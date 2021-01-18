Массовая вакцинация от ковида началась. Планируют привить каждого второго

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
В этом году в России планируется привить от ковида 60% населения — это 68,6 млн человек. Таковы планы властей, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, ученые считают, что ключевым фактором перехода к управляемости ковидом является именно массовая вакцинация населения. Требуемый уровень вакцинации в РФ определен учеными без учета уже переболевших и детей до 18 лет. Однако в зависимости от эпидситуации цифра «может уточняться», отметила Голикова.
Голикова также рассказала, что массовая вакцинация населения в период до марта будет обеспечиваться за счет препарата «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи). А с марта будет использоваться вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора. С апреля «подключится» третья — вакцина Центра имени Чумакова РАН. Регистрация этой вакцины ожидается в середине февраля, как только разработчик представит в Минздрав необходимые документы. Выпуск в гражданский оборот первых серий вакцины планируется со второй половины марта.
Голикова особо подчеркнула, что клинические испытания показали полную безопасность этой вакцины и выработку устойчивого иммунитета на 28-й день после первого укола (две дозы вводят с интервалом в 14 дней). Температура хранения и транспортировки вакцины — плюс 2-8 градусов.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полный контроль над корнавирусом может быть обусловлен только высокой иммунизацией населения. «Только высокая иммунная прослойка», — подчеркнула она. И уточнила: речь идет о вакцинации 60% населения старше 18 лет, за исключением тех, кто уже переболел ковидом.
Ставить ли прививку от новой опасной инфекции? Многие не желают прививаться новой вакциной, оно и понятно, ведь не знаешь, какие побочные эффекты она может дать, какое влияние окажет на организм. Но, с другой стороны, ведь и не ставить прививку страшно. Она, как обещают разработчики, защитит от тяжелого протекания заболевания и летального исхода, а вот без нее как организм будет справляться - непонятно...
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Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят. Представляем одно из любопытных мнений – политолога Станислава Белковского.
В Норильске задержали начальника управления ГО и ЧС администрации города в связи с делом о гибели людей под лавиной. Ранее по этому же делу задержали диспетчера. Его обвинили в том, что он не включил в сводку информацию о возможном сходе снега.
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал публикацию руководства по практическому применению рабочего определения антисемитизма, подготовленного Международным альянсом памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA), как ключевого инструмента по борьбе с антисемитизмом в Европе.
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Что бы мы делали сейчас без интернет-магазинов, даже представить сложно. Ведь это удобно, потому что «торговые ряды» находятся прямо в компьютере и ходить для того, чтобы выбрать необходимую вещь никуда не нужно. Можно устроиться в кресле и совершать себе в удовольствие виртуальный шопинг. Интернет-магазины – это еще и безопасно, что актуально с учетом ситуации с распространением коронавируса, так как онлайн-шопинг часто дело одного человека, а рядом могут оказаться только лишь домоцадцы – нет очередей и скопления людей. Еще интернет-магазины – это экономия средств, так как часто онлайн-магазины предлагают воспользоваться промокодами (очень много предложений, к слову, можно найти вот на этом сервисе https://zenpromokod.ru/coupon-store/ormatek-com).
Пьянящий ветер тайн и приключений всегда манил к себе людей. Он захватывает дух, без остатка поглощает внимание мальчишек и девчонок. Многие в детстве проводили целые часы или даже дни в поиске кладов, бегали по городу согласно специальным указателям – стрелкам, картам и другим маршрутным указателям и разгадывал загадки, чтобы достичь волнующей цели.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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