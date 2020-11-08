ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

ДНК царской фамилии России: не мистика, но научная сенсация
Тарас Репин, cyrillitsa.ru   
08 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Два этапа генетических исследований фактически доказали принадлежность «екатеринбургских останков» членам расстрелянной семьи последнего российского императора. Ученые также смогли наглядно продемонстрировать некоторые специфические особенности, свойственные ДНК Романовых.

ДНК царской фамилии России: не мистика, но научная сенсация

Редкий патоген

Единственным способом выявить принадлежность «екатеринбургских останков» к династии Романовых, потвердив или опровергнув родство с ныне живущими представителями фамилии, было исследование митохондриальной ДНК, которая передается только по женской линии. Для этих целей в 1991 году российской генетик Павел Иванов из Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН и его британский коллега Питер Гилл обратились к супругу ныне правящей королевы Великобритании Елизаветы II принцу Филиппу. Его бабушка была родной сестрой супруги Николая II императрицы Александры Федоровны (они обе являлись внучками королевы Виктории).

Генетики нашли что искали: митохондриальная ДНК принца Филипа полностью совпала с ДНК женских скелетов, найденных под Екатеринбургом, которые предположительно принадлежали Александре Федоровне и ее дочерям – Татьяне, Ольге и Анастасии. Захоронение с царевичем Алексеем и царевной Марией было обнаружено гораздо позднее, в 2007 году. Тогда потребовалась новая экспертиза, которую проводил уже генетик Евгений Рогаев из Центра психического здоровья АМН РФ.

И здесь было совпадение по всем пунктам. Структура митохондриальной ДНК Алексея и Марии была идентична ДНК матери. Однако самое главное, расшифровка генома царевича подтвердила наличие у него редкого наследственного заболевая – гемофилии, которой как известно страдал Алексей. Эту мутацию через Александру Фёдоровну передала Алексею его прабабка королева Виктория. Неслучайно гемофилию именуют «царской болезнью».

Это тяжелая генетическая патология, поразившая многие королевские Дома Европы в XIX — XX столетиях благодаря династическим бракам, проявляется в нарушениях свертываемости крови. У больных данным недугом оболочка артерий настолько тонка, что любая травма может вызвать разрыв сосудов и привести к смерти. До этого от последствий гемофилии умер трехлетний брат Александры Федоровны.

Наследственной гемофилией болеют практически исключительно лица мужского пола. Женщины являются проводниками патогена, передающими заболевание своим сыновьям примерно в 25% случаев. Была высока вероятность, что даже если бы Алексей и продолжил династию Романовых на российском престоле, то он был бы последним ее представителем. В подавляющем большинстве случаев мужчины —носители гемофилии не продолжают свой род.

Важно отметить, что если в хромосомах Александры Федоровны (ДНК женщины имеют две X-хромосомы) были найдены как мутировавшие, так и здоровые аллели, то единственная X-хромосома царевича (вторая, Y-хромосома достается мужчинам от отца) содержала лишь мутантную аллель. Носителем гемофилии также являлась одна из его сестер, согласно антропологическому методу идентификации останков, это была Анастасия.

В какой-то степени исследования, проведенные Ивановым и Гиллом имеют для генетики революционное значение. Ведь до этого времени генетические истоки гемофилии оставались для ученых во многом терра инкогнита: россиянин и британец дали научному миру бесценный генетический материал, который позволит более скрупулёзно изучить это коварное и для наших дней заболевание.

Неожиданное открытие

Когда Иванов и Гилл приступили к идентификации предполагаемых останков Николая II их ждала неожиданная трудность: они долгое время не могли найти хотя бы одного из здравствующих родственников последнего русского царя по женской линии. Как известно, родословная Николая через его мать Марию Федоровну (при рождении Мария София Фредерика Дагмар) восходит к династии датской королевы Луизы Гессен-Кассельской.

Справедливости ради следует сказать, что такой представитель был: это проживавший в Канаде Тихон Куликовский-Романов, племянник императора Николая, однако он категорически отказывался предоставлять свои ДНК-образцы ученым, мотивируя тем, что Иванов, по его убеждению, был агентом КГБ, а Гилл – агентом британских спецслужб. Куликовский-Романов опасался манипуляции с анализами и в конечном итоге дискредитации всей царской фамилии.

Вскоре удача улыбнулась исследователям: они вышли на проживавшую в Афинах правнучатую племянницу императора Ксению Шереметьеву-Сфирис, также имевшую родство с Луизой Гессен-Кассельской. Греческая подданная любезно согласилось участвовать в эксперименте. Однако, когда генетики расшифровали ДНК Ксении, они увидели, что ее митохондриальная ДНК частично не совпадает с ДНК Николая: из 700 букв генетического кода совпали 699. Ученые перепроверили данные, ссылаясь на возможную ошибку, но повторные результаты были идентичны.

Дальнейшие исследования подтолкнули ученых к выводу, что они, скорее всего впервые в истории генетики на практике столкнулись с явлением гетероплазмии: сосуществование в одном организме двух клонов митохондриальной ДНК с различием в одну букву. То есть, в одной копии был тимин (Т), в другой — цитозин (С).

В теории явление гетероплазмии было доказано давно, однако в лабораторных условия до сих пор никто с ним не встречался. Еще в 80-х годах прошлого столетия гетероплазмия считалась редким явлением и результаты последних десятилетий по секвенированию биополимеров едва ли могли поколебать такое суждение. Вероятность, что подобная мутация может быть обнаружена в генах Николая сводилась к менее чем одному случаю на тысячу.

Для того, чтобы подтвердилось предположение ученых о наличии в генах последнего российского царя гетероплазмии необходимо был взять образцы ДНК еще у одного из его родственников по материнской линии. Но среди живых таковых больше не нашли. Тогда было решено эксгумировать тело младшего брата Николая II Георгия Романова, скончавшегося от туберкулеза в возрасте 28 лет и похороненного в Петропавловском соборе Петербурга.

Однако у исследователей возникли сложности со вскрытием гробницы великого князя Георгия Александровича: на пол только что отреставрированного собора положили дорогой итальянский мрамор, и власти, конечно, не хотели новых хлопот. Кроме того, представителе РПЦ протестовали против эксгумации, называя ее «актом святотатства». На помощь ученым тогда пришла директор музея Петропавловской крепости Наталья Дементьева, которая во многом помогла проведению экспертизы.

Процедуру генетического сравнения образцов ДНК Николая и Георгия решили провести в лаборатории Пентагона, которая на тот момент была одной из мощнейших в мире. Она была специально создана для идентификации останков американских военных, погибших в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. Договоренности были заключены на уровне МИДов России и США. К исследованию привлекли главного судмедэксперта военного ведомства США полковника Виктора Уидна. Через четыре месяца скрупулезной работы Иванов на пресс-конференции в Вашингтоне смог наконец объявить, что у Георгия обнаружена точно такая же генетическая мутация, как и у его старшего брата Николая.

Позднее, уже при повторной экспертизе останков Романовых в 2007 году профессор Рогаев еще раз подтвердил данные, озвученные Ивановым. Он обнаружил наличие гетероплазмии на образцах крови, взятых с рубашки, в которой наследник путешествовал по Японии в 1891 году. Как известно, тогда Николай пострадал от нападения самурая, который нанес ему удар мечом по голове.

Оба исследования также определили, что Николай был носителем гаплогруппы R1b, преобладающей в Западной Европе. Этот факт еще более укрепил историков во мнении, что император Павел I действительно был сыном Петра III, принадлежавшего к Гольштейн-Готторпской династии ветви Ольденбургов – древней фамилии германского происхождения.

Ученые предполагают, что у матери Николая, Марии Федоровны, и возникла цитоплазматическая мутация, которую затем наследовали дети. Интересная деталь, сестры Николая не передали гетероплазмию своим потомкам: видимо, их детям и внукам досталась митохондрия только одного из двух типов – либо с тимином, либо с цитозином.

Таким образом, спорный эпизод при идентификации останков Николая II привел к появлению новых практических знаний о редкой генетической мутации – гетероплазмии. И сегодня ученые уже вовсю пользуются наработками своих предшественников. К настоящему времени в научных журналах свет увидело свыше тысячи статей, посвященных гетероплазмии митохондриальной ДНК, в которых исследователи не забывают отметить вклад Иванова и Гилла.

Такие вот научные открытия - по следам старой драматической истории с расстрелом царской семьи. Кстати, напомним о наших публикациях об этой нервной странице отечественной истории:

По инф. cyrillitsa.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • ДНК царской фамилии России: не мистика, но научная сенсация
    Два этапа генетических исследований фактически доказали принадлежность «екатеринбургских останков» членам расстрелянной семьи последнего российского императора. Ученые также смогли наглядно продемонстрировать некоторые специфические особенности, свойственные ДНК Романовых.
  • Павел Рудаков и Борис Баринов - Сатирические куплеты
  • Кое-что о потере нюха
    Всё-таки мир изменился. Раньше, когда мужики собирались чекушку раздавить, какие темы были в разговоре? Простые и понятные – женщины. А теперь?! Теперь у нас две темы – Трамп и вирус. И последний уже побеждает. Без него ни выпить, ни в баню сходить.
  • Из истории свадебных традиций: калым или выкуп
    На Руси выкуп уплачиваемый женихом за невесту назывался вено, но с монголо-татарским нашествием этот термин почти канул в небытие, уступив место тюркскому слову калым. Сам обряд выкупа восходит к языческим временам, когда появилось табу на инцесты, то есть браки между близкими кровными родственниками. В поисках невесты женихи с дружинами были вынуждены отправляться в соседние племена или общины, а чтобы уговорить семью девушки отдать ее в чужие края, необходимо было задобрить или материально заинтересовать будущих родственников. Лишь после согласования со старейшинами рода размера калыма молодые могли готовиться к свадебному обряду, в котором тоже не обходилось без выкупа, правда, носившего более символический характер.
  • 1812 год: крестьянка Василиса Кожина — гроза французов
    Отечественная война 1812 года породила на свет новое явление в истории - массовое партизанское движение. Во время войны с Наполеоном русские крестьяне стали объединяться в небольшие отряды, чтобы защищать свои села от иноземных захватчиков. Ярчайшая фигура среди партизан того времени – Василиса Кожина, женщина, ставшая легендой войны 1812 года.
  • Рудаков и Баринов - Космические куплеты
  • Один минус один (фрагмент рассказа)
    0611 8 1a – Чайник, ты где, ау?! – Георгий Григорьевич быстрым взглядом окинул кухню, в которой после ремонта электропроводки наблюдался непривычный ему беспорядок. – Да куда же ты подевался, дружок?
  • Душа-певица
    27 октября 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения исполнительницы народных песен, крестьянки по происхождению, Лидии Андреевны Руслановой. Ее голос и строптивый характер не сломил даже Владимирский централ. 2 мая 1945-го она спела «Валенки» на ступенях поверженного Рейхстага – это был единственный зарубежный концерт знаменитой артистки.
  • Фёдор Лукьянов: «Мир меняется не в первый, и не в последний раз»
    evropa 1 Отчего мы никак не найдём общего языка с американцами, хотя давно не строим коммунизм и тоже пьём кока-колу? Наступил ли уже предсказанный сто лет назад Шпенглером закат Европы? Каким будет наш мир завтра, если мы не узнаём его уже сегодня? И куда мы, гомо сапиенсы, несёмся — к высотам прогресса или к чёрту на рога? Вопросов много, а вместо чётких ответов — предположения да догадки. Но с умным человеком на такие темы поговорить не грех. Мы и обсудили — с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике», председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, членом президиума Российского совета по международным делам, директором по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессором-исследователем НИУ ВШЭ журналистом-международником Фёдором Лукьяновым.
  • О чем мечтают ветераны? О простом, земном и насущном
    veteran В начале 2020 года в России был запущен благотворительный проект «Мечта ветерана». Его суть заключается в том, чтобы находить ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть «мечта», и исполнять её, привлекая людей или организации, готовых это сделать, либо (чаще всего) собирая средства на исполнение желания.
  • Рудаков и Нечаев - С обратной стороны
  • Дакиня Янжима
    apple tree blossom В Великую Отечественную войну одному буряту, ночевавшему вместе с другими солдатами его части в старом заброшенном сарае, приснилась дакиня Янжима (одна из небесных дев, охраняющих буддистов) и сказала:
  • Церковное золото в руках большевиков: куда оно пошло?
    mauser Одной из неотъемлемых составляющих антирелигиозной, в первую очередь антиправославной кампании в первые десятилетия советской власти была конфискация имущества храмов и церквей.
  • О роли гладких подбородков в истории русской литературы
    Пётр I приказал всем брить бороды, — мало какой еще факт из русской истории XVIII века отделяет в нашем воображении «старую» Россию от «новой». Память о властном дисциплинировании мужских подбородков и щек немало занимала мужчин и в середине, и в конце XVIII века. Можно сказать, что становление новой русской литературы проходило в обсуждении волосяного покрова на мужских лицах.
  • Петр I: «царь-плотник»… и не только
    Хоть раз в жизни каждый человек мечтал оказаться на месте королевских особ, полагая, что их жизнь лишена ежедневных будничных забот и хлопот, зато наполнена роскошью и вседозволенностью. Однако это расхожее мнение опровергает биография самого трудолюбивого и энергичного императора Российской империи Петра I, который вставал в 4 часа утра, чтобы успеть сделать всё запланированное на день.
  • Тарапунька и Штепсель Бюрократизм
  • Скандал в песочнице
    childs 88 Во дворе в песочнице играли дети, а их мамы сидели неподалёку на скамейке.
  • Шон Коннери: не был уверен, что «когда-нибудь умрет»
    31 октября умер сэр Томас Шон Коннери, уроженец Шотландии, актер с невероятным обаянием, посвященный в рыцари английской королевой, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и BAFTA. Но для многих из нас — Джеймс Бонд, Робин Гуд, Король Артур и бессмертный Рамирес из «Горца».
  • Никита Михалков: «Если я и служу, то моему Отечеству, а не власти»
    21 октября исполнилось 75 лет выдающемуся советскому и российскому кинорежиссеру и актеру Никите Сергеевичу Михалкову. Разговор с мэтром получился отнюдь не умиротворенным.
  • Глазами американца: «Преступление и наказание» — образ России
    Федор Михайлович Достоевский наряду с Толстым и Чеховым входит в число наиболее известных в мире русских авторов. Его знают все мало-мальски образованные люди как в Европе, так и за океаном.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 