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«Суперсолдаты» прошлого: казаки и… ниндзя. Что их роднит?
По инф. cyrillitsa.ru   
07 Января 2021 г.
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ukraina kazak

Ниндзя. Воины-невидимки. Их приемы и тактические выпады непредсказуемы. Их оружие смертоносно, а их яды не имеют противоядий. Они — непревзойденные и неповторимые. Аналогов в мировой истории не было и нет. Но на поверку оказывается, что никакие они не уникальные. Казаки веками благополучно применяли приемы из арсенала ниндзя. И даже лучше ниндзя. Просто пафоса и тумана не нагоняли.

«Служивые сословия»: казаки и… ниндзя. Что их роднит?

Переклички в вооружении

Общеизвестно, что ниндзя предпочитали оружие легкое, компактное, но при этом функциональное и желательно разящее противника наповал буквально в одно, максимум два движения. Таковым могли похвастаться и казаки.

Казачья «волчатка» — нагайка со вшитым в нее свинцом — весила всего 400 граммов, при длине рукояти в 30–40 сантиметров, зато была грозным оружием против любого не упакованного в доспехи противника. С «волчаткой», как нетрудно догадаться по наименованию, в основном охотились на волков, но бывали случаи ее применения и против недругов.

Также казаки использовали гасило — 20-сантиметровый кожаный шнур с, как правило, металлическим увесистым набалдашником. Мало того, что это было наиболее доступное оружие, так оно еще и действовало крайне быстро и применялось тогда, когда использование более «серьезных» видов вооружения невозможно: например, в тесноте.

Кстати сказать, сагэо — длинный шнур, к которому можно было крепить всевозможные утяжеления, и которым активно пользовались бойцы ниндзя, — был значительно менее удобен и доставлял в схватке ощутимо больше хлопот.

Метательные ножи ниндзя, хоть и окружены мистическим ореолом, — на деле оказывались даже менее эффективными, нежели казачьи «засапожники». Засапожные ножи — это 40-сантиметровые, как правило, обоюдоострые заточенные штыри, которые можно метнуть во врага.

Ниндзя четко разделяли метательное оружие и оружие ближнего боя, тем самым добавляя веса собственной амуниции. Казакам же по большей части удавалось этого избегать, не обременяя себя избыточным и нефункциональным балластом.

Наконец, казачья шашка по всем характеристикам превосходит, казалось бы, компактный и функциональный ниндзято. Длина ниндзято составляла 90 сантиметров, тогда как черкесские шашки были 75–85 сантиметров длиной. Масса этих мечей сопоставима, однако боевые характеристики шашки намного более высоки. Достаточно заметить, что шашка стояла на вооружении вплоть до 1927 года. К тому времени клинки ниндзято были не то, что сняты с вооружения, но и знали о них только специалисты по старинному оружию.

Переклички в защитном снаряжении

Ниндзя по понятным причинам не носили доспехов, ведь чрезмерное количество снаряжения негативно сказывается на маневренности. Они предпочитали легкие полусферические шлемы и пластины, расположенные на тех участках тела, в которые обычно метит враг. То есть безопасность держалась, что называется, «на честном слове». Совсем другое дело — у казаков. Правда, только на начальном этапе.

Казаки, вопреки расхожим стереотипам, доспехи сперва носили. Известно так называемое «панцирное казачество» XVI–XVII веков в Речи Посполитой и в армии Богдана Хмельницкого. Младший состав был облачен в кольчуги, либо плотные кожаные куртки. Впоследствии казачество утратило какое бы то ни было защитное обмундирование. Видимо, в условиях ускоренного развития огнестрельного оружия и боеприпасов в каком бы то ни было предохраняющем снаряжении попросту не было смысла.

Переклички в маскировке и в тактике

Воины ниндзя поражают воображение умением сливаться с местностью и своей приспособляемостью практически к любой окружающей среде. А мы казачьей маскировки как будто бы стесняемся. Хотя и нам есть, что вспомнить и что предъявить.

Казаки-пластуны, выполнявшие, по сути, роль пограничников, были блестящими разведчиками и следопытами, без проблем орудовали во вражеском стане и виртуозно проводили диверсии.

До нашего времени дошел рассказ о пластуне, полдня пролежавшем в камышах и в грязи — в то время как над ним, даже на его спине, находился пост недоброжелательных горцев. Не раз случалось такое, что во время погони казаки, спасаясь, прятались в зарослях и даже в болотах — и внезапно контратаковали обескураженных врагов. Кстати, дыхание под водой через тростинку практиковалось отнюдь не только ниндзя, но и казаками.

В литературе также описана ситуация, когда горцы численностью около трех тысяч человек попытались захватить Крымское укрепление. На помощь гарнизону атаман Бабич направил всего лишь 40 пластунов, вопреки всем теоретическим выкладкам сочтя такое количество достаточным. Командир отряда Крыжановский так рассредоточил и укрыл стрелков на берегу реки за стволами деревьев, принесенных во время весеннего половодья, что их меткий огонь буквально выкашивал атакующих. При этом сами пластуны не несли никаких потерь. Горские агрессоры, несмотря на многократное численное превосходство, почли за благо отступить.

Конечно, тактико-стратегические задачи казаков отличались от аналогичных задач ниндзя. Казаки все-таки, как ни крути, были армией, а не сборищем наемных убийц. Но и казакам частенько приходилось проворачивать внезапные, застающие врасплох атаки, подчас даже при численном перевесе со стороны неприятеля.

Так что прежде чем восторгаться умениями японских бойцов, обратите внимание на то, что и у нас имелись свои «сверхвоины-невидимки». Зачастую ничем не уступающие, а иногда и превосходящие японцев.

По инф. cyrillitsa.ru

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  • «Суперсолдаты» прошлого: казаки и… ниндзя. Что их роднит?
    ukraina kazak Ниндзя. Воины-невидимки. Их приемы и тактические выпады непредсказуемы. Их оружие смертоносно, а их яды не имеют противоядий. Они — непревзойденные и неповторимые. Аналогов в мировой истории не было и нет. Но на поверку оказывается, что никакие они не уникальные. Казаки веками благополучно применяли приемы из арсенала ниндзя. И даже лучше ниндзя. Просто пафоса и тумана не нагоняли.
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