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Михаилу Горбачеву – 90 лет. Дмитрий Быков – о первом президенте СССР
Дмитрий Быков, sobesednik.ru   
02 Марта 2021 г.
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Спроси о лучшем воплощении русского характера – назовут скорее всего Гагарина, Высоцкого или Петра Великого; а мне вот кажется, что Горбачев актуальнее. Еще и потому, что подтверждает своим примером великую мудрость: жить в России надо долго. Тогда успеваешь увидеть плоды своих трудов и заново оценить их, а заодно и сравнить себя с новой генерацией.

Михаилу Горбачеву – 90 лет. Дмитрий Быков – о первом президенте СССР

В ожидании Горбачева

Плоды в случае Горбачева довольно горьки, но сравнение настолько в его пользу, что настроение у него, думаю, сразу повышается. Этого ему и желаем: хорошего настроения. В его годы и в наше время это главное.

Слава Богу, мы можем себе отлично представить, в какой СССР пришел Горбачев: уровень грозности сейчас повыше, он приближается уже ко второй половине сороковых, а в Белоруссии или, скажем, в Узбекистане давно зашкаливает, но уровень маразма примерно совпадает, хотя неуклонно повышается.

Решительно все в нынешней России – даже те, кто Горбачева яростно критикует – подспудно о нем мечтают, ибо тупик очевиден, поезд к нему несется быстро, перемены назрели, а когда они осуществляются сверху – это все-таки наилучший сценарий. И самый традиционный, и наименее травматичный, и вдобавок позволяющий все свалить на одного человека, а народ как бы опять не виноват.

Нам бы сейчас такого Горбачева – хоть из Кремля, хоть из Белого дома, – беда в том, что он не просматривается и взяться ему неоткуда. Почему? Да потому, что в СССР были какие-никакие институты, готовившие политическую элиту. Потому что в позднем, оттепельном СССР – хорош он был или плох – был хоть небольшой шанс сформироваться у такого человека, как Горбачев; а сегодня любой преемник Путина, цепляясь за власть, будет куда более склонен к ужесточениям, нежели к раскрепощениям, и отбросит последнюю оглядку на внешний мир.

Вот в чем парадокс: революция сверху сегодня может быть только окончательным переходом к диктатуре, а никак не к оттепели. Связано это с тем, что Горбачев имел дело с советским народом, а сегодняшняя власть – с постсоветским, который при первом признаке перемен снесет монархию к чертям, как уже было в семнадцатом году. Градус озлобления и невежества для этого вполне достаточен, а интеллигенции, жаждущей перемен, не видно и не слышно – старая вымерла, средняя разъехалась, а новая не воспиталась. Так что единственная и весьма иллюзорная надежда на мирные перемены – это приход откуда-то снизу или сбоку человека вроде Горбачева, но снизу, будем откровенны, такие не вырастают.

Его главное качество

Горбачев по природе своей обычный советский аппаратчик с юридическим и экономическим образованием, начитанный, с опытом работы на комбайне, отличник, осторожный и умелый карьерист, но есть у него одно качество, делающее из него едва ли не главного персонажа советской истории: он не кровожаден.

Ему не свойственны хрущевские приступы ярости, у него нет сталинской азиатской хитрости и презрения к человечеству, он не одержим великими и смертельно опасными идеями вроде национального мессианства. Та кровь, что при нем лилась, лилась скорее по его недосмотру, а не по злонамеренности, и он скорее сдерживал реваншистские или националистические настроения, а не поощрял их. Настоящий русский характер как раз отличается миролюбием и энергией, а вовсе не мстительностью или интриганством.

Михаилу Горбачеву – 90 лет. Дмитрий Быков – о первом президенте СССР

Россия с человеческим лицом

Горбачев вернул миру правильный образ России – страны, которой интересней развиваться, думать, строиться, нежели натравливать одну половину народа на другую. Ложь, что при Горбачеве Россию презирали и разводили, как лоха.

При Горбачеве Россия стала страной мечты, туда стремились, ее обожали – иное дело, что Ельцин довольно скоро стал навязывать совсем иной образ, вернулся к пресловутому медведю, который сейчас смирен и кажется униженным, но легко может сорваться в свое обычное состояние тоскливой озлобленности. При Горбачеве мир наблюдал Россию с человеческим лицом.

Многие шестидесятники – Ким, Вознесенский, Аксенов – называли его человеком своего поколения и близких убеждений: вроде бы и номенклатурщик, но дитя ХХ съезда, и главное – мечтает о стране, где у людей больше объединяющего, нежели разделяющего; где работать, растить детей и строить будущее интересней, чем доносить и расправляться.

Таких людей в сегодняшней России мало, слишком активно в последние двадцать лет растили других, но поколение, взрослевшее при Горбачеве, все-таки есть. Именно оно сделало тут все, чем можно гордиться, и почти все, чем можно пользоваться.

Нелегкий выбор

У всякого властителя есть выбор – потакать лучшему или худшему в подданных. Первое, пожалуй, рискованно, ибо это требует усилий, роста, какой-никакой стратегии. Второе гораздо проще – знай способствуй деградации, которая всегда осуществляется легко и даже радостно. Ни один российский реформатор не получил благодарности от подданных: Хрущева сняли, Горбачева сместили, Александра II взорвали. Видимо, людям больше нравится пугать весь мир и собственных детей. Правда, пользуются они при этом все равно той самой свободой и открытыми границами, которые дал Горбачев.

Я, впрочем, не склонен переоценивать его добрые намерения: он собирался максимум несколько смягчить абсурд позднего СССР. Заслуга его в том, что он не стал ломать об колено ход истории: иногда не мешать – совершенно достаточно.

И конечно, он просто хороший человек. Любил – и до сих пор любит – жену. Не получает наслаждения от власти. Умеет слушать и честно отвечать. Когда-нибудь Россия будет ассоциироваться в первую очередь с лучшими человеческими качествами, иначе ее народ элементарно не выжил бы: доброта, взаимопомощь, любовь и уважение к детям, любознательность, творческий потенциал – все это наше и останется нашим. Просто сегодня это не очень востребовано. Но, как уже показал своим примером Горбачев, жить в России надо долго.

Михаилу Горбачеву – 90 лет. Дмитрий Быков – о первом президенте СССР

Постараемся научиться у него хотя бы этому. Ведь чтобы жить долго и счастливо, надо прежде всего не получать удовольствия от всякой мерзости и посильно помогать Богу. Это вовсе не так трудно, как кажется.

Одни люди называет Михаила Горбачева главным виновником распада Советского Союза, другие же – ярким реформатором прошлого столетия. Им была начата перестройка, которая кардинально изменила нашу страну и мир за ее пределами. Его время связывают с окончанием холодной войны и выводом советских войск из Афганистана, с падением Берлинской стены и снятием общей мировой напряженности. При первом президенте, стоит напомнить, у нас появились свободные СМИ. А еще – конкурентные выборы.

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  • Михаилу Горбачеву – 90 лет. Дмитрий Быков – о первом президенте СССР
    Спроси о лучшем воплощении русского характера – назовут скорее всего Гагарина, Высоцкого или Петра Великого; а мне вот кажется, что Горбачев актуальнее. Еще и потому, что подтверждает своим примером великую мудрость: жить в России надо долго. Тогда успеваешь увидеть плоды своих трудов и заново оценить их, а заодно и сравнить себя с новой генерацией.
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