Теоретически потомки Романовых могут претендовать на престол Черногории. А еще?

Разговоры о возможной реставрации монархии в России ведутся с начала 1990-х годов. По одной из версий, в 1996 году президент Ельцин даже готов был подписать соответствующий указ, однако передумал. Между тем, теоретически члены династии Романовых имеют право взойти на престол не только в России, но и во многих других странах.

Финляндия

Статус Финляндии в Российской империи определялся манифестом Александра I «О присоединении Финляндии» (1808 год). Фактически Великое княжество Финляндское было связано с Россией личной унией, в нём действовали особые законы.

После обретения Финляндией независимости ключевую роль в политике этой страны играл Карл Густав Маннергейм, регент и президент Финляндии. Маннергейм был убеждённым монархистом и до конца жизни держал на рабочем столе портрет Николая II, в коронации которого ему довелось участвовать. В 1918 году финский военачальник вынашивал планы по спасению русского императора. Маннергейм поддерживал личные связи с великой княгиней Ольгой Александровной и с вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной.

Казалось бы, при таком лидере восстановление монархии в Финляндии было более чем реальным. Однако ситуацию осложнила немецкая авантюра 1918 года. Благодаря успехам берлинской дипломатии, в течение трёх месяцев трон Королевства Финляндия занимал Фридрих Карл Гессен-Кассельский, ставленник Вильгельма II. Таким образом, путь к реставрации Романовых был отрезан. Кроме того, финны не собирались делать политические шаги, способные спровоцировать большевистскую Россию на нападение. Со временем монархическая идея в Финляндии подверглась забвению.

Польша

Согласно полному титулу, Николай II именовался «царём Польским». Однако в Польше престиж русской монархии был невысок. Ещё в 1831 году польский Сейм принял «Постановление о детронизации императора Николая I». Фактически в течение ста лет Польша удерживалась в составе России лишь силой оружия.

В годы Первой мировой войны Царство Польское оккупировали немцы. Они предложили собственную кандидатуру на трон Королевства Польского – австрийского эрцгерцога Карла Стефана. После обретения страной независимости вопрос о приглашении Романовых в Варшаву никогда не поднимался. В 1930-х годах «идеальным кандидатом» в польские короли считался Георг, принц Кентский, брат английского короля Георга VI.

В настоящее время польские монархисты, имеющие своих депутатов в Сейме, хотели бы видеть монархом представителя саксонской династии Веттинов, либо потомков древних родов Лещинских или Понятовских.

Представители династии Веттинов

Литва и Белоруссия

Русский царь считался также монархом Великого княжества Литовского. Однако в Литве повторилась та же история, что и в Польше с Финляндией. Под немецким влиянием Литва в 1918 году была провозглашена конституционной монархией. Королевский трон должен был занять представитель Вюртембергской династии — Вильгельм фон Урах, который получил имя Миндаугаса (Миндовга) II. После Ноябрьской революции в Германии это решение было аннулировано, и Литва стала республикой.

Монархисты Белоруссии также считают свою страну преемницей Великого княжества Литовского. В 2013 году предводитель «оргкомитета по созданию монархической Лиги Великого княжества Литовского» Александр Стрельцов-Карвацкий негативно высказался по поводу упразднения монархии в Российской империи. Тем не менее видеть Романовых на престоле сторонники восстановления ВКЛ категорически не хотят – по какой-то причине им ближе австрийские Габсбурги.

Грузия

В Грузии монархическая идея всегда была сильна. Но звать на трон родственников «царя Грузинского» Николая II потомки его подданных не спешат. Куда большим авторитетом в Грузии пользуются члены династии Багратионов, чья власть, по легенде, имела божественное происхождение. За восстановление трона Багратионов выступает, например, католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Судя по общественным настроениям, из всех постсоветских республик Грузия ближе всего подошла к реставрации монархии, однако соответствующее решение пока не принято.

Украина

В Российской империи Украина как отдельная административная единица не существовала. Однако русский император носил титул самодержца Киевского, царя Херсонеса Таврического, великого князя Волынского, Подольского и Черниговского. Монархистом по убеждениям был гетман Украинской державы Павел Скоропадский, бывший флигель-адъютант Николая II. Однако нынешние украинские монархисты по политическим причинам отмежевались от Романовых. Им больше нравятся Рюриковичи, Гедиминовичи, Габсбурги или кто-то из потомков украинских гетманов.

Норвегия

Со времён Павла I русские цари, будучи родственниками династии Гольштейн-Готторп, претендовали на древний трон Норвегии. Северное королевство, как полагал император Павел, должно было достаться ему в обмен на собственно Гольштейн-Готторп и Ольденбург. В очередной раз русская дипломатия напомнила норвежцам о династических правах Романовых в 1905 году, когда распалась шведско-норвежская уния. Однако вопреки логике престолонаследия, норвежцы тогда предпочли избрать в короли двоюродного брата Николая II – датского принца Карла из династии Глюксбургов. Не исключено, что в случае пресечения правящего королевского рода Романовы вновь смогут предъявить права на престол Норвегии.

Сербия

Благодаря династическим связям с сербским родом Карагеоргиевичей некоторые потомки Романовых теоретически могут претендовать на престол Сербии и Черногории. Речь идёт о линии потомков регента Югославии Павла Карагеоргиевича, который был женат на Ольге Греческой, внучке российского императора Александра II. По мнению части современных Романовых, сын и внук Павла Карагеоргиевича Александр и Дмитрий имеют право занимать не только сербский, но и российский императорский трон.

Князь Павел Карагеоргиевич и принцесса Ольга

Германия

В России с 1990-х годов из всех Романовых самую большую известность завоевали потомки ветви «Кирилловичей» – Мария Владимировна Романова и её сын Георгий Михайлович. По отцу, принцу Прусскому Францу Вильгельму, великий князь Георгий является представителем германской императорской династии Гогенцоллернов. Он имеет право на престол Бранденбурга, Пруссии и Германской империи, если прервётся линия потомков принца Луи-Фердинанда.

Царская жизнь – особая, статусная и интересная. И очень любопытны выкладки по другим странам, где потомки Романовых в теории могли бы занять трон. А вот если б в России все-таки установилась монархия, кто из потомков русского боярского рода мог бы претендовать на корону в родном отечестве?

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По инф. cyrillitsa.ru

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