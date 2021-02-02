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«Путешествия» тела Сталина: то в Мавзолей, то из Мавзолея. Что это было?
Валерия Брыжаченко, 1rre.ru   
02 Февраля 2021 г.
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Личность Иосифа Сталина, его управление государством и смерть политического деятеля до сих пор волнуют умы исследователей. Время от времени на слуху также появляется тема выноса тела вождя народов из Мавзолея. Данное мероприятие было тайным, как собственно и истинные причины его проведения.

«Путешествия» тела Сталина: то в Мавзолей, то из Мавзолея. Почему так?

Смерть и похороны вождя народов

До 1 марта 1953 года Иосиф Виссарионович Сталин был самым могущественным человеком в СССР. А 1 марта охранник нашел его в бессознательном состоянии на полу на даче.

Врачи поставили неутешительный диагноз – паралич всей правой стороны тела. Ежедневно бюллетень о состоянии Генсека печатался во всех советских газетах и комментировался по радио.

Сталин умер 5 марта 1953 года. Многие историки убеждены, что смерть его не была случайной, что его отравили соратники. Но детальное расследование не проводилось.

Смерть вождя была трагедией для всего народа. На похороны в столицу съезжались люди со всей страны: сотни тысяч советских граждан хотели проводить отца народов в последний путь. Прощание проходило в Доме Союзов.

Для соблюдения порядка была мобилизована вся московская милиция и войска. В ночное время столицу освещали огни прожекторов специально установленных машин. В давке погибло большое количество людей.

Похороны состоялись 9 марта. На Красной площади присутствовали первые лица страны и гости из иностранных компартий. Тело поместили в Мавзолей рядом с Лениным. Сталин лежал в повседневном мундире со своими наградами. Мавзолей стал носить имя Ленина и Сталина, о чем гласила новая надпись.

«Путешествия» тела Сталина: то в Мавзолей, то из Мавзолея. Почему так?

Как происходило перезахоронение Сталина

Тело Сталина вынесли из Мавзолея 31 октября 1961 года по решению 22 съезда КПСС. Обсуждение этого вопроса шло с 1956 года, когда Н.С. Хрущев выступил на очередном съезде партии с докладом о культе личности Сталина.

Разоблачения были такими страшными, что коммунисты единогласно выступили за то, чтобы убрать тело Сталина из ленинской усыпальницы. Толчком послужило письмо ленинградских рабочих с требованием вынести тело опального вождя из Мавзолея.

Задачу поручили военным. Под предлогом подготовки к параду 7 ноября Красную площадь оцепили, Мавзолей и место упокоения Сталина у Кремлевской стены огородили щитами. Тело положили в простой деревянный гроб и на веревках спустили в наскоро вырытую могилу. Солдаты бросили по горсти земли.

Первоначально на могиле грозного генсека была установлена простая мраморная плита с надписью. Только в 1970 году там появился бюст работы скульптора Николая Томского, который стоит и поныне.

Советские люди на удивление спокойно восприняли известие о перезахоронении бывшего вождя. В стране полным ходом шло разоблачение культа личности, и все, что имело отношение к Сталину, получило негативную оценку и соответствующую окраску.

«Путешествия» тела Сталина: то в Мавзолей, то из Мавзолея. Почему так?

К выносу тела вождя народов из Мавзолея много вопросов

Вынос тела Сталина из Мавзолея и его тайное ночное захоронение вызывает множество вопросов:

  • чем вызвано назначение даты 31 октября;
  • почему похоронили у Кремлевской стены;
  • почему параллельно с похоронами на площади шла репетиция парада;
  • почему с вождя сняли все золото;
  • почему памятник появился только через 10 лет.

Ответы на эти вопросы носят предположительный характер, так как историки по этому поводу не пришли к единому мнению.

Выбор даты многие объясняют прошедшими накануне, 30 октября, первыми в СССР испытаниями водородной бомбы. Возможно, новые лидеры страны связали взрыв с прощанием со «страшным Сталиным».

Могила у Кремлевской стены, по слухам того времени, вполне может быть пустой. Распространилось мнение, что тело Сталина сожгли в крематории, а хоронили пустой гроб. Проверить это не представляется возможным, никаких документов не сохранилось, свидетелей также нет.

Репетиция парада тоже выглядит, как символ торжества над культом личности похороненного всесильного тирана.

Нет никакого разумного объяснения тому, что перед захоронением с вождя сняли золотые погоны, срезали золотые пуговицы с мундира, сняли звезду Героя Соцтруда. Эти предметы могли быть интересны, как талисманы или трофеи.

Установкой памятника современники обязаны китайским коммунистам, которые долгие годы высказывали возмущение отношением к Сталину в СССР. Под их давлением и был поставлен скромный бюст.

В истории всегда есть место дискуссиям. Вот и личность вождя народов продолжает волновать людей, большинство из которых – старшего поколения. Для одних это человек, победивший в войне, давший мощный толчок развитию экономики нашей страны. Для других – страшный тиран, решениями которого многие люди лишались жизней. История в этом случае вряд ли расставит все точки над «и». И каждый имеющий мнение здесь, наверное, по-своему прав.

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  • «Путешествия» тела Сталина: то в Мавзолей, то из Мавзолея. Что это было?
    Личность Иосифа Сталина, его управление государством и смерть политического деятеля до сих пор волнуют умы исследователей. Время от времени на слуху также появляется тема выноса тела вождя народов из Мавзолея. Данное мероприятие было тайным, как собственно и истинные причины его проведения.
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