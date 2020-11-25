День в истории: когда заложили Московский Кремль

25 ноября 1339 года состоялась закладка дубовых стен Московского Кремля. Его история всегда была тесно связана с важнейшими событиями жизни русского государства.

В XII веке Москва представляла собой маленькое поселение, форпост, защищавший путь к Владимиру. В 1156 году по повелению князя Юрия Долгорукого был построен укрепленный центр поселения — Кремль.

Выбор места для постройки был продиктован стратегическими соображениями: Кремль на высоком холме при впадении реки Неглинной в реку Москву должен защитить устья двух судоходных рек — Яузы и Всходни. Сыграла роль и красота места — холм был покрыт густым бором, а перед ним расстилались живописные луга, перерезанные петлями рек.

Самый первый Кремль занимал территорию около четырех гектаров. Кроме деревянных стен, его защищали рвы и земляные валы. В 1339 году при великом князе Иване Калите вокруг Кремля были возведены мощные дубовые стены.

Работы велись несколько месяцев и завершились к (17) 25 ноября 1339 года. Московский Кремль становится политическим центром феодального княжества, резиденцией великих князей и митрополитов. Калита значительно расширил Кремль внутри — основал Соборную площадь, образованную тремя каменными храмами: Успенским собором, церковью Иоанна Лествичника с колокольней и Архангельским собором.

Но дубовые стены Кремля не выстояли и четверти века: они сильно пострадали от пожара 1365 года, и уже Дмитрий Донской в 1367 году поставил «Москву каменную». Эти стены простояли до конца 15 века, когда новые каменные стены превратили Кремль в настоящую крепость.

Несмотря на частые пожары, Москва как город продолжала расти. В 1534-1538 годах еще одна каменная стена опоясала торговую часть Москвы (Китай-город). Классическая кремлевская застройка окончательно сложилась к середине XIX века.

Кремль как уникальный памятник российской истории с этого времени является не только сердцем первопрестольной столицы русского государства, он становится хранителем великих тысячелетних традиций и обычаев Руси, одним из главных представительских центров, где проходили важнейшие церемонии Российской империи.

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По инф. Парламентской газеты

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