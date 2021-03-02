Метро – не только вид транспорта, но и кладезь старинных находок

Строительство метро, как и любые другие подземные работы, связаны с интересными историческими и археологическими находками. И московский метрополитен здесь не исключение. Город с почти тысячелетней историей, хранящей множество тайн и секретов под землей, почти все время преподносит "сюрпризы" строителям - посуду, каменные и строительные украшения, оружие и прочие предметы старины.

Дом из "глубины веков"

С особым волнением за метростроевцами спускались под землю археологи в 1985 году, где при строительстве станции метро "Боровицкая" был обнаружен небольшой дом из красного кирпича на глубине 6 м. В нем сохранилось все в первозданном виде - не только стены, но и обстановка, посуда, мебель. Историки установили, что постройка относится к середине 16 века и когда-то принадлежала селу Старое Ваганьково. Юрий Супруненко в своей книге "Легенды и были Москвы подземной" пишет, что это постройка Опричного двора, которая ушла под землю вследствие природного катаклизма.

Спрятанная икона

Известный метростроевец, Герой Социалистического Труда Татьяна Нефедова в своей книге "Наверху-Москва" написала еще об одной интересной находке метрополитеновцев, которая произошла при закладке станции "Проспект Мира". Как оказалось, на проходную пришел пожилой мужчина, который когда-то работал прорабом у московского "короля фарфора" Кузнецова. Он сообщил, что по приказу хозяина 60 лет назад спрятал в этом месте старинную икону. Реликвию нашли и отдали Павлу Терентьевичу, который сообщил о ней. Затем смущенные комсомольцы получили от него слова благодарности с уведомлением, что он заказал молебен за их здравие.

Горшок с деньгами и не только

При прокладке тоннелей для строительства будущей станции "Новокузнецкая" был найден большой горшок, в котором было почти 20 тысяч серебряных монет начала петровского правления - конца 17 века;

Окаменелые останки древних животных, птиц и рыб - практически постоянные находки метростроевцев. Скелеты и следы принадлежат меловому, юрскому, каменноугольному, и даже - кембрийскому (более 500 млн. лет назад) периодам.

Неразорвавшийся снаряд

В начале 2010-х при прокладке новых станций метро Солнцевской линии (под Мичуринским шоссе) был обнаружен 122-миллиметровый снаряд времен Второй мировой войны. Работы были приостановлены до тех пор, пока саперы не выполнили свою работу и не обезвредили находку.

Клады

Среди последних исторических "сюрпризов" московской подземки - три медных сосуда с кладом (украшения, монеты) конца 16 - начала 17 веков. Как сообщал ИТАР-ТАСС в апреле 2014 года, находка была сделана при строительстве станции метро Румянцево на юго-западе столицы при выемке грунта.

Некоторые, даже официальные лица, сообщают о таинственных объектах "Метро-2" - бункерах, ветках-дублерах и пр. В частности, в своих интервью на телевидении и в прессе о них говорили заместитель председателя правительства Михаил Полторанин, советник Президента России Владимир Шевченко, а также представители руководства московского метрополитена.

Конечно, большая часть таких объектов строжайше засекречена. Но некоторые из них становятся "достоянием" диггеров - исследователей тайн московской подземки. Как, например, обнаруженная ими линия от здания Минобороны на Знаменке до «Лабораторией испытаний и измерений Метрополитена» в Тропарево-Никулино. Она была обнаружена группой энтузиастов НИО «Азимут» и командой диггеров МГУ.

Москва – город с очень богатой и длинной историей. И не удивительно, что здесь отыскиваются разные старинные вещи, и даже целые здания под землей. Важно, чтобы артефакты не оставались без внимания специалистов, и вносили свой молчаливый, но такой красноречивый вклад в узнавание прошлого нашей прекрасной столицы.

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По инф. cyrillitsa.ru

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