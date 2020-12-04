Мистические смыслы метрополитена Москвы

Помимо того, что Москва славится на весь мир богатством своего исторического и культурного наследия, среди любителей астрологии она считается еще и мистическим городом. Немногие знают, что астрологи делят карту московского метрополитена по принципу звездного неба.

Когда наши далекие предки закладывали Москву, они вкладывали в основу города сакральный смысл. Уникальная радиально-кольцевая структура столицы была обусловлена следованием библейским канонам, согласно которым город должен иметь 12 ворот по числу апостолов. Кроме того, Москва, именуемая «Третьим Римом», как и некогда сам Рим, была построена на семи холмах с рекой посередине, что должно было сделать ее «вечным» городом. С древнейших времен числа 12 и 7 считаются мистическими и несут в себе мощную защитную функцию. Как утверждают астрологи, уникальная структура города сделала его мощным энергетическим центром, недаром притягивающим такое количество людей. Поскольку карта звездного неба также делится на 12 знаков зодиака, астрологи не преминули превратить Москву в гигантский гороскоп, каждый район которого находится под влиянием определенного созвездия.

Идея зодиакальной планировки Москвы принадлежала еще доверенному лицу Петра I, генералу-фельдмаршалу Якову Брюсу. В сферу научных интересов Якова Брюса входили как естественные науки, так и астрология, шедшая в то время с астрономией рука об руку. Именно Брюс в 1702 году открыл в московской Сухаревской башне при Навигацкой школе первую российскую обсерваторию. Кроме того, он издал первый в России астрологический календарь, в котором на сто лет вперед были рассчитаны астрологические прогнозы и прогнозы погоды в зависимости от передвижения Луны по знакам зодиака.

Исполняя повеление государя, Брюс разработал новый план пострадавшей от многочисленных пожаров Москвы, который соответствовал астрологической карте звездного неба. От Кремля, расположенного в самом центре города, двенадцатью лучами расходились основные улицы, поделившие Москву на сектора, которым соответствуют 12 знаков зодиака. Существует версия, что астрологической картой города, составленной Брюсом, заинтересовался сам Сталин. Будучи неравнодушным к мистике, он прислушался к мнению астрологов, советовавших соблюсти принцип Брюса и при строительстве московского метрополитена, разделив кольцевую линию на 12 секторов, от которых отходит 12 радиальных — по принципу зодиакальной карты.

На сегодняшний день астрологи с энтузиазмом развивают астрологическую концепцию Москвы и столичного метро. Считается, что знаки зодиака располагаются следующим образом: Козерог — «Новослободская», Водолей — «Проспект Мира», Рыбы — «Комсомольская», Овен — «Курская», Телец — «Таганская», Близнецы — «Павелецкая», Рак — «Добрынинская», Лев — «Октябрьская», Дева — «Парк Культуры», Весы — «Киевская», Скорпион — «Краснопресненская», Стрелец — «Белорусская». За каждый знак отвечает то или иное небесное тело: Овен — Марс, Телец — Венера, Близнецы — Меркурий, Рак — Луна и т. д.

Астрологи утверждают, что городская застройка каждого из секторов по смыслу соответствует предписанному знаку. Например, металлургическая промышленность сконцентрирована в районе Шоссе Энтузиастов, которое входит в сектор Овна и находится под покровительством Марса — планеты, ответственной за металлургию и армию.

Район метро «Баррикадная» в секторе Скорпиона находится под революционным влиянием Урана, что подтверждается происходившими там историческими событиями. Таганская — район Тельца, отвечающего за питание, и здесь расположились Микояновский мясокомбинат, совхоз «Белая дача», Люблинские поля аэрации.

Знак Водолея, отвечающий за Проспект Мира, связан с космосом и авиацией, что, по мнению астрологов, и повлекло строительство музея космонавтики, гостиницы «Космос», возникновение Аллеи космонавтов, Ракетного и Звездного бульваров, и даже появление Останкинской телебашни объясняют благотворным влиянием Урана.

Район Льва, берущий свое начало от Октябрьской, привлекает элитным достопримечательностями вроде Президент-отеля и названиями, связанными с темой власти: Ленинский проспект, Профсоюзная улица и т. д. При желании таких мистических смыслов можно найти еще очень много — нужно лишь верить.

Оказывается, нашу прекрасную столицу можно рассматривать не только с исторического или культурного ракурса или, например, с высоты птичьего полета, но и с астрологических позиций. А что, интересно!

А вот еще любопытные публикации с оттенком мистического и таинственного:

По инф. cyrillitsa.ru

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