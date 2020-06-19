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Среди православных священников не место женщинам. А почему?
По инф. cyrillitsa.ru   
19 Июня 2020 г.
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В христианских источниках мы не находим прямого запрета женщинам исполнять обязанности священника. Но все же обычно их не принимают в ряды служителей церкви. И причин тому несколько.

Православный священник: не женское это дело?

Священник представляет Христа

«Священник на литургии – это литургическая икона Христа, и алтарь – это комната Тайной вечери, - пишет диакон Андрей Кураев в работе “Церковь в мире людей”. - На этой вечере именно Христос взял чашу и сказал: пейте, это Кровь Моя...Мы причащаемся Крови Христа, которую дал Он Сам, именно поэтому священник должен быть литургической иконой Христа...Поэтому священнический архетип (первообраз) – мужской, а не женский».

В церковном Предании

«Ни в Писании, ни в святоотеческой литературе нет ни одного факта, подтверждающего возможность женского священства», - констатирует профессор Московской духовной академии доктор богословия А.И. Осипов. Правда, в Византии вплоть до XI века женщины имели право быть диакониссами, хотя при этом они не исполняли богослужебных обязанностей.

Пожалуй, первой в истории христианской церкви женщиной-священником стала Флоренс Ли Тим Ой (1907–1992 гг.), служившая в чине диакониссы в общине китайских беженцев в Макао, принадлежавшей к церкви Англиканского содружества. Она была рукоположена в священнический сан англиканским епископом Гонконга, так как в результате японской оккупации община осталась без священника, а других кандидатур не имелось. Данный прецедент послужил толчком к тому, что в англиканской церкви стали появляться и другие женщины-священники. В то же время в Русской Православной церкви пока не было ни одного случая принятия женщинами священнического сана.

Женщина сотворена для помощи пастырям

Согласно Библии, женщину Бог сотворил из ребра первого человека – Адама. Этим подчеркивается, что она играет роль помощницы мужчины и сама часто нуждается в поддержке и наставлении. В связи с чем она не может полноценно исполнять обязанности по богослужению. Кроме того, на женщину возложена функция матери и она должна много времени посвящать детям.

Женщина более уязвима

Женщин не зря называют представительницами слабого пола. Они более хрупки с физической точки зрения и не могут вынести такой груз ответственности, какой взваливают на себя мужчины. В течение многих столетий женщина находилась под покровительством мужчины.

«Кроме того, не стоит забывать и об особой впечатлительности женщин, - напоминает Андрей Кураев в работе “Женщина в церкви”. - Их отзывчивость могла бы сослужить дурную службу, если бы появилось женское священство. Вспомните – как проходит исповедь в приходском храме. Кающийся стоит рядом со священником – и оба они открыты взорам остальных людей.

А на исповеди люди, понятно, рассказывают о разном. И грехи бывают действительно грязные и подлые. Нетрудно догадаться, как все это будет отражаться на милом лице отзывчивой и сердечной священницы. Да по ее лицу весь храм будет читать, про что идет речь...»

Физиологические особенности

Например, во время критических дней женщинам нельзя причащаться. «Вообще же в традиции Церкви принято, что в храме, где совершается Бескровная Жертва, всякое пролитие крови недопустимо, - говорит протоиерей Андрей Ефанов. - Любая кровоточащая рана, если она не представляет угрозу жизни и не является результатом продолжительной болезни, также служит препятствием для причащения. Так что дело не в женщине, а в благоговении перед Бескровной Жертвой Спасителя, недопустимости пролития крови в храме».

Как утверждает митрополит Антоний Сурожский, вопрос о роли женщин в христианстве еще недостаточно проработан. Это относится и к проблеме женского священства.

Не всем могут заниматься женщины, как и мужчины. Наверное, лучшим охранником или пожарным будет все-таки представитель сильного пола, к примеру, а лучшим мастером маникюра – дама. Но, конечно, везде есть свои исключения. И значит, если есть желание, можно к чему-то стремиться. Сначала и в Космос летали одни мужчины, и корабли по океанам водили они же. Теперь по-другому. А раз как-то не складывается у женщин с богослужением и им предназначается быть мужчине помощницами, может даже и лучше? Ведь тогда можно полноценно сосредоточиться на других важных сторонах этой прекрасной жизни.

А вот еще одна точка зрения Церкви, правда, спорная очень:

По инф. cyrillitsa.ru

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