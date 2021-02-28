Блогер Владимир просветит про нейгун и научит, как быть здоровым

Вы знаете такое искусство омоложения организма и совершенствования способностей человека, как нейгун? А вот Владимир Гаврилов может рассказать о нем многое. На YouTube-канале имени себя этот блогер знакомит зрителей с данной системой. Здесь можно увидеть, как написал в своей визитке Владимир: видео нестандартных упражнений, которые он вывел для себя сам; видео стандартных упражнений с эспандерами по методике Бубновского; видео с даосскими железными вениками, которыми блогер пробивается каждый день; видео о креплениях эспандеров в квартире. Вам интересно стало, уважаемые читатели, все это посмотреть? Тогда продолжим.

Например, в одном из видео Владимир лихо отжимается на турнике спортивного уголка. Попутно объясняется (им же или кем-то другим) за кадром в деталях, что же такое нейгун. Цитата: «Благодаря использованию физических и умственных упражнений происходит омоложение костного мозга, улучшение крово- и лимфообращения, развиваются и укрепляются внутренние органы, связки, кости, железы внутренней секреции. Укрепляются иммунная, нервная, пищеварительная, мочеполовая, сердечно-сосудистая системы организма. Улучшается состояние здоровья в целом».

Интересная практика. А далее было сказано о пользе нейгун для мужчин. Владимир же в это время на видео охаживал себя, наверное, выше упомянутыми даосскими железными вениками. И следующее продемонстрированное упражнение просто не может не восхитить. Вот это гибкость!

А вот и полностью видео.

Теперь пройдемся по заголовкам канала. Что же еще там можно найти? «Упражнения Бубновского в квартире», «Упражнения на силу и гибкость», «Гиревой спорт - Силовая выносливость», «Растяжка и восстановление после тренировки по Бубновскому», «Толчок и рывок гирь 16 кг», «Крепление эспандеров в квартире для упражнений по Бубновскому» и другое подобное. В общем, если кому интересно – ориентиры даны. И человек, видно, что знает нейгун не понаслышке, стоит проникнуться, чему он здесь учит.

Говорят, что для людей в возрасте очень важно дыхание. Владимир Гаврилов и в этой теме оказался знатоком. В одном из видео он рассказал о важности правильного дыхания во время физических нагрузок. Конкретно о выходе «ха» при подтягивании, отжимании, поднятии гири, гантели. Нужно следить, чтобы мышцы лица при этом не напрягались, отмечал блогер-спортсмен. И еще Владимир настаивал, что нужно произносить именно «ха», а не «ху», «хе», «хи» и другое. А кто не успел или не очень понял автора канала по ходу ролика, имеют возможность тут же все прочитать, потому что в видео заботливо предусмотрены поясняющие надписи.

Сам блогер очень подтянутый и бодрый, и даже сложные упражнения даются ему легко. Дома – целая стена для занятий спортом. Кроме как молодец нечего и сказать.

А вам знакомо искусство нейгун? Хотите правильно дышать и подольше оставаться здоровыми? Если да – стоит познакомиться с каналом Владимира. Может что-то из его знаний окажется полезным и вам.

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