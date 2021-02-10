Русские на чужбине: награды и знаки эмиграции

В 2020 году весь Русский мир отметил 100-летнюю годовщину Русского Исхода: состоялись конференции (в том числе самая масштабная — в Доме русского зарубежья), встречи потомков эмигрантов и выставки, выпущены книги. Одним из самых ярких изданий, вышедших под конец юбилейного года, стала книга «Русская эмиграция в наградах и знаках» известного историка и археолога, одного из ведущих специалистов в области русского зарубежья, замдиректора Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Александра Окорокова.

В эвакуации русских войск из Крыма в ноябре 1920 года приняли участие более 146 тысяч человек, примерно половина из них военные. Все, что осталось от великой Русской армии. Временными пристанищами для них стали Турция, Балканы, Чехословакия, Греция, Тунис. Военные и их семьи перемещались из одного лагеря в другой до тех пор, пока надежды на военный реванш у белых не осталось и эмигранты были вынуждены разъехаться по всему миру — от США до Австралии.

После эвакуации генерала Врангеля русские пытались уберечь родную культуру и в сердце, и в предметах. Они бережно хранили воинские знамена, предметы вооружения и обмундирования, награды, фамильные портреты, письма и другие ценности. А уже в 1921 году беженцы начали создавать офицерские объединения и союзы, позже — политические, общественные и другие союзы. Некоторые из них очень крупные и известные — например, Русский общевоинский (Р.О.В.С), насчитывавший 30 тысяч членов, а некоторые организации — совсем небольшие, состоявшие из 20–30 человек, и каждая из них учреждала свои награды, знаки или значки отличия, в которых заключены смысл и философия этих объединений.

При всех трудностях новой жизни на чужбине создание этой символики было для людей исключительно важно. Ведь такие знаки были не просто принадлежностью к какой-то организации — для каждого они стали символами утраченной России и не позволяли раствориться в западном мире, вселяли надежду на возрождение страны. Что самое удивительное, и сегодня, спустя 100 лет, часть этих объединений живы, их традиции чтут потомки русских эмигрантов.

Бизерта, русская эмиграция, 6 знаков и медаль

Книга «Русская эмиграция в наградах и знаках» впервые рассказывает обо всех этих символах и самих эмигрантских объединениях. Никто прежде не исследовал этот важнейший пласт наследия Белой эмиграции столь системно, как это сделал Александр Окороков. То, что можно найти на страницах книги, — результат многолетней работы историка над темой начиная с 1990-х годов. В его арсенале — монография «Молодежные организации русской эмиграции (1920–1945 гг.)», вышедшая в 2020 году, справочник «Русская эмиграция. 1920–1990 гг.» 2003 года. Эти и многие другие его работы стали основой для подготовки другими исследователями диссертаций, книг и статей, раскрывающих темы русской эмиграции.

Александр Окороков собрал по всему миру собственную коллекцию наград и знаков, нашел изображения большинства подлинных предметов и создал их подробные описания. Для расшифровки аббревиатур и символов многих знаков автору пришлось провести буквально историческое расследование. Скрупулезно, шаг за шагом он разгадывал эти фалеристические кроссворды и ребусы, продвигаясь к постижению локальных тайн и загадок.

Что очень важно, автор подробно рассказывает не только о знаках, но и о самих эмигрантских объединениях, об их деятельности в различных странах в разные годы, об известных и малоизвестных руководителях и лидерах этих организаций. Глубокие исторические справки о воинских, гражданских, молодежных, женских, религиозных союзах и обществах русского зарубежья — начиная с Константинопольского союза офицеров армии и флота и заканчивая существующим и в наши дни Союзом потомков Галлиполийцев — позволяют понять смысл их наград и знаков.

Наш современник, открывший книгу на страницах, посвященных первым знакам русской армии в Галлиполи, поразится находчивости и изобретательности русского человека, способного изготовить символические кресты из подсобного материала. Автор книги подробно и с любовью описывает разновидности этих знаков, сделанных из консервных банок, старых походных кухонь и снарядных гильз, собранных неподалеку и превращенных русскими умельцами в основу для производства сакральных символов «галлиполийского сидения». И далее, от раздела к разделу, мы видим, как развивались фалеристические технологии по мере развития объединений и союзов русских эмигрантов, вплоть до объединений их потомков. Эти поздние знаки, созданные известными европейскими ювелирами, сохраняют в то же время уникальную стилистику своих скромных галлиполийских архетипов.

Крест Галлиполи

Не менее интересны знаки военных учебных заведений, где воспитывались юные эмигранты, увезенные из России в младенческом возрасте или родившиеся на чужбине. Эти учреждения выполняли важнейшую функцию: сохраняли и воспроизводили лучшие традиции русского офицерства, воспитывая в юношах чувство долга и любви к покинутой Родине. В символическую структуру подобных знаков входили как изображения рыцарских мальтийских крестов, так и легендарные атрибуты герба Российской империи с двуглавым победоносным орлом. Молодые люди — дети, внуки и правнуки русских эмигрантов первой волны — с честью носили, а затем бережно хранили эти знаки — символы традиций русского офицерства.

Хранители и коллекционеры получили долгожданный и авторитетный справочник, позволяющий атрибутировать множество ранее малоизвестных и «молчащих» наградных и памятных знаков, хранящихся в музейных и частных коллекциях. Книга составлена таким образом, что читатель может познакомиться не только с аутентичными рисунками, но и с подлинными фотографиями этих артефактов, сопровождающимися лаконичными и квалифицированными описаниями знаков и наград, связанных с историей воинских, гражданских, молодежных и религиозных союзов и обществ русского зарубежья. А за материальными артефактами скрываются лица, образы и судьбы конкретных людей, носивших на гимнастерках или на лацканах костюмов миниатюрные символы человеческих деяний, надежд, драм и трагедий.

Наконец, наши музейщики получили в руки уникальное пособие, позволяющее создавать оригинальные музейные экспозиции и выставки, посвященные не только этим знакам, но и самим эмигрантским организациям и их участникам. Особую пользу в процессе создания подобных экспозиций принесут опубликованные в книге редкие фотографии представителей эмигрантских организаций и их руководителей, а также воспроизведения образцов членских билетов, книжек и удостоверений, дающих право на ношение данных знаков и наград.

Этот объемный, прекрасно оформленный труд, представляет собой и монографию, и художественный альбом, и энциклопедический справочник, и научно-популярное издание. Доступное по своему языку и по сути не только профессионалам — историкам, коллекционерам и музейщикам, но и читателю из «широкого круга», воспринимающему историю нашей страны в ее цельности, без ретуши и прикрас.

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