Остановить старение вряд ли получится, а вот замедлить — запросто

Каждый человек заинтересован не только в том, чтобы жить долго, но и в том, чтобы сохранить бодрость тела и духа, светлую голову и привлекательную внешность до глубокой старости. Достичь этого вполне возможно, только надо регулярно выполнять простые правила.

Чтобы иметь возможность оценивать темпы собственного старения и своевременно принимать меры к его замедлению, надо знать свой биологический возраст, который может отличаться от паспортного в ту или иную сторону. Для определения «биовозраста» человека учёные-геронтологи используют множество показателей: вес, рост, остроту зрения и слуха, гибкость позвоночника, концентрацию внимания, скорость передвижения, биохимические анализы крови, артериальное давление, ёмкость лёгких… Список можно продолжать и продолжать. Учитываются также наследственные и приобретённые факторы — наличие в роду долгожителей, здоровый образ жизни, сбалансированное питание, экологически чистая окружающая среда.

— Само понятие «биовозраст», — поясняет мне геронтолог, кандидат медицинских наук Елена Коршун, — появилось в результате изучения неравномерности самого процесса старения: стареют все, но с разной скоростью. И каждый человек это замечает: у людей одного и того же возраста степень увядания организма абсолютно неодинакова. Она и оценивается с помощью суммированных показателей «биовозраста».

Разработать индивидуальную программу коррекции биовозраста возможно уже сейчас. С учётом перечисленных выше показателей и определения типа старения (сердечно-сосудистый, обменный, эндокринный и т. д.) учёные могут разработать для каждого человека индивидуальную программу профилактики, которая прежде всего направлена на коррекцию слабых мест организма.

Кстати, рекорд максимального долголетия составляет 122,5 года. Столько прожила француженка Жанна Калман. Конечно, пока трудно рассчитывать на такой максимальный жизненный возраст, но с помощью Елены Игоревны Коршун мы расскажем о том, как, используя доступные способы, замедлить старение и уменьшить свой биологический возраст. Многие из них известны — в вопросах продолжительности жизни трудно изобрести что-либо кардинально новое. Только надо регулярно и осознанно выполнять то, что уже апробировано десятилетиями. Итак, напомним о том, что же поможет сохранить бодрость тела и духа на долгие годы.

Правильное функционирование желудочно-кишечного тракта позволяет организму получать необходимые для здоровья питательные вещества, макро- и микроэлементы, витамины. Любой сбой пищеварения отражается на состоянии всех систем организма, а также на внешности.

Мудрая природа заселила кишечник колониями микроорганизмов, которые играют важнейшую роль в поддержании иммунитета. И если полезная микрофлора из-за неправильной работы желудка и кишечника гибнет, её место занимают вредные бактерии, жизнедеятельность которых становится причиной многочисленных хронических болезней, от которых страдают в основном пожилые люди.

Здоровье пищеварительной системы напрямую зависит от того, что человек ест. Всего несколько месяцев несбалансированного питания наносят ей такой серьёзный ущерб, с последствиями которого иногда приходится бороться всю жизнь.

Низкокалорийная диета — не более 1000–1500 ккал в день — наилучшим образом влияет на стареющий организм. При этом важно, чтобы в рационе животных жиров было значительно меньше, чем растительных, и предпочтение в питании пожилому человеку необходимо отдавать не мясу, а рыбе.

Для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта необходимо есть много овощей и фруктов, свежей зелени, злаков и хлеб из муки грубого помола. Такое питание помогает активизировать жизнедеятельность полезной микрофлоры и способствует хорошей работе иммунной системы. Белки в основном должны поступать в организм из морепродуктов, рыбы и птицы, молочных продуктов и бобовых, а жиры — из растительных масел, рыбы и орехов.

При этом организму человека необходимо около 2 л воды в сутки. Учёные выяснили, что попытки ограничить потребление жидкости приводят к ухудшению здоровья. Прежде всего, от недостатка жидкости страдает сердечно-сосудистая система: кровь становится более вязкой, что заставляет сердце работать с повышенной нагрузкой. Кроме того, дефицит жидкости способствует ожирению, варикозному расширению вен, геморрою, запорам, гипертонической и почечнокаменной болезни. Каждое из этих заболеваний является важным фактором преждевременного старения организма.

Многие витамины обладают антиоксидантным действием — именно их поступление в организм позволяет замедлять процессы старения. Каждому человеку вполне доступно организовать своё питание таким образом, чтобы получать витамины из естественных источников — фруктов, овощей, ягод, зелени, орехов. Приём синтетических витаминов требуется только больным людям.

Полноценный ночной сон необходим не только для того, чтобы набраться сил для будущего дня, но и для того, чтобы избавиться от накопившихся отрицательных эмоций и замедлить процесс старения. Сон отрывочный или продолжающийся менее 7–8 часов не даёт полноценного отдыха, у человека быстро накапливается физическая и психическая усталость, затем на их фоне возникают неврозы и депрессии, а главное, снижается иммунитет, что способствует развитию заболеваний.

Попытки решить проблему с помощью лекарственных средств, даже растительного происхождения, как правило, только усугубляют её. Врачи в подобных случаях говорят о необходимости вырабатывать привычку к правильному сну. Эта проблема вполне решаема. Необходимо лишь создать оптимальный микроклимат в спальне — следить за температурой и влажностью воздуха, выращивать комнатные растения, выделяющие полезные фитонциды и поглощающие вредные для здоровья летучие вещества, ложиться спать в одно и то же время.

Не секрет, что доброжелательность и весёлый нрав продлевают жизнь. Эти качества помогают человеку легче переносить стрессы, которые нередко становятся причиной появления проблем со здоровьем и преждевременного старения. Замечено, что уравновешенные, доброжелательные люди старятся медленнее.

Неутомительные занятия спортом 2–3 раза в неделю также способны значительно задержать процесс естественного старения организма. Если пожилые люди отказываются от таких занятий, здоровье у них «обрушивается» уже через два-три месяца. Поэтому никогда не прекращайте двигаться!

Кожа первой сигнализирует о том, что тело начинает дряхлеть, поэтому надо внимательно следить за её состоянием. На состояние кожи влияют все сбои в работе организма, даже самые незначительные. Кроме того, она ежедневно подвергается воздействию неблагоприятных внешних факторов. За кожей необходимо тщательно ухаживать, бережно защищая от солнца, ветра, холода и жары.

Итак, замедлить старение организма и в течение долгого времени избегать его внешних проявлений вполне возможно. И нужно-то не так уж много — наладить питание, скорректировать режим сна и бодрствования, ухаживать за телом, поддерживать бодрость духа.

Елена Игоревна Коршун даёт и конкретные советы, как замедлить процессы старения и продлить свою молодость.

По последним данным учёных, всего лишь 200 г разнообразных листовых овощей, съедаемых ежедневно, снижают смертность людей с сердечно-сосудистыми проблемами почти на 50%. Разнообразные салаты, шпинат, капуста, руккола и другие листовые овощи содержат витамин К, который не даёт кальцию из костной ткани оседать в сосудах, почках и других тканях, то есть защищает от остеопороза, значительно повышает эластичность кровеносных сосудов.

Если вы ещё не оценили важность и ценность для организма оливкового масла, самое время сделать это. Например, витамин К — жирорастворимый. Следовательно, без масла ни шпинат, ни салат особой пользы не принесут. Но оливковое масло ценно и само по себе: оно содержит олеаноловую и олеиновую кислоты, которые считаются основными геропротекторами, а также омега-3 жирные кислоты, которые позволяют надолго сохранить активное состояние мозга и снижают риск атеросклероза.

Постарайтесь почаще есть жирную рыбу. Она обладает всеми лучшими качествами растительных масел и дополнительно является поставщиком белка, витаминов группы В, аминокислот, полезных как для сосудов, так и для кожи.

Многие люди в возрасте перестают обращать внимание на бобовые. А ведь все они содержат наилучший растительный белок! Дело в том, что красные сорта мяса, как свинина, так и говядина, по мнению геронтологов, ускоряют старение. Бобовые же отлично заменяют животный белок. Кроме того, они содержат полифенолы, улучшающие мозговой кровоток, и тем самым защищают и от инсульта, и от дегенеративных процессов в клетках мозга.

Чёрный шоколад также содержит полифенолы, снижающие риск инсульта и инфаркта. В шоколаде помимо них присутствуют катехин и эпикатехин — биологически активные вещества, подавляющие в организме воспалительные процессы и предотвращающие сбои в обмене веществ. К тому же чёрный горький шоколад — естественная защита от депрессии и деменции.

А в зелёном чае совсем недавно учёные обнаружили кверцитин — вещество, снижающее риск болезни Альцгеймера.

Больше кверцитина, чем в зелёном чае, только в грейпфрутах! Все цитрусовые содержат и нарингенин. Он увеличивает устойчивость клеток к гипоксии, а это один из основных факторов старения. Кроме того, нарингенин подавляет аппетит, следовательно, бережет человека от переедания. Небольшой дефицит калорий автоматически включает в клетках тела так называемый процесс «аутофагии». Иными словами, поврежденные клетки начинают уничтожать сами себя, а организм самооздоравливается. Именно за открытие закономерностей этого феномена в 2016 году японскому врачу Есинори Осуми была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

К простым советам геронтолога Елена Игоревна Коршун стоит прислушаться и взять их на вооружение. Перестроив режим питания, наладив сон и достаточно нагружая себя физически, можно замедлить процесс старения и уменьшить свой биологический возраст, а значит, сохранить на долгие годы активность и ясность мысли.

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