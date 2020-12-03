Не все устраивало советскую власть в биографии полководца Суворова

В первые годы советской власти такие полководцы, как Суворов, отнюдь не пользовались популярностью и именовались не иначе как «золотопогонниками». Многие в руководстве страны, например, Бухарин, считали, что всех деятелей дореволюционного времени надо показывать исключительно в негативном плане и писать «свою новую историю».

Однако победило другое решение, согласно которому все-таки часть наиболее известных полководцев следовало признать. Иначе страна просто осталась бы без своей истории. При этом всех наиболее известных полководцев надо было преподносить (по возможности) как вступавших в противоречие с властью, обязательно заботившихся о простых солдатах. Что как бы показывало их несогласие с антинародной властью и близость не к дворянству, а простому народу. А все очень неудобные факты биографии надо было замалчивать.

Такое «назначение героев» не только приводило к искажению нашей истории, но и сильно усложняло жизнь тем, кто про них писал. Так как военачальники прошлого в своей жизни отнюдь не ориентировались на установки советской власти о том, какими им надлежало быть. А учитывая, что линия партии регулярно менялась, что отражалось и на истории, биографии полководцев писать было совсем сложно. С Суворовым трудностей было больше всех, в том числе и в силу его известности и вкладу в военное дело.

Возвращение популярности Суворова произошло отнюдь не в Великую Отечественную войну. Еще в 1940 году вышел фильм «Суворов». Писатель Леонтий Раковский в 1938-м начал писать книгу «Генералиссимус Суворов», хотя в полном виде она вышла уже после войны. У Раковского получился совсем уж лубочный образ полководца, даже с учетом того, что книга была рассчитана на школьников.

Даже у советских школьников, например, вызывала недоумение фразы «ни перчаток, ни рукавиц он никогда не нашивал». Видимо, автор что-то хотел особенное этим подчеркнуть. Но, во-первых, как мог военный человек, офицер не носить положенную по регламенту часть мундира? А во-вторых, Суворов же не в Африке жил. Как можно при 20-градусном морозе взять голой рукой пистолет или шпагу?

Сложно было и с соратниками полководца. Среди них упоминали только Кутузова, Багратиона да Платова, которых тоже советская власть признавала «правильными». Однако большая часть тех, кто с ним воевал, ну никак не подходили. Один суворовский любимец Милорадович чего стоил. Вся его геройская биография перечеркивалась тем, что он в 1825 году на Сенатской площади выступил против декабристов.

Больше всего сложностей вызывали войны с поляками, точнее, подавление восстаний. Ведь впервые свои способности Суворов показал в войне с Барской конфедерацией Польши. Именно там ему доверили самостоятельное командование, и он на практике попробовал все то, чему учил свой Суздальский полк. И генеральское звание, и первый орден Святой Анны — это все за Польшу. Из Польши Суворов вернулся знаменитым, ему даже в нарушение всех регламентов сразу дали орден Георгия 3 степени (минуя 4).

Но Барская конфедерация — это еще мелочи. Суворов же и восстание Костюшко подавил. А ведь Тадеуш Костюшко в Советском Союзе считался героем польского народа, борцом против царского режима. В честь него улицы называли. И что же описывать, как герой Костюшко от Суворова бегал, а тот гонял его воинство в хвост и гриву?

А звание генерал-фельдмаршала Суворов ведь получил за штурм Праги. Той, которая предместье Варшавы. Диспозиция Суворова на штурм Праги вообще считается шедевром.

Самое интересное, что снятый в 1940 году фильм «Суворов» начинается как раз с польской кампании. Дело в том, что как раз в 1939 году была разгромлена Польша. В чем Красная Армия тоже поучаствовала, присоединив к СССР часть польских земель. Которые во времена Суворова как раз и были в составе России. Так что на тот момент это было очень актуально.

Зато после Второй мировой войны, когда Польша стала частью социалистического лагеря, про то, как Суворов подавлял польские восстания, старались не упоминать. Отношения и так были с поляками сложные. Но уж больно неудобная была у Александра Васильевича биография, слишком много всего было на польские события завязано. Немного больше советским историкам повезло с другим, очень неудобным фактом биографии Суворова.

Емельян Пугачев, наравне с другими руководителями крестьянских бунтов, в Советском Союзе считался героем, предшественником революционеров. В учебниках истории писали о том, как его в железной клетке в Москву привезли «царские палачи». Вот бы и назвать палачей поименно, но нельзя. Поскольку привез Пугачева в Москву не кто иной, как Александр Васильевич Суворов. Настолько серьезную опасность для страны представляли мятежники, что даже самого Суворова пришлось звать на помощь. Правда, Александр Васильевич не сам пленил Пугачева, не успел. Это существенно облегчило задачу при написании советских учебников истории. Ну а про то, как дальше Суворов подавлял остатки пугачевского восстания, уже можно было не вспоминать.

О том, как Суворов занимался управленческой работой в Крыму и на Кубани, в СССР вообще не упоминали. Особенно про подавление восстания ногайцев. Хотя Суворов там занимал военные должности, но в то время на тех территориях было военное управление. И показал себя Александр Васильевич не только как военачальник, но и как талантливый администратор и дипломат. Причем дипломатические действия всегда подкреплял силой. Человек он был очень жесткий, в этом сходятся все, кто его знал.

А вот еще публикации об Александре Суворове, давайте узнаем немного получше о его жизни:

Здесь также любопытное об историческом:

По инф. cyrillitsa.ru

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