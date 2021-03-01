Иван III Великий – собиратель земли русской

В ответ на диковинное предложение некоторых общественных деятелей – вернуть на Лубянскую площадь нашей столицы памятник Дзержинскому – от других общественных деятелей последовала иная инициатива. А именно – установить на этом месте памятник Ивану Великому (не путать с Грозным). Трое русских государей вошли в историю с именем Великий или Великая, и если о Петре и Екатерине знает почти каждый, то с третьим (а точнее, с первым) дела обстоят сложнее.

Желание прославить Ивана Великого не нашло понимания у властей: москвичам предложено выбрать между Дзержинским и Александром Невским. В надежде, что столица, символизируя собой всю страну, в обозримом будущем всё-таки увековечит создателя государства Российского, его персону издание обсудило с доктором исторических наук, профессором МГУ Дмитрием Володихиным.

– Как так вышло, что широкая общественность не знакома с Иваном III Великим (1440-1505)? Откуда эта зияющая брешь в национальном сознании? Не в том ли дело, что Российская империя идеологически ориентировалась на петровское время с нередким пренебрежением к московскому периоду нашей истории?

– В XVIII веке – возможно. Но никак не в XIX веке. Это любимый правитель Карамзина во всей череде государей российских. Соловьёв, Ключевский, Костомаров, Забелин, Платонов – все они прекрасно понимали значение Ивана Великого. Его место в дореволюционной историографии было очень значительным. Оно и в советское время было немаленьким, и сейчас тоже, просто люди путают деда и внука – Ивана III Васильевича Великого и Ивана IV Васильевича Грозного. Многое, связанное с деятельностью первого, приписывают второму. В действительности Казань была впервые взята (князем Холмским) при Иване Великом, остановил на Угре Большую Орду и обратил её вспять в 1480 году Иван Великий, первым дал России единое законодательство он же (в виде Судебника 1497 года), и он же начал строить кирпичный Кремль с помощью итальянских зодчих. А главное, именно Иван Великий создал Россию. До того на её территории была россыпь русских княжеств и вечевых республик.

– Называя эпоху Ивана Великого рождением России, не играете ли вы на руку деятелям из соседнего государства, которые пытаются запретить нам отсчитывать нашу историю от времён Киевско-Новгородской Руси?

– Русская государственность восходит к временам Рюрика, но, как известно, единое государство распалось – и до Ивана Великого не существовало. Корни России – в IX веке, но возникла она в XV веке. Конечно, она наследница домонгольской Руси, документы XV века говорят о том, что своей династией, церковью, народом, культурой, языком страна соединена с древнекиевской эпохой. И при этом прекрасно понималось: те времена ушли, и теперь Бог дал шанс создать новое государство на старой платформе. При Иване Великом в документах появилось новое название – Русия, впоследствии устоявшееся как Россия.

– Из-за чего в современных умах путаница вокруг Ивана Великого и Ивана Грозного, о которой вы сказали? Из-за одного советского лидера, который культивировал царя-тирана?

– Путаница – прежде всего из-за слабой исторической образованности. Конечно, благодаря любви Сталина Иван Грозный сделался чрезвычайно известен и затмил своего деда, фактор советского культа личности Грозного играет свою роль. Но можно копнуть и глубже. Русская цивилизация – это цивилизация слова, поэтому царь-писатель своими эмоциональными сочинениями привлёк к себе большее внимание потомков. В эпоху Золотого и Серебряного веков русской литературы тот, кто держал в своей руке слово, много значил для всех. А Иван Великий, напротив, – человек молчаливый. Он искал эффективности, а не эффектности. Хороший государь, как и хороший разведчик, редко становится известным, он лишь способствует прославлению своей страны. Таким «хорошим разведчиком», «Штирлицем на троне», и был Иван Великий.

Выражая свои эмоции и мысли до крайности редко, он рассчитывал ситуацию вперёд на десятки ходов, как гроссмейстер. Годами или десятилетиями готовил благоприятные обстоятельства для того или иного шага. Взять, например, 1480 год. Казалось бы, государь должен драться с двумя противниками – ханом Большой Орды и королём польским. Однако пришлось сражаться лишь с одним – с Большой Ордой, потому что ранее Иван Великий нашёл себе союзника – крымского хана, который ударил в тыл королю. Результат – русская победа на Угре.

Или возьмём присоединение Новгорода. Ранее владимирские и московские князья часто воевали с ним, но поглощения Новгородской республики не происходило. Иван Великий подготовил не только военные, но и политические, идеологические основы для этого: новгородское боярство заслужило упрёки в неверности православию, поскольку приглашало на роли князей и архиереев людей, связанных с Литвой. Найти шаткость среди новгородцев, создать промосковскую «партию», сделать так, чтобы местный низовой люд, то есть самое основание новгородской государственности, не сочувствовал своему боярству, – вот что удалось Ивану Великому.

– Объединение Русских земель обычно рассматривается не только как верный путь, но и как безальтернативный. Однако историки (и уж тем более публицисты) всё-таки спорят на эту тему. В мире не одно, а несколько англоязычных государств, как и немецкоязычных, как и арабоязычных. Чьё-то воображение рисует сценарий, что, если бы не объединительная роль Москвы в XV веке, сегодня существовала бы этакая Русская Европа – группа компактных демократических стран.

– Контрфактическое моделирование (научный термин для бытового понятия «если бы да кабы») предлагает и другие варианты «альтернативной истории». Самый возможный – поглощение разрозненных Русских земель несколькими державами: датской короной, впоследствии шведской короной, восточными государствами. Хотя Золотая Орда распалась, на её месте существовали сильные государства Чингизидов – это и Большая Орда, и Крымское ханство. Гиреи (династия Крымского ханства. – Прим.) планировали создать колоссальную державу, объединяющую Крым, Астрахань, Казань, – и конечно же, положить к своим ногам Русские земли. В общем, думаю, у нас образовалась бы не игрушечно-прекрасная Европа, а граница между Швецией и Ордой. Считаю, присоединить Новгород было необходимо, причём и для самого Новгорода. «Низовские земли» (северо-восточная Русь. – Прим.) служили для него щитом от Запада и Востока, а сам он был банком всея Руси, который снабжал оборону серебром. Две части общерусского организма.

Кроме того, из летописей мы знаем, что низовой люд Новгорода был в значительной мере недоволен своим боярством и тяготел к Москве. И вообще русские области хранили память о прежнем единстве. Идея объединения витала в народе уже просто потому, что должна была избавить его от междоусобиц – крови, разорений, пожаров. Объединительные процессы начинались несколько раз (и в XII веке при Всеволоде Большое гнездо, и в XIV веке при Дмитрии Донском и Василии I), но всякий раз прекращались. До Ивана Великого они шли со скоростью бега трусцой, максимум – велосипедика, а при нём обрели скорость экспресса. Мы сейчас не говорим о таких мистических вещах, как Промысел Божий (хотя для христианина XV века заступничество сил небесных в отношении Москвы было очевидным), мы говорим о вещах политических, и не признать политического гения, высочайшей эффективности Ивана Великого нельзя. Его личные свойства многое обеспечили в этом громадном успехе Москвы. У нас мода на историю масс, классов, на обезличенную историю, но я сторонник учёта личных качеств исторических деятелей.

– В стихотворении А. Толстого «Змей Тугарин» (1867) персонаж-монгол так предсказывает объединение Руси и избавление её от ига: «И время придёт, уступит наш хан христианам, и снова подымется русский народ, и землю единый из вас соберёт, но сам же над ней станет ханом!» Насколько справедливы утверждения, что Москва переняла у Орды стиль управления и само отношение к подданным?

– Нинасколько. Ни на процент, ни на полпроцента. Учителями русской политической элиты были не ордынцы. У Орды взяли ямскую гоньбу (почтовую службу. – Прим.), некоторые особенности налогообложения, внешний вид денег, элементы военного дела. Но в целом государственность была не только православно-русской, но и построенной на образцах Византии – вот наши учителя. Хотите искать особенности русского политического устройства – загляните в то, на что ссылались наши государи и книжники, когда говорили, кому мы наследуем и по чьим образцам строим державу. Это, конечно, Византия. Без всяких оговорок и ограничений.

– Курс украинской элиты и некоторых фигур в Белоруссии на дистанцирование от России актуализировал историческую тему Великого княжества Литовского, существовавшего с середины XIII века до конца XVIII века (со второй половины XVI века – в составе Речи Посполитой). Оно включало в себя территории современных Украины и Белоруссии, населяли его в основном западнорусские православные, языком его делопроизводства был русский, и полное его название звучало так: Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское. Знаю, что лично вы отказываете ему в роли альтернативного русского объединительного проекта. Почему?

– Не я ему отказываю, а его элита не справилась со своей исторической задачей. В какой-то момент Великое княжество Литовское было державой, несравненно более сильной, чем Московское. Если отобразить на карте ситуацию середины XV века, то увидим колоссальную Литву – и небольшое Московское княжество. Литва была многолюднее, богаче и в военном плане сильнее. Но не смогла поддержать своё единство. Внутренние конфликты на религиозной почве, которые элита не только не ликвидировала, но и сама же разжигала, – загнали государство в могилу. Шанс был – и они сами же упустили его. Тот случай, когда ума не хватило. Рыхлое, хаотично управляемое государство. Очень богатое – и очень слабо организованное. Весь его восточный рубеж разрушился из-за массового перехода тамошних князей на сторону Ивана Великого.

– Не стану спрашивать, почему советские и современные власти не установили памятник Ивану Великому в Москве, – к уровню их национального самосознания и без того много вопросов. Но почему этого не сделали в Российской империи, если, как вы говорите, прекрасно понималось его значение?

– Мы привыкли к тому, что монументальная пропаганда Советского государства понатыкала памятники (и великие, и скверные, и просто никакие) повсюду. Но в Российской империи их ставили редко. Тем не менее Иван Великий представлен в числе многих исторических деятелей на монументе в честь тысячелетия России (1862) в Великом Новгороде. Да и сегодня его имя не является забытым. В 2017-м ему поставили памятник на главной площади в Калуге (вместо Ленина, которого перенесли в сквер по соседству. – Прим.), а также в Свято-Тихоновой пустыни (Калужская область). Наша, в частности, моя задача состоит в том, чтобы фигура Ивана Великого стала первостепенной. Это, пожалуй, величайший государь за всю русскую историю (не считая, может быть, Владимира Святого).

У каждого исторического события есть свой автор или авторы. И если это событие пошло во благо государству и его людям, наверное, нужно помнить и тех, кто стоят у его истоков и делать все, чтобы сведения о таких деятелях передавались следующим поколениям.

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