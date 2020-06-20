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Мнительный Николай I мог и простлюдином переодеться!
По инф. cyrillitsa.ru   
20 Июня 2020 г.
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Почитатель порядка и дисциплины, император Николай I частенько устраивал незапланированные ревизии с целью контроля работы различных служб и ведомств. Для проверки преданности и профессионализма собственного штаба телохранителей, он практиковал переодевания в простолюдина.

Не только госнаграды, но и царские пироги доставались охране Николая I за бдительность

Царский караул

Подозрительный и недоверчивый, Николай I, в день восшествия на престол которого произошло трагическое восстание декабристов, опасался повторения выступлений, а потому ужесточил цензуру, ограничил свободу подданных и основательно усилил личную охрану.

Сомневавшийся в верности дворянства и столичных гвардейцев правитель поручил генералу Бенкендорфу сформировать императорский конвой на основе Лейб-Гвардии Кавказского Горского полуэскадрона, в состав которого входили казаки, адыгейцы, чеченцы, кабардинцы, кумыки, ногайцы и иные представители кавказских этносов.

В апреле 1832 году поручение государя было выполнено, и в российской армии появилась новая воинская единица - Команда кавказских линейных казаков, предназначенная строго для конвоя венценосной особы.

Команда кавказских линейных казаков

В состав подразделения было отобрано 50 лучших бойцов, отменно владевших джигитовкой и меткой стрельбой. Каждый телохранитель Николая I располагал пистолетом, ружьем и саблей и носил специальный мундир черкесского образца, состоявший из красной куртки, синих шаровар с лампасом, алого сафьянового пояса и папахи из черного барашка.

Офицеры специального подразделения круглосуточно несли караульную службу у императорских покоев, а также сопровождали его во всех поездках. Надо отметить, что работы у них было много, поскольку Николай I, в силу своего характера, предпочитал все держать под собственным контролем и лично присутствовал на боевых смотрах, посещал учебные заведения, обследовал фортификационные сооружения, служебные помещения и иные государственные учреждения.

Конвоем правителя была отработана схема подстав, когда во время прогулок или выездов вдоль всего маршрута государя в особых местах дежурили бойцы, контролировавшие безопасность первого лица.

О великолепной армейской подготовке и внешней привлекательности кавказских линейных казаков с восхищением отзывался король Фридрих Вильгельм III, лицезревший их умение держаться на лошади и мастерство в выполнении опасных трюков на военном параде в Пруссии.

Переодевания простолюдином

Дабы удостовериться в бдительности своей охраны Николай I пару раз прибегал к хитрости – переодевшись простолюдином, он пытался незаметно выйти из дворца, но зоркие стражники предотвращали эти попытки, схватывая «незваного» гостя. За доблестную службу император благодарил их не только государственными наградами, но и царскими пирогами.

Форменные вольности за рубежом

Вообще правители России, считая себя офицерами на троне, носили исключительно военную форму, а послабления в наряде могли себе позволить лишь в европейских поездках, при посещении неофициальных мероприятий.

Об одном таком партикулярном платье Николая I сохранились записи в царском архиве. Из выписки 1838 года следует, что специально для визита Дрезденской галереи, куда государь собирался наведаться инкогнито, портной Рутч сшил для него тройку: серые брюки, синий укороченный сюртук и изысканный кофейный жилет, украшенный вышитыми цветочками.

С модным цилиндром на голове и изящной тростью в правой руке российский самодержец Николай I ничем не отличался от среднестатистического европейского горожанина XIX века и, не привлекая внимания к собственной персоне, мог насладиться жизнью обычного гражданина.

Охранять жизнь царя, конечно, не могли доверить каждому встречному. Здесь выбирались самые лучшие из лучших (а что, монархи могли себе это позволить!). И сейчас остается всё то же самое. К сотрудникам служб охраны серьезных персон немалые требования предъявляются. И непрофессионалам здесь точно не место.

А вот еще любопытное об историческом:

По инф. cyrillitsa.ru

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  • Мнительный Николай I мог и простлюдином переодеться!
    Почитатель порядка и дисциплины, император Николай I частенько устраивал незапланированные ревизии с целью контроля работы различных служб и ведомств. Для проверки преданности и профессионализма собственного штаба телохранителей, он практиковал переодевания в простолюдина.
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