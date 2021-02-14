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Уклад жизни староверов способствует долголетию
По инф. cyrillitsa.ru   
14 Февраля 2021 г.
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Образ древнего худого благообразного старца с белой длинной бородой у тех, кто хоть немного знаком с историей, ассоциируется с русскими староверами. В своих всемирно известных произведениях Андрей Печерский слегка приоткрыл завесу над бытом и традициями этой уникальной социальной группы. Устав кержаческих монастырей и сложившийся на протяжении веков семейный уклад старообрядческих семей хранили старейшины обоих полов, которых, по сегодняшним меркам, мы называем долгожителями.

Уклад жизни староверов способствует долголетию

100 лет - не предел

На самом деле, как свидетельствуют исторические документы, к примеру, 80-летний возраст человека был обычным делом на Руси. До церковного раскола XVII века и лет сто после него подавляющее большинство христиан на Руси были старообрядцами. Возраст самых старших в их семьях варьировался от 80 до 120 лет. Об этом в своих донесениях писали иностранцы, посещавшие Россию или какое-то время жившие в ней.

Адам Олеарий – автор книги «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию», увидевшей свет в XVII веке, пишет о том, что простые люди в Московском княжестве доживают до весьма преклонных лет и при этом не прибегают к помощи лекарств, а используют только народные средства.

Александр Сергеевич Пушкин в своих записках о посещении оренбургской крепости пишет о встрече с казаком, который хорошо помнит еще восстание Емельяна Пугачева (1773-1775). Казаку, по его собственным словам, было 120 лет.

Николай Карамзин в «Истории государства Российского» писал, что «у славян столетие называлось веком, то есть, жизнью человеческой», потому что столетний возраст не был чем-то из ряда вон выходящим.

Спокойствие, только спокойствие

Исследователи старообрядчества на Руси Е. Агеева, П. Мельников, Н. Покровский, Е. Юхименко и многие другие в первую очередь отмечают особый уклад жизни этой группы людей, способствующий их долголетию.

В основе уклада лежит формула, изобретенная самими старообрядцами: чистота действий и мысли. Это означает творить только доброе и полезное, думать только о хорошем, не завидовать, не осуждать, не причинять боль другому. Исходя из этого, утверждают авторы работ, у староверов нет измен и конфликтов. Обидчикам, если таковые находятся, старообрядцы прощают все, отпуская их с миром и желая добра и радости. Одним словом, они не нервничают.

Спокойствие, по мнению ученых всего мира, одна из основных составляющих долголетия. Когда в 1997 году на 123 году жизни умерла одна из старейших жительниц Земли Жанна Кальман, геронтолог Жан-Мари Робин, написавший книгу о своей пациентке, отметил, что она была «биологически невосприимчива к стрессу».

Щи да каша - пища наша

Еще одной не менее важной причиной долголетия старообрядцев является их кухня и система постов, в состав которых включены дни полного голодания. Многие ученые, изучавшие жизнь староверов, отмечают, с каким благоговением и неподдельной радостью эти люди говорят о постах, называя их крупнейшей благодатью. Самые старшие уверяют, что с каждым продолжительным постом они молодеют.

Принцип «омолаживания» организма с помощью голодания описывает в своей книге известный американский натуропат Поль Брэгг. Он не только подробно рассказал о процессе очищения и возрождения организма, но и на себе доказал пользу голодания. Поль Брэгг ушел из жизни в 95 лет в результате несчастного случая, произошедшего с ним во время занятий серфингом в океане.

Основу рациона староверов составляют те самые «щи да каша – пища наша». Обязательно употребляются овощи, но только сезонные и выращенные в той местности, где живут – никаких консервантов, солений. Свекла, морковь, репа, редька при правильном хранении способны пролежать всю зиму. Приветствуются также тыква, фасоль, яблоки, сливы, всевозможная ягода из родных мест, орехи, мед, грибы (сегодня к ним добавляются томаты, виноград).

Мясо употребляется редко. У старообрядцев постных дней больше, чем скоромных. Большое внимание уделяется рыбе. В книгах Мельникова-Печерского (он считался главным знатоком старообрядчества) описаны застолья кержаков, где из всевозможных видов рыбы приготовлены разнообразные блюда.

Сегодня ученые доказали, что человек будет здоровым и проживет дольше, если основу его питания составляют овощи, фрукты, рыба. Так, новозеландские ученые из университета Отаго исследовали рацион почти 300 человек. Добровольцы ежедневно вели онлайн записи о продуктах, которые употребляют. Выяснилось, что наиболее уравновешенными, бодрыми и даже счастливыми считали себя те, кто больше всего ел овощей и фруктов.

Что же касается рыбы, то она – неотъемлемый фактор долголетия. По данным Всемирной организации здравоохранения, самая высокая продолжительность жизни в мире на сегодня у японцев. Она составляет в среднем 83,6 года: 86 лет у женщин и 81 год у мужчин. Основную причину ученые видят в рыбе, на которой «японцы буквально помешаны». Ее у берегов этой страны до трех тысяч видов. Каждый японец в год съедает почти 70 килограмм морепродуктов (в других странах меньше в три–четыре раза).

Ни минуты без дела

Третьим китом долгожительства староверов можно назвать постоянную физическую занятость. Эти люди не сидят без дела. В их домах, дворах, сараях – всегда идеальный порядок. Выскобленный деревянный пол и хрустящие накрахмаленные белоснежные занавески – и сейчас почти в каждом доме старообрядцев.

Чистоту в доме они сочетают с чистотой в душе. Как поясняют сами старообрядцы, они делают все, чтобы «внешний мир» не отвлекал их от главного в этой жизни – тихой спокойной богоугодной семейной жизни. В домах староверов нет телевизоров, радиоприемников и вообще любых современных гаджетов. Они не читают газет и светских книг. Женщины заняты исключительно детьми, мужчины – заработком для семьи.

По словам одного из современных староверов, проживающего на Байкале, люди, которые целые дни готовы смотреть телевизор, становятся рабами. Они засоряют свою голову всяким мусором, что и является причиной всех человеческих болезней.

Основы долголетия староверов, общем-то, не открыли Америку. Но полностью, наверное, люди, которые не относятся к приверженцам таких религиозных взглядов и уклада жизни, не смогут отказаться ни от гаджетов, ни от телевизоров. А вот больше физической активности, фруктов, рыбы и овощей в рационе и поменьше нервничать - такое можно себе позволить. Старовер ты или не старовер – нет при этом никакой разницы.

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  • Уклад жизни староверов способствует долголетию
    Образ древнего худого благообразного старца с белой длинной бородой у тех, кто хоть немного знаком с историей, ассоциируется с русскими староверами. В своих всемирно известных произведениях Андрей Печерский слегка приоткрыл завесу над бытом и традициями этой уникальной социальной группы. Устав кержаческих монастырей и сложившийся на протяжении веков семейный уклад старообрядческих семей хранили старейшины обоих полов, которых, по сегодняшним меркам, мы называем долгожителями.
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