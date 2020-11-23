Самые популярные крема от легендарной фабрики «Свобода»

Самые популярные крема из советского времени, выпускаемые отечественным производителем — фабрикой «Свобода» не утратили лидирующих позиций и сегодня. Среди всего роскошного ассортимента продукции особой популярностью, как среди соотечественников и бьюти — блогеров, так и среди иностранцев пользуются только 4 крема. Но так ли они хороши? Расскажем в статье.
Крем для лица «Вечер»
Крем для лица под названием «Вечер» предназначен для сухой и чувствительной кожи лица, а также может использоваться на веках. Несмотря на бюджетную стоимость, наличие парабенов и сильную отдушку, он отличается антивозрастным составом: витамины Е и, А, ланолин, натуральные масла, пчелиный воск и экстракт петрушки.
Супер питательное средство лучше всего использовать на ночь, не позднее, чем за час до сна или днем в зимний период, за 40 минут до выхода на улицу.
Крем дает потрясающие результаты, если использовать его регулярно и по прямому назначению, а также в качестве ночной маски. По факту вы получите великолепное питание, осветление темных пятен и разглаживание небольших морщинок.
Крем для лица «Геронтол»
Ещё один легендарный крем от не менее легендарной фабрики предназначен для ухода за сухой и увядающей кожей. Его мощный состав — оливковое масло, ланолин, пчелиный воск и оротовая кислота — не портят даже расположенные на втором месте списка компонентов минеральные масла.
Как результат регулярного применения — замедление процесса старения, стимулирование выработки гиалуроновой кислоты, питание, увлажнение, и омоложение.
Единственный недостаток средства — приятный, но слишком резкий пудровый аромат.
Для получения оптимального результата используйте крем по прямому назначению или в качестве маски вечером, как минимум за пару часов до сна.
Рекомендуется «Геронтол» дамам старше 35 лет, которые при регулярном применении отмечают не только прекрасное увлажнение и питание, но и снижение мимических морщинок, исчезновение шелушений, красивый тон и бархатистую кожу.
Крем для лица «Люкс»
Крем для лица «Люкс» идеально подойдёт для дам с сухой и нормальной кожей, предрасположенной к образованию морщин. Секретный ингредиент средства — это минеральные соли, которые дарят не только увлажнение и питание, но и отвечают за улучшение обменных процессов. Дополняет эффект от минеральных солей комплекс витаминов (A, E и F), ланолин, пчелиный воск и растительное масло.
Обладая густой текстурой, крем лучше всего подходит для вечернего ухода, а также на зиму.
Схема применения для достижения оптимального результата аналогична способам использования предыдущих средств: либо за час — два до сна тонким слоем, либо в качестве ночной маски.
«Люкс» обладает выраженными увлажняющими и питательными свойствами, возвращает упругость и гладкость. Можно использовать его в качестве крема для рук с шелушениями и трещинками.
Крем для лица «Янтарь»
Крем «Янтарь» также лучше всего приобрести обладательницам сухой или увядающей кожи. Он не только прекрасно увлажняет и питает, но и смягчает кожу, повышая эластичность и упругость. Можно использовать крем, как по прямому назначению, так и в виде основы для масок или в составе масок.
Универсальная маска
По интернету давно «гуляет» пара — тройка рецептов волшебных масок, которые передавались в советское время из уст в уста.
- Для получения чудодейственного средства необходимо смешать все указанные выше крема (или любые три доступных) в равных пропорциях, добавить оливковое масло.
- Тщательно перемешайте и наложите на очищенное лицо, шею, зону декольте и руки (при желании). Через 15 минут промокните излишки салфеткой.
- Ваша кожа непременно удивит своей гладкостью, мягкостью, красивым цветом и тонусом; даже выраженные морщинки станут менее заметными.
- Обладательницы жирной и комбинированной кожи могут снизить время выдержки маски до 10 минут.
А какие косметические средства родом из ССС знаете и любите вы?
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Самые популярные крема от легендарной фабрики «Свобода»
Самые популярные крема из советского времени, выпускаемые отечественным производителем — фабрикой «Свобода» не утратили лидирующих позиций и сегодня. Среди всего роскошного ассортимента продукции особой популярностью, как среди соотечественников и бьюти — блогеров, так и среди иностранцев пользуются только 4 крема. Но так ли они хороши? Расскажем в статье.
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