Тайна «волшебной» сыворотки академика Богомольца

Хочет быть здоровым и долго прожить, наверное, каждый человек. Не отличался этим от других и отец народов Иосиф Сталин. В свое время он очень интересовался «волшебной» сывороткой академика Богомольца, которая якобы могла лечить все болезни и дарить многие лета. Чем все закончилось?
Из биографии академика Александра Богомольца
Академик Александр Александрович Богомолец прожил довольно интересную жизнь. Его мать была, приговоренной к смерти через повешенье, заключенной. Такой суровый приговор ей вынесли судьи за революционные взгляды и террористическую деятельность того времени. Однако из-за того, что на то время женщина носила под сердцем ребенка, царь Александр III решил ее помиловать. В результате суд сменил смертный приговор бедной женщине на пожизненное заключение.
Таким образом, своего сына Александра, дворянка Софья Николаевна Присецкая родила прямо в тюрьме. Это произошло в 1881 году 12 мая в киевской тюрьме. Дальнейшие события в жизни Александра и его матери остались засекреченными.
Известно, что уже в 1900 году Александр после киевской гимназии поступил в медицинский институт. Молодой человек окончил институт с отличием. Согласно решению руководства ВУЗа, способного студента затем направили в Париж для получения дополнительного образования. И все это произошло несмотря на «неблагонадежное» прошлое их выпускника.
После обучения во Франции Александр Богомолец возвратился на Родину. Здесь молодого ученого ждали лавры и всевозможные почести. Ему присвоили звание профессора общей патологии в недавно открытом Саратовском университете.
В чем уникальность сыворотки от академика
В Саратовском университете Александр Богомолец провел самые плодотворные свои годы.
Позже в 1930-х годах успешного профессора медицины ждал стремительный взлет карьеры. Богомольцу присвоили почётный титул Президента академии наук Украины, наградили высшими орденами СССР. К тому же профессор получил членство в Верховном Совете Советского Союза.
Такие высшие награды и мировое признание Богомолец получил за свои труды в области патологии и эндокринологии.
Еще в студенческие годыАлександр Богомолец занимался исследованиями желез внутренней секреции. Особенно его интересовало воздействие стресса на функцию надпочечников. Ученый заметил, что в результате стресса в организме мобилизуются защитные реакции организма.
Правительство СССР и лично Иосиф Сталин были глубоко заинтересованы в том, чтобы наука в этой области развивалась как можно скорее. В те годы функция желез надпочечников была мало изучена в медицине. Однако были уже явные доказательства того, что эти железы могут вырабатывать особый вид гормона. Под действием этого гормона можно излечить многие болезни и даже продлить молодость.
Стоит отметить тот факт, что ценный гормон в надпочечниках образуется только в определенных условиях. Получить его в нужных количествах оказалось очень непросто.
Вскоре профессору Богомольцу удалось создать уникальную лечебную сыворотку АЦС. Александр Александрович искренне был убежден, что его «волшебная» сыворотка могла продлить человеческую жизнь.
Сталин назвал ученого жуликом
Однако, профессор внезапно умер в 1946 году и унес с собой в могилу секрет своего удивительного средства.
Александр Богомолец
Сталин, согласно проверенным источникам, разочарованно высказался по поводу внезапной кончины профессора: «Вот ведь жулик оказался! Всех сумел надуть».
После смерти ученого было известно, что какое-то время проводились исследования в этой области. У Богомольца оставались ученики. По непроверенной информации, сыворотку Богомольца АЦС все-таки удалось получить. Однако в правительственных верхах было принято решение прекратить все исследования в этой области, работы свернуть, результаты опечатать грифом «Секретно».
Именем знаменитого профессора сейчас названы некоторые улицы в городах Украины, а также медицинские и научные университеты.
В те годы многие советские газеты называли Александра Богомольца «Рыцарем социалистической науки».
Некоторые современные ученые уверены, что Богомолец проводил незаконные опыты над людьми и животными. И его сыворотка была всего лишь блефом.
Конечно, очень хотелось бы иметь на руках такую прекрасную сыворотку, ведь она может дать шанс на здоровую и долгую жизнь. Но, наверное, даже если с этой тайны когда-нибудь снимут гриф «Секретно» и «волшебный» препарат не окажется блефом, доступен он будет далеко не всем. Так что уж хоть помечтать...
Хочет быть здоровым и долго прожить, наверное, каждый человек. Не отличался этим от других и отец народов Иосиф Сталин. В свое время он очень интересовался «волшебной» сывороткой академика Богомольца, которая якобы могла лечить все болезни и дарить многие лета. Чем все закончилось?
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