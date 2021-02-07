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Kак Ричард III убил своих племянников? Раскрыта одна из зловещих тайн в мире
По инф. portal- kultura.ru   
07 Февраля 2021 г.
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Ученый представил доказательства, которые помогли раскрыть одну из самых давних тайн в мире. Стало известно, как король Ричард III, последний король Англии из дома Йорков, завладел троном.

Kак Ричард III убил своих племянников? Раскрыта одна из зловещих тайн в мире

Профессор Хаддерсфилдского университета Тим Торнтон заявил, что его недавние открытия являются подтверждением того, что король Ричард III, последний король Англии из дома Йорков, убил двух своих племянников в 1483 году, чтобы обеспечить себе власть.

Обвинение против Ричарда III впервые привлекло внимание общественности в 1513 году, когда знаменитый государственный деятель и философ сэр Томас Мор опубликовал свою резкую книгу «История короля Ричарда III». Историки давно задаются вопросом, заслуживает ли доверия утверждение Мора о том, что Ричард III приказал казнить племянников. Но профессор Торнтон утверждает, что его исследование доказывает: это так.

Торнтон опознал в двух соратниках Мора сыновей одного из наемных убийц. Ученый пришел к выводу, что Мор узнал правдивую историю о судьбе двух принцев благодаря контактам с этими людьми.

Торнтон представил свое исследование в выпуске журнала History, Journal of the Historical Association от 28 декабря.

«Это было величайшим тайным убийством в британской истории, поэтому до сих пор мы не могли полагаться на рассказ Мора о том, что произошло», — восклицает Торнтон в выпуске новостей Университета Хаддерсфилда, в котором представлены результаты исследования.

«Я показал, что сыновья главного предполагаемого убийцы находились в суде в Англии Генриха VIII и что они жили и работали вместе с сэром Томасом Мором», — продолжает Торнтон. Мор писал не о воображаемых людях. Теперь у ученых есть веские основания полагать, что детали рассказа Мора об убийстве заслуживают доверия, подчеркнул ученый.

История сэра Томаса Мора о том, как Ричард III заказал убийство двух своих невинных племянников, вызывает отвращение и напоминает «Игру престолов», отметил ученый. Вероятно, это не простое совпадение, поскольку создатель «Игры престолов» Джордж Мартин признался, что увлечен Ричардом III и глубоко интересуется историей его прихода к власти.

Согласно рассказу Мора, соратник Ричарда III сэр Джеймс Тирелл заключил контракт с двумя мужчинами, Майлзом Форестом и Джоном Дайтоном, чтобы избавиться от 12-летнего Эдуарда V и его 9-летнего брата Ричарда, носившего титул герцога Йоркского.

После двух с половиной месяцев правления Эдуарда V, в результате серии махинаций, Ричард III сменил племянника на троне. Молодой король и его брат были объявлены незаконнорожденными и, следовательно, не имеющими права на корону.

Затем Ричард III поместил племянников в лондонском Тауэре, якобы для их же безопасности. Однако вскоре после того, как Ричард III официально взошел на трон, они исчезли из поля зрения общественности. Даже в то безжалостное время это привело многих к выводу, что Ричард III тайно приказал их казнить, по-видимому, чтобы они не могли претендовать на престол в будущем.

К несчастью для Ричарда, его правление было недолгим. В 1485 году, всего через два года после своего восхождения на престол, Ричард III погиб в битве с войсками Генри VII при Босворте. Тем самым был положен конец чрезвычайно короткому правлению последнего суверена дома Йорков.

История восхождения Ричарда и его подлых деяний, которые он совершил, была увековечена Шекспиром в пьесе «Ричард III». Эта работа полностью основана на трудах Мора, она помогла укрепить историческую репутацию Ричарда как безжалостного узурпатора и детоубийцы.

Если учитывать жестокий характер дворцовых интриг, которые считались обычным явленим для европейской аристократии в Средние века, то утверждение Мора о том, что Ричард III убил своих племянников, чтобы защитить свои права на трон, вряд ли кажется надуманным. В 1674 году рабочие нашли под лестницей лондонского Тауэра деревянный ящик, в котором лежали два детских скелета. Это усилило подозрения о том, что два принца не выбрались живыми из ловушки в Тауэре.

По прошествии времени невозможно с полной достоверностью доказать, что именно Ричард III заказал убийство своих племянников. Историки разделились во мнениях относительно того, заслуживала ли доверия история Мора. Многие пришли к выводу, что он оклеветал Ричарда III по приказу Тюдоров (Генрих VII и Генрих VIII), у которых была причина изобразить своего предшественника из дома Йорков в худшем виде.

Томас Мор был назначен лорд-канцлером Англии в 1529 году Генрихом VIII, что доказывает: в то время знаменитый государственный деятель считался надежным союзником дома Тюдоров.

По инф. portal- kultura.ru

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  • Kак Ричард III убил своих племянников? Раскрыта одна из зловещих тайн в мире
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