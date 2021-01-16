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Главная потолочная балка русской избы – препятствие для нечистой силы и не только
По инф. cyrillitsa.ru   
16 Января 2021 г.
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В традиционной русской избе, строившейся по определённым канонам, центральная горизонтальная балка, поверх которой прибивались остальные потолочные доски, называлась матицей. Она была наделена сакральным смыслом и делила внутреннее пространство жилища на две равные части, обозначая условную границу за которую посторонним вход был запрещён.

Главная потолочная балка русской избы – препятствие для нечистой силы и не только

Матерь-матица

Филолог и фольклорист Неонила Криничная, изучая культовую роль матицы в крестьянском срубе, определила, что данный конструктивный элемент ассоциировался у людей с образом матери, которая собирает под одной крышей всех членов семьи.

Сделав лингвистический анализ, она пришла к выводу, что в древнерусском языке лексема матица происходит от номинации мать и весьма часто оба эти слова назывались ещё и «маткой», то есть женщиной, самкой, матушкой.

Обозначая в переносном смысле первопричину, основу, начало, источник чего-либо, термин матица в XIV веке в словаре Памвы Берынды определялся как роженица (породеля, пороженица).

По данным «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля в народных диалектах матица идентична по значению словам место рождения, центр, остов, середина, корень.

Являясь опорой для верхнего яруса избы, матица символизировала небеса домашнего микрокосма или череп (голову) жилища. По сведениям этнографа Дмитрия Зеленина именно поэтому при монтаже матицы, плотникам строго-настрого запрещалось бить по ней обухом топора, поскольку впоследствии обитателей дома могла постоянно преследовать головная боль.

Матичное угощение

Установка матицы на собранном срубе сопровождалась старинными ритуалами, позволявшими будущим жильцам предугадать, какая жизнь им уготована в новом доме. В ходе строительно-мантических обрядов принято было выяснять ряд предзнаменований связанных с разными жизненными циклами людей.

Этнограф Евгения Бомквист писала, что совершая самый распространённый ритуал, люди пытались узнать череду деторождений после новоселья. Для этого к лежавшей на земле матице привязывался вывернутый наизнанку полушубок, куда помещался каравай. После укрепления балки в положенном месте, этот груз перерезался и если хлеб падал на основание, это предвещало рождение в семье мальчиков, а если он лежал перевёрнутый на верхнюю корку, то ожидать следовало только девочек.

Плохим предзнаменованием считалось, если каравай, упавший с матицы катился к входной двери, поскольку это сулило скорую смерть главы избы.

Чтобы привлечь в дом удачу и благополучие, хозяева после установки центральной балки ставили на стол только что сброшенный с неё хлеб, а также другие яства, называвшиеся «матичным угощением». Они предназначались для рабочих, занимавшихся монтажом жилища. Экономить на этом застолье было не принято, поскольку строители должны были покинуть стройку довольными.

Помимо каравая, сверху для достатка в доме, могли кидать хмель или зёрна пшеницы, при этом читая определённую молитву.

Перед тем как прибить матицу на неё надевалось прочное кольцо, в которое продевался шест – оцеп, предназначенный для закрепления младенческой колыбели. Таким образом, на Руси матери-матице крестьяне доверяли самое ценное, что у них было – жизнь своих детей.

Символика

В жилых помещениях матице обычно придавали четырёхгранную форму, путём строгания бревна, а в нежилых, будь то хлев или сарай, её оставляли круглой.

При монтаже центральной балки в сруб под её основанием клали обереги и деньги, чтобы будущие жильцы не испытывали материальных проблем. А ища защиту небесных покровителей, люди украшали «тело» матицы геометрическими орнаментами, среди которых встречались как христианские распятья, так и языческий солярный символ — «колесо Юпитера».

Приметы

В прежние времена с матицей было связано много суеверий. Согласно поверью, за условную линию матицы могли заходить только домочадцы или знакомые семьи, кого хозяева лично приглашали пройти в дом. Незнакомцы или люди, не получившие соответствующего разрешения от главы дома, были обязаны сидеть на лавке, расположенной по другую сторону от центрального бруса.

В любой старинной избе обеденный стол непременно ставился перпендикулярно осевому бревну.

Большую роль оно играло в свадебном ритуале. По обычаю, если кто-то из гостей садился под матицу, это означало, что пришли они в этот дом не просто за угощеньем, а, чтобы посватать девицу. На Псковской земле в день свадьбы именно под матицей в последний раз в отчем доме причёсывали волосы дочери. Здесь же существовало поверье, по которому если невеста при входе в избу свекра первым делом смотрела на матицу, ей были обеспечены в новой семье любовь, уважение и забота.

Перед отправкой в долгую дорогу, путник обязательно должен был дотронуться до матицы, чтобы его путешествие увенчалось успехом, и он целый и невредимый вернулся в родные пенаты.

Обеспечивая безопасность новокупленного домашнего скота, крестьяне прибегали к магическим манипуляциям: выстригали клочок шерсти или выдерживали пару перьев у животных, которые подтыкали под матицу. Туда же вешался зуб от старой бороны, предохранявший дом от блох и клопов, а также лекарственные растения-обереги.

По поверьям просадка матицы в реальной жизни или в сновидении предвещала скорую смерть матери семейства.

Главная потолочная балка избы служила препятствием для ходячих мертвецов и всякой нечистой силы, поскольку именно в ней обитал древесный дух, защищавший жилище от неприятностей и мифических существ.

Раньше матица «не пускала» в часть дома посторонних, а сейчас можно и вообще туда не попасть. Мы цивилизуемся и к нам теперь только по звонку. Если время найдем, конечно.

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По инф. cyrillitsa.ru

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  • Главная потолочная балка русской избы – препятствие для нечистой силы и не только
    В традиционной русской избе, строившейся по определённым канонам, центральная горизонтальная балка, поверх которой прибивались остальные потолочные доски, называлась матицей. Она была наделена сакральным смыслом и делила внутреннее пространство жилища на две равные части, обозначая условную границу за которую посторонним вход был запрещён.
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