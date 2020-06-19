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Взгляд на русскую женщину из-за рубежа: в России царит скрытый матриархат
По инф. cyrillitsa.ru   
19 Июня 2020 г.
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В России женщины по-прежнему находятся во власти мужчин. Именно так видит наш социальный уклад «слабый пол» Европы.

Взгляд на русскую женщину из-за рубежа: в России царит скрытый матриархат

На Западе отношение к женщине и позиция самой женщины сильно отличается от российской реальности. Там эмансипация главенствует не только «на бумаге», но и в общественном мнении. За женщину не принято платить, придерживать дверь, уступать место или помогать с тяжелыми сумками. И не потому что мужчины «мстят» слабому полу за феминизм, а из-за того, что это может оскорбить женщину и вылиться в серьезное недопонимание.

Европейских женщин подобная позиция вполне устраивает. Смотря на порядки в России, где за слабым полом принято «ухаживать», они недоумевают, почему наши соотечественницы до сих пор не объявят революцию и не свергнут мужской шовинизм. Впрочем, как подметила Анна-Лена Лаурен, финская журналистка, проработавшая в России несколько лет: «Видимо, самая тщательно охраняемая тайна России состоит в следующем: женщины не глупее и не слабее мужчин – наоборот. Но никто не говорил об этом мужчинам».

Женщина – глава семьи

У предыдущего стереотипа есть и обратная сторона. Многие иностранцы, в особенности, мужчины, которым довелось долгое время жить в России и иметь возможность наблюдать уклад простой русской семьи, утверждают – «в России царит скрытый матриархат».

Эта парадигма верна, но только отчасти. Именно на женщине в большинстве случаев держится все хозяйство. Даже там, где мужчина зашел в тупик, женщина все равно должна найти выход – в конце концов, именно она отвечает за дом и семью. Но последнее слово все равно часто остается за сильным полом.

Русская женщина хорошо готовит...

Каждая русская женщина – хорошая хозяйка, которая отменно умеет готовить борщ. Если ей неизвестен рецепт этого «таинственного блюда», то значит она и не из России вовсе, а просто притворяется. Стереотип о том, что все русские женщины только и делают, что готовят, при этом жирно, обильно и много, очень популярен, особенно среди американцев. Их можно понять - большая часть американок не умеет готовить вообще, разве что, разогреть в микроволновке. Но к сожалению, во многих городах России этот стереотип уже давно не актуален.

...и пьет много водки

Вне зависимости от пола, если из России, то обязательно пьет водку. И делает это в больших количествах. Если нет, то как и в случае с борщом - он/она точно не из России.

Русским женщинам не хватает самоуверенности

Как в карьере, так и в повседневной жизни. Даже специалисты HR отмечают, что русские женщины, будучи идеальными кандидатами, всегда откликнуться на вакансию ниже, и их еще нужно будет убеждать, что они достойны более высоких позиций. А уж если они считают, что по каким-то требованиям не подходят, то и вовсе не будут отсылать резюме. То же самое и «на дороге» - женщины априори водят хуже мужчин. Почему? Потому что "все так говорят".

Самая красивая

Русские девушки – самые красивые, стильные и желанные в мире. Обычно именно это говорят иностранцы на вопрос о русских женщинах. Славянская внешность, безусловно, пользуется большой популярностью на Западе, но не она ставит красавиц из России на голову выше остальных. В России принято следить за собой, а внешний вид – залог успеха. В Европе наоборот феминизм диктует небрежное отношение ко внешности. Красивая и ухоженная женщина воспринимается как «глупая женщина». По крайней мере, так говорил о представлении своих соотечественниц французский автор Александр Латс, сравнивая их с русскими: «Во Франции средняя молодая женщина считает, что не ухаживать за собой – самый лучший способ привлечь такого мужчину, который оценит ее личность и ум. Таким образом, европейский феминизм лишил повседневную жизнь красоты и эротизма».

Русская женщина прагматична

Русскую женщину часто описывают корыстной и бесчувственной с кошельком вместо сердца и "с такими же пустыми мозгами, какими светлыми и гладкими кажутся ее волосы". Этот стереотип выработался в 90-е годы, когда тысячи красавиц из стран бывшего Союза ринулись через открывшиеся границы искать себе красивую и стабильную жизнь на Западе. Представление о том, что замужество за иностранцем, каким бы он ни был, лучше, чем жизнь в России – привело не к одной личной трагедии и сформировало в Америке и Европе четкое убеждение о том, что русские женщины готовы на все, лишь бы получить европейское гражданство. Отношение к ним сложилось соответствующее. Даже сегодня, при наличие визы на границе приходится объяснять офицерам, что главная цель поездки – бизнес или туризм, а не поиск второй половины.

Полезно иногда узнать о себе стороннее мнение. Возможно, что мы чего-то не замечаем, привыкли, а другим это видится как на ладони. Вот с самоверенностью, оказывается, наши дамы не очень дружны. А это в иных случаях очень полезное свойство личности, если, конечно, не перебарщивать.

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По инф. cyrillitsa.ru

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