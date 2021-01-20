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Сегодня это назвали бы пандемией: как Москва встречала «чёрную смерть» XIV века
По инф. cyrillitsa.ru   
20 Января 2021 г.
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«Чёрная смерть» – пандемия чумы, охватившая весь Старый Свет в середине XIV столетия – произвела неизгладимое впечатление на выживших современников и оставила глубокий след в истории. Французский медиевист Робер Фоссье ярко показал, как «чёрная смерть» изменила мироощущение людей европейского Средневековья, сделав его мрачным, способствовала распространению «охоты на ведьм» и прочим массовым психозам.

В 14 веке Москва от пандемии чумы все-таки убереглась или нет?

Как чума пришла на Русь

Первые известия о чуме на Востоке относятся к 1346 году. В следующем году чума появилась в Европе, будучи завезена, по-видимому, генуэзцами с Ближнего Востока. На Русь чума перешла из Европы – сперва в торговавшие с ней города Северо-Запада.

Весной 1352 года чума проявилась в Пскове. Как резюмировал по летописям Карамзин, «едва осталась треть жителей... Каждый иерей поутру находил в своей церкви тридцать и более усопших; отпевали всех вместе, и на кладбищах уже не было места для новых могил». Приглашённый псковичами для совершения священных обрядов новгородский архиепископ Василий откликнулся на призыв, но умер на обратном пути.

По-видимому, не ранее лета 1352 года чума достигла и Новгорода Великого, «где от 15 августа до Пасхи [1353 г.] умерло множество людей». Летописи упоминают о большом числе жертв чумы в Киеве, Чернигове, Смоленске, Суздале. В небольших городах — Глухове на Северщине и Белозерске — не осталось, якобы ни одного, человека.

Одновременные смерти в московской элите

Из упоминания только некоторых городов можно ли сделать заключение, что в других населенных пунктах чума не свирепствовала? Карамзин писал по этому поводу так: «Летописцы наши сказывают, что вся Россия испытала тогда гнев небесный, следственно – и Москва, хотя они не упоминают о ней в особенности. Сие тем вероятнее, что в короткое время скончались там митрополит Феогност, великий князь, два сына его и брат Андрей Иоаннович».

Великий князь Симеон по прозвищу Гордый имел тогда всего 36 лет от роду. Он умер 26 апреля 1353 года. Митрополит скончался раньше – 11 марта. Почти одновременно с митрополитом умерло два малолетних сына Симеона Гордого – Иван и Симеон. Один из младших братьев Симеона Гордого – Андрей – скончался спустя девять дней после старшего брата. Вступившему на княжеский престол брату Симеона, Ивану (прозвище Красный), удалось выжить и продолжить династию Ивана Калиты.

В летописях не называется причина этих серийных смертей в элите Московского княжества. Только из того, что они следовали одна за другой и совпали по времени с чумой, историки, начиная с Карамзина, предполагают, что их причиной стала эпидемия.

Гипотеза историка Борисова

Как пишет в наше время заведующий кафедрой истории России МГУ, профессор Николай Борисов, «описывая разгул чумы на Русской земле в 1347-1353 гг., историк словно спотыкается на удивительном факте: ни одна летопись не сообщает в эти годы о приходе эпидемии в Москву. Смерть от чумы Семёна Гордого и его сыновей в апреле 1353 года – не более чем предположение историков. Что до митрополита Феогноста, умершего незадолго перед тем, то он был стар, недужен и вполне мог умереть естественной смертью».

Действительно, тот же Карамзин, сообщая о кончине Феогноста, оговаривается, что он, «как сказано в летописях, давно уже был слаб здоровьем». А дети Симеона Гордого вообще все без исключения умирали во младенчестве, и большинство – вне всякой хронологической связи с пандемией чумы.

«Причиной данного пробела в рассказе летописей об эпидемии, – полагает Николай Борисов, – может быть как неполнота источников, так и действительное отсутствие чумной эпидемии в Москве в эти годы. Остановимся на последнем предположении и проверим его на прочность».

Карантинная полиция потомков Ивана Калиты

В XVI и XVII веках московские цари весьма успешно применяли карантинные заставы на дорогах во время эпидемий чумы («моровых язв»). Борисов считает возможным, что опыт применения таких мер может восходить к XIV веку. Основания для этого предположения он видит в том, что летопись приписывает Ивану Калите (отцу Симеона Гордого) эффективные меры против разбоев на дорогах.

«Для того, чтобы “избавить Русскую землю от татей и от разбойников”, – считает Борисов, – Калите требовались примерно те же институты, что и его сыновьям для борьбы с чумой. Это, прежде всего, хорошо организованная, вездесущая и неподкупная военно-полицейская служба. Летописный комплимент свидетельствует о том, что Иван Данилович создал такую службу. И оставил в наследство потомкам, которые с её помощью не только отстаивали свои владения от “великого мора”, но и контролировали движение по дорогам, останавливая нежелательных проезжих. Так, сообщая о поездках в Орду главного врага Дмитрия Донского, тверского князя Михаила Александровича, летописец отмечает, что москвичи “переимали его по заставам”. Опасаясь московских застав, Михаил вынужден был ездить “околицею, не прямицами и не путма”».

Подтверждение наличия у Московского княжества в середине XIV века хорошо развитой полицейской службы, сумевшей уберечь Москву от чумы, Борисов видит в том, что и повторная пандемия – «великий мор» – обрушившаяся на Русь в 1364-1366 гг. – не сразу дошла до Москвы. «Мор с Коломны не пошёл торной дорогой прямо в Москву, – пишет историк, – а лишь год спустя добрался в Переяславль. Оттуда год спустя мор проник в Москву. Судя по всему, московские заставы и карантинные меры стали серьёзным препятствием на пути распространения эпидемии».

Ну, а меньшие жертвы от чумы позволили Москве стать богаче и населённее прочих соперничавших с ней княжеств...

Пробелы гипотезы

В изложенной гипотезе есть свои пробелы. Так, говоря о «чёрной смерти» 1347-1353 гг., летописи не упоминают не только Москву, но и Тверь, Рязань, Нижний Новгород. А это – соперники Москвы в то время. Следовательно, если упоминание об отсутствии чумы есть следствие отсутствия чумы, то эти города тоже не должны были понести ущерба в своей борьбе за первенство на Руси.

В то же время «великий мор» 1364-1366 гг. в Москву всё-таки пришёл, несмотря на предполагаемые принятые меры. Значит, нет оснований считать, что он повлиял на Московское княжество меньше, чем на другие русские земли.

Таким образом, изложенная гипотеза о том, что Москва счастливым образом избегла пандемии чумы в XIV веке и благодаря этому сумела возвыситься на Руси, не имеет, на наш взгляд, достаточных оснований.

Пандемии и эпидемии, как показывает история, идут рука об руку с человечеством. Вот сейчас, к примеру, мир отчаянно борется с коронавирусом. Но думается, что с этой напастью люди смогут в скором времени справиться. Ведь столько было различных нашествий болезней, но побеждал же пока человек? Так что надежда, конечно, имеется, что все будет хорошо. Только бы так быстро изобретенные вакцины не подвели, только бы наше многострадальное здравоохранение вызовы от COVID–19 выдержало....

По инф. cyrillitsa.ru

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    «Чёрная смерть» – пандемия чумы, охватившая весь Старый Свет в середине XIV столетия – произвела неизгладимое впечатление на выживших современников и оставила глубокий след в истории. Французский медиевист Робер Фоссье ярко показал, как «чёрная смерть» изменила мироощущение людей европейского Средневековья, сделав его мрачным, способствовала распространению «охоты на ведьм» и прочим массовым психозам.
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