540 лет назад Русь освободилась от татаро-монгольского ига

Монголо-татарское иго устанавливалось на Руси в течение десятилетий после монгольского нашествия на Русь в 1237—1242 годах. А закончилось оно (11) 20 ноября 1480 года после «Стояния на Угре».

Всё это время русские князья были зависимы от Орды — чтобы княжить на своих землях, им нужно было получить от хана специальное разрешение — ярлыки. С русских княжеств собирали дань в пользу хана и другие подати.

За время ига русские земли несколько пыталась сбросить с себя это ярмо. Одна из самых известных битв — Куликовское сражение в 1380 году между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском Золотой Орды под предводительством Мамая.

Но окончательно татаро-монгольское иго было свергнуто почти сто лет спустя. Иван III перестал уплачивать дань Орде и считать Русь зависимой от неё, после чего хан Ахмат пошёл на Русь с военным походом. После нескольких военных операций войска Ивана III и хана встретились, заняв позиции по разным сторонам реки Угра. Так началось «Стояние на Угре».

«Стояние» продолжалось с октября по ноябрь 1480 г. Ахмат потерял инициативу, не имел возможности для маневра конницей. Военная демонстрация эффекта не имела. Попытки переговоров ничего не дали. Иван Васильевич не сломался. К ноябрю ситуация снова осложнилась. Наступала зима, реки «встали». Прочный лёд позволял ордынской коннице форсировать реку во многих местах. Угра перестала быть серьёзной преградой для противника, а далеко растянутые русские войска стали уязвимы для массированного удара.

Великий князь решил собрать в кулак разбросанные по реке полки, отвести их назад и дать врагу решительное сражение. Полки отвели к Кременцу, а затем к Боровску. Однако Ахмат не решился пойти на прорыв. Тем временем русский судовой отряд во главе с князем Василием Звенигородским спустился по Оке, затем по Волге и при поддержке крымского царевича Нур-Девлета разгромил ордынские становища и разорил столицу Большой Орды – Новый Сарай.

Также возникла угроза нападения на земли Большой Орды, которые остались практически без воинов, ушедших с Ахматом, крымских татар и ногайцев. Ордынские войска страдали от болезней, нехватки провианта и фуража (русские полки снабжались из запасов великого князя). 9—11 ноября хан начал отвод войск от Угры обратно в Орду. По пути ордынцы разорили ряд городов Литвы (русских городов). Среди них был легендарный Козельск.

Великий князь Литовский не пришёл на помощь своим подданным. Великий государь Иван направил вдогон Орде конные полки во главе со своими братьями и воеводами. Русская конница преследовала врага по пятам. Ахмат не решился дать бой. Его обескровленные и павшие духом войска ушли в степь. Таким образом, ордынская власть над Русью официально закончилась. Ахмат распустил армию, которая была деморализована неудачным походом. Через год он был убит в своей ставке во время нападения ногайских мурз и тюменского хана.

Положение Большой Орды было подорвано. Татаро-монгольскому игу был положен конец. Через 22 года, в 1502 году, войско Орды разгромил крымский хан, и она прекратила своё существование. Вскоре Крымское ханство уничтожило Большую Орду. Русь же продолжила расти, присоединяя новые земли, включая бывшие ордынские.

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По инф. pnp.ru и topwar.ru

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