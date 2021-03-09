Реалии эпохи фитнеса: тело становится визитной карточкой человека

"Почти все сегодня занимаются спортом, в том числе и во время пандемии коронавируса. Но это связано не только с удовольствием и беспокойством о собственном здоровье. Фитнес - это общественный императив нашего времени", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Марк Трибельхорн.

"На функциональной одежде, гантелях, карбоновых велосипедах, протеиновых порошках, часах с пульсометром, фитнес-курсах и активных путешествиях спортивная индустрия ежегодно зарабатывает миллиарды. На каждом шагу - приложения для тренировок, обучающие видео в Youtube, блоги. Даже в газетах публикуются колонки о подтягиваниях на перекладине и становой тяге. На смартфонах чаще всего уже предустановлен шагомер", - отмечает издание.

"Конечно, о физических упражнениях было известно еще в античности, конечно, люди еще с эпохи Просвещения усиленно заботились о своем теле, конечно, государство во имя биополитики занималось "здоровьем населения", что в особенно крайней степени проявлялось в тоталитарных системах. Но то, что мы наблюдаем последние десятилетия, находится на другом качественном уровне. Социолог Роберт Гугутцер считает распространяемый культ тела своего рода заменой религии. По его мнению, сегодня тело является не только физической основой существования, но и последней духовной инстанцией. Философ Петер Слотердайк в книге "Ты должен менять свою жизнь" констатирует, что тренированное тело служит в качестве доказательства способности "тренировать и работать над собственной жизненной формой". А вышедшее недавно убедительное эссе историка Юргена Марчуката носит программное название "Эпоха фитнеса". В нем "ответственный за себя, готовый к действиям и работоспособный индивидуум" описывается как сегодняшний идеал западных обществ".

"(...)Медики едины в мнении о том, что спорт обеспечивает более продолжительную самостоятельную жизнь, - пишет издание. - С тем, что спорт может доставлять удовольствие и помогать развеяться и отвлечься от будничного хаоса, никто всерьез не спорит. К тому же известно, что развитие общества услуг привело к тому, что многие люди ежедневно, ссутулившись, проводят по несколько часов за письменным столом - то есть спорт компенсирует и нехватку движения. Но только это не объясняет новое желание людей заниматься спортом. Ученые-гуманитарии, как, например, Юрген Марчукат, справедливо отмечают, что сегодня хорошая физическая форма - это не только успешные занятия спортом. Фитнес стал общественным императивом, "регулирующим и нормирующим идеалом свободного современного общества". И его волшебное слово - самооптимизация".

"Подтянутое тело символизирует самодисциплину человека, его силу воли, осознанное отношение к здоровью, его выносливость. (...) Уже давно к спорту и здоровому образу жизни призывает не только государство - многие предприятия также мотивируют своих сотрудников, а они мотивируют друг друга. Переплетение спортивности и трудовой энергии очевидно. Тело становится визитной карточкой волевых людей, достигающих результатов. Еще в 1980 году немецкий Der Spiegel удивленно и в то же время восторженно писал о новом тренде из США: "Так называемые воркауты - активные упражнения разного рода - во время обеденного перерыва или пересменки становятся среди американских работников все более популярными". За последние 40 лет экзотика такого "корпоративного фитнеса" исчезла. Так же, как и пухлый, курящий сигару промышленный магнат, ранее символизировавший благосостояние и процветание. Сегодня топ-менеджмент заполнен в основном мускулистыми менеджерами, которые до или после работы посвящают себя спорту, развивающему выносливость", - отмечает издание.

"Конкретные спортивные достижения являются для большинства активных людей второстепенными, важнее - видимая работа на собой, постоянные улучшения, смыслообразующие "челленджи", достижение целей. (...) Ожирение интерпретируется как знак лени, отсутствия дисциплины и "неправильного", то есть нездорового поведения. В этом смысле мало удивляет и общественная одержимость вопросами питания, тесно связанная с бумом фитнеса. Если еще в середине XX века многие беспокоились о том, чтобы не страдать от голода, то сегодня это беспокойство о том, чтобы сохранить свой вес при избытке потребления", - говорится в статье.

"Цифровизация усиливает этот тренд, - пишет Трибельхорн. - С одной стороны, это поток (зачастую отредактированных) фотографий хорошо сложенных тел в соцсетях, например, в Instagram. С другой стороны, это приложения, (...) позволяющие сравнивать себя с коллегами, также занимающимися спортом - кто и сколько сегодня тренировался? - и фитнес-трекеры, дающие новые возможности для самоизмерения и самооптимизации", в то время как "производители умных часов обещают лучшую жизнь и большее довольство собой".

"Коронавирус это не изменит. Наоборот, озабоченность собственным здоровьем скорее увеличилась. Согласно исследованию научно-исследовательского института GfK, в Швейцарии во время пандемии, несмотря на закрытые фитнес-клубы, люди стали больше заниматься спортом и, прежде всего, возросли продажи аксессуаров для тренировок вроде смарт-часов. Впрочем, - резюмирует NZZ, - успокаивает кое-что другое, что показала пандемия. В качестве символа статуса на заднем фоне во время видеоконференций видны не тренажеры - а по-прежнему книги".

Заниматься спортом необходимо в любом возрасте. Здоровья от такого времяпрепровождения только прибавится: улучшится самочувствие, кровообращение, работа сердца и органов дыхания, человек станет более активным в течение дня, а в перспективе сможет жить долго сам себе в радость и не обременяя других. А сейчас на занятия спортом еще и мотивирует государство, так как в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о введении нового вида социального налогового вычета в отношении физкультурно-оздоровительных услуг. Предоставление налогового вычета предусматривается в сумме фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами. Неплохо, однако, только занятия спортом не должны заменять собой все.

На нашем сайте читайте также:

Перевод Inopressa.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...