Ходите в спортзал? Сможете рассчитывать на налоговый вычет

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении нового вида социального налогового вычета в отношении физкультурно-оздоровительных услуг. (Напомним, что этот проект закона должен пройти еще второе и, возможно, третье чтение, а потом его должен одобрить Совфед и затем получить подпись президента. - прим. МГ.)

При этом вычет может быть предоставлен в отношении физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый правительством, оговаривается в законопроекте.

Физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) также должны быть включены в перечень физкультурно-спортивных организаций (индивидуальных предпринимателей), сформированный на соответствующий налоговый период.

Предоставление налогового вычета предусматривается в сумме фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами.

Законопроектом предлагается установить порядок получения налогового вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги до окончания налогового периода у работодателя аналогично условиям предоставления социальных налоговых вычетов на лечение и обучение.

В настоящее время механизм получения налогового вычета у работодателя предполагает подачу ему физлицом заявления и предварительно полученного от налогового органа подтверждения права налогоплательщика на получение налоговых вычетов. Новой редакцией статей 219 Налогового кодекса (соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы) предполагается, что это подтверждение будет направляться налоговым органом непосредственно работодателю.

Не самая плохая мотивация от властей. Может быть при условии получения вычета люди будут с большей охотой идти в спортзалы и заниматься. А поддерживать тело в форме необходимо в любом возрасте!

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По инф. rosbalt.ru

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