На Руси болеть стыдно бывало. А чем?

У древних славян ряд заболеваний относился к разряду постыдных. Одни из них считались наказанием, которое человек получил за прегрешения, другие — следствием аморального образа жизни, несоблюдения телесной и духовной чистоты, потворства своим низменным желаниям.

Болезни от грязи

На Руси люди очень внимательно относились к вопросам личной гигиены, часто ходили в баню, где подолгу парились, изгоняя телесные и душевные хвори. Любые недуги, проистекающие из несоблюдения личной гигиены, считались постыдными. К ним относили чесотку, всевозможные экземы, рожистые воспаления и другие кожные заболевания.

Ввиду неразвитости медицины славяне совершенно напрасно относили к таким позорным болезням недуги, имеющие нервное, вирусное или какое-то иное происхождение. Любые следы на коже человека в виде изъязвлений, гнойных ран и подозрительных припухлостей вызывали глубокое отвращение и клеймились. На Руси очень ценилась и считалась красивой безупречно чистая кожа.

Проказа

Особое место в списке позорных заболеваний занимала лепра, или проказа. Людей, страдающих от этого недуга, старались обходить десятыми дорогами. Проказа считалась очень заразной и постыдной. Людей, зараженных ею, выгоняли из селений и обрекали на скитания. Обычно они образовывали в удаленных районах свои небольшие поселения, где жили бок о бок с такими же несчастными обреченными.

Если больной проказой приближался к обычному населенному пункту, он заранее должен был извещать о своем приближении ударами в деревянную колотушку. Обычно такие пациенты были обречены на жалкое прозябание и часто умирали от голода. К ним никто не хотел приближаться даже для того, чтобы кинуть краюху хлеба.

Венерические заболевания

Венерические болезни считались порождением разнузданности плоти и беспутного образа жизни, из-за чего жестоко клеймились. Эти недуги считались настолько постыдными, что о них даже неприлично было говорить. Тема венерических заболеваний была строго табуирована, а люди, имевшие несчастье заболеть такой хворью, оставались наедине со своими проблемами. За помощью они потихоньку бегали к знахарям, но все это происходило очень тайно, чуть ли не под покровом ночи.

Бесплодие

Мужское и особенно женское бесплодие было не только большой бедой человека, но и достаточно постыдным фактом. Бесплодную женщину называли «пустоцветом» и относились к ней довольно пренебрежительно, как к не выполнившей свое главное предназначение.

Алкоголизм

Крайне негативно относились на Руси и к беспробудному пьянству. Когда о человеке становилось известно, что он «упился до смерти», до белой горячки и наложил на себя руки в таком состоянии, этот известие черной тенью ложилось на всю семью покойника. Об умершем от пьянства родные могли упоминать только краснея, потому что этот факт был настоящим позором.

Сейчас люди некоторых болезней тоже стыдятся. Но им в помощь созданы кабинеты, где можно посетить врача анонимно. А бесплодие – какой же это стыд? Это большая трагедия. И с этим в современном мире, слава новым медтехнологиям, успешно работают.

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По инф. cyrillitsa.ru

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