстве заслуживают доверия, подчеркнул ученый.

История сэра Томаса Мора о том, как Ричард III заказал убийство двух своих невинных племянников, вызывает отвращение и напоминает «Игру престолов», отметил ученый. Вероятно, это не простое совпадение, поскольку создатель «Игры престолов» Джордж Мартин признался, что увлечен Ричардом III и глубоко интересуется историей его прихода к власти.

Согласно рассказу Мора, соратник Ричарда III сэр Джеймс Тирелл заключил контракт с двумя мужчинами, Майлзом Форестом и Джоном Дайтоном, чтобы избавиться от 12-летнего Эдуарда V и его 9-летнего брата Ричарда, носившего титул герцога Йоркского.

После двух с половиной месяцев правления Эдуарда V, в результате серии махинаций, Ричард III сменил племянника на троне. Молодой король и его брат были объявлены незаконнорожденными и, следовательно, не имеющими права на корону.

Затем Ричард III поместил племянников в лондонском Тауэре, якобы для их же безопасности. Однако вскоре после того, как Ричард III официально взошел на трон, они исчезли из поля зрения общественности. Даже в то безжалостное время это привело многих к выводу, что Ричард III тайно приказал их казнить, по-видимому, чтобы они не могли претендовать на престол в будущем.

К несчастью для Ричарда, его правление было недолгим. В 1485 году, всего через два года после своего восхождения на престол, Ричард III погиб в битве с войсками Генри VII при Босворте. Тем самым был положен конец чрезвычайно короткому правлению последнего суверена дома Йорков.

История восхождения Ричарда и его подлых деяний, которые он совершил, была увековечена Шекспиром в пьесе «Ричард III». Эта работа полностью основана на трудах Мора, она помогла укрепить историческую репутацию Ричарда как безжалостного узурпатора и детоубийцы.

Если учитывать жестокий характер дворцовых интриг, которые считались обычным явленим для европейской аристократии в Средние века, то утверждение Мора о том, что Ричард III убил своих племянников, чтобы защитить свои права на трон, вряд ли кажется надуманным. В 1674 году рабочие нашли под лестницей лондонского Тауэра деревянный ящик, в котором лежали два детских скелета. Это усилило подозрения о том, что два принца не выбрались живыми из ловушки в Тауэре.

По прошествии времени невозможно с полной достоверностью доказать, что именно Ричард III заказал убийство своих племянников. Историки разделились во мнениях относительно того, заслуживала ли доверия история Мора. Многие пришли к выводу, что он оклеветал Ричарда III по приказу Тюдоров (Генрих VII и Генрих VIII), у которых была причина изобразить своего предшественника из дома Йорков в худшем виде.

Томас Мор был назначен лорд-канцлером Англии в 1529 году Генрихом VIII, что доказывает: в то время знаменитый государственный деятель считался надежным союзником дома Тюдоров.

По инф. portal- kultura.ru

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