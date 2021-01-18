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Массовая вакцинация от ковида началась. Планируют привить каждого второго

По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2021 г.
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В этом году в России планируется привить от ковида 60% населения — это 68,6 млн человек. Таковы планы властей, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова озвучила планы властей по вакцинации населения РФ от ковида

По ее словам, ученые считают, что ключевым фактором перехода к управляемости ковидом является именно массовая вакцинация населения. Требуемый уровень вакцинации в РФ определен учеными без учета уже переболевших и детей до 18 лет. Однако в зависимости от эпидситуации цифра «может уточняться», отметила Голикова.

Голикова также рассказала, что массовая вакцинация населения в период до марта будет обеспечиваться за счет препарата «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи). А с марта будет использоваться вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора. С апреля «подключится» третья — вакцина Центра имени Чумакова РАН. Регистрация этой вакцины ожидается в середине февраля, как только разработчик представит в Минздрав необходимые документы. Выпуск в гражданский оборот первых серий вакцины планируется со второй половины марта.

Голикова особо подчеркнула, что клинические испытания показали полную безопасность этой вакцины и выработку устойчивого иммунитета на 28-й день после первого укола (две дозы вводят с интервалом в 14 дней). Температура хранения и транспортировки вакцины — плюс 2-8 градусов.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полный контроль над корнавирусом может быть обусловлен только высокой иммунизацией населения. «Только высокая иммунная прослойка», — подчеркнула она. И уточнила: речь идет о вакцинации 60% населения старше 18 лет, за исключением тех, кто уже переболел ковидом.

Ставить ли прививку от новой опасной инфекции? Многие не желают прививаться новой вакциной, оно и понятно, ведь не знаешь, какие побочные эффекты она может дать, какое влияние окажет на организм. Но, с другой стороны, ведь и не ставить прививку страшно. Она, как обещают разработчики, защитит от тяжелого протекания заболевания и летального исхода, а вот без нее как организм будет справляться - непонятно...

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По инф. rosbalt.ru

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