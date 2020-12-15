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Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
|По инф. Российской газеты
|15 Декабря 2020 г.
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Французское издание France Football назвало легендарного советского вратаря Льва Яшина лучшим в истории футбола.
Французский журнал по итогам голосования определил лучшего вратаря в истории футбола. Как сообщает France Football, им признан советский голкипер Лев Яшин.
Яшин стал первым и единственным в истории вратарем — обладателем приза «Золотой Мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам года. Голкипер сборной СССР и «Динамо» завоевал этот трофей в 1963 году.
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За свою карьеру Яшин становился олимпийским чемпионом (1956 год), завоевывал звание чемпиона Европы в 1960 году.
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