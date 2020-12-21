Долгожительство: обладатели первой группы крови имеют больше шансов

Крепкого здоровья и долгой жизни люди желают себе и своим близким, но лишь немногим из нас предстоит отметить свой столетний юбилей. Поэтому к тем, кто достиг этого возраста, с большим вниманием относятся и врачи, и ученые. Пытаясь раскрыть тайну, специалисты исследуют диету, привычки и медицинские особенности долгожителей, в том числе и группу крови. Тем более, что между ней и смертельно опасными заболеваниями, которым может быть подвержен человек, ученые заметили явную связь.

Здоровье и группа крови

Первым исследователем, обратившим внимание на существование разных групп крови, стал австрийский ученый Карл Ландштейнер (1868-1943 гг.). Его открытие было обнародовано в самом начале ХХ века. С тех пор специалисты предложили множество вариантов классификации, но общепризнанной стала система АВ0, согласно которой 0 – это первая, А – это вторая, В – это третья группа крови. Выявленная чуть позже, по причине своей редкости, четвертая группа в этой системе обозначается как АВ.

Кроме того, кровь может обладать положительным или отрицательным резус-фактором.

Современные диетологи предлагают каждому человеку питаться в соответствии с медицинскими особенностями своего организма. В сотнях научно-популярных статей говорится, что различные группы крови возникли в ходе эволюции, как фактор адаптации к тому или иному образу жизни. То есть, занимаясь охотой и собирательством, все люди обладали первой группой крови. Когда они начали возделывать поля, их рацион заметно изменился, тогда и возникла вторая группа. У кочевников-скотоводов Центральной Азии, чей распорядок дня и стиль питания сильно отличались от образа жизни других народов, сформировалась третья группа крови.

Причины появления четвертой группы до сих пор до конца не выяснены. Некоторые исследователи полагают, что это реакция человеческого организма на загрязнение окружающей среды, другие ученые пишут, что люди с самой редкой на сегодняшний день кровью стали рождаться в смешанных браках.

Вообще, согласно медицинской статистике, большинство людей в мире являются обладателями первой группы. Затем с незначительным отрывом следует вторая. Третья группа встречается уже заметно реже, а четвертая является дефицитной во всех банках крови. Хотя по разным странам и континентам данные заметно различаются. Например, в России людей со второй группой чуть больше, чем с первой. Да, и третья – не редкость во многих регионах нашей страны.

С начала ХХ века, как только вышеупомянутый Карл Ландштейнер обнародовал данные своих исследований, ученые всего мира отслеживают состояние здоровья и особенности людей с разными группами крови.

У каждого своя хворь

Автор востребованного медицинского издания «Диагностический справочник иммунолога» (Москва, 2010 г.) Надежда Полушкина отметила, что различные группы крови – результат «... длительной эволюции иммунной системы, во время которой происходила адаптация к постоянно меняющимся природным и климатическим условиям».

И хотя это далеко не единственный фактор, влияющий на предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям, но все же, группа крови может сказаться на сопротивляемости организма к различным инфекциям. Что есть установленный официальной медициной факт.

Так, люди с первой группой крови чаще страдают от аллергии, заболеваний желудочно-кишечного тракта, у них могут возникнуть проблемы в работе щитовидной железы, а также тромбозы и эмболии. Дополнительный риск для здоровья таких пациентов возникает из-за того, что у них сравнительно высокая вероятность инфаркта. К тому же, эти люди подвержены различным инфекционным и кожным болезням.

Вторая группа крови «дарит» своим обладателям повышенный риск развития онкологии, что само по себе снижает вероятность долгой и счастливой жизни. Кроме того, такие пациенты имеют предрасположенность к сердечнососудистым и гематологическим заболеваниям, у них чаще возникают проблемы с печенью.

Обладатели третьей группы крови могут столкнуться с сахарным диабетом, инфекционными заболеваниями. У них часто слабые легкие, возникают проблемы с органами дыхания. Синдром хронической усталости – еще одна из бед, время от времени одолевающая этих людей.

Пациенты с четвертой группой обычно подвержены тем же хворям, что и люди со вторым или третьим типом крови. Но особенностью этих людей является высокая предрасположенность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, а также к атеросклерозу. Но зато у них снижен риск инфарктов и сравнительно редко встречаются гипертония, тромбозы и эмболия.

Самая-самая первая

Несмотря на повышенный риск инфарктов, многие специалисты отмечают, что именно обладатели первой группы крови чаще других доживают до преклонных лет, сохраняя при этом активность. Авторы учебного пособия «Антропология. Хрестоматия» (Воронеж, 1998 г.) Т.Е. Россолимо, Л.Б. Рыбалов и И.А. Москвина-Тарханова обратили внимание на этот факт.

«По материалам, относящимся к некоторым западноевропейским странам, высказана гипотеза о "несколько большей приспособленности" в условиях современной цивилизации лиц с фенотипом "0" сравнительно с другими фенотипами системы групп крови АВ0...», – говорится в хрестоматии по антропологии.

То есть, даже в непростых экологических условиях обладатели первой группы крови, в целом, живут сравнительно дольше, чем их соотечественники, выгодно отличаясь крепким здоровьем на фоне остальных европейцев. Это подтверждает и статистика, ведь среди людей, чей возраст превышает 75 лет, первая группа встречается гораздо чаще, чем среди представителей европейской молодежи.

Долголетие обладателей наиболее древней крови, характерной еще для охотников и собирателей каменного века, ученые объясняют тем, что у них нет наследственной предрасположенности к сердечнососудистым заболеваниям, онкологии и сахарному диабету, которые в настоящее время все чаще регистрируются медиками.

Об этом говорится и в статье Алины Жигуновой «Группа крови влияет на риск развития атеросклероза», которая опубликована в «Украинском медицинском журнале» (август 2012 г.). Исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья (Бостон, США) выяснили, что наибольшему риску развития атеросклероза подвержены люди с четвертой группой, наименьшему – обладатели первого типа крови.

Коронавирус и вторая

Люди со второй группой крови, если судить по данным западноевропейских и американских ученых, имеют меньше шансов отметить свой столетний юбилей. Но не стоит расстраиваться: на продолжительность и качество жизни каждого человека влияет множество факторов. Например, питание и привычки. И мужчина с первой группой может, к примеру, умереть от инфаркта в 40 лет или долго страдать от язвенной болезни желудка.

Впрочем, последние новости из мира медицины также не добавляют оптимизма. Заголовки желтой прессы и серьезных научных изданий в последнее время пестрят сообщениями, что люди со второй группой крови чаще заражаются и тяжелее других переносят новую коронавирусную инфекцию. Этот факт упоминала в своих интервью и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Но некоторые ученые опровергают выводы своих коллег. Среди них – президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ имени Димы Рогачева) Александр Румянцев, прокомментировавший этот вопрос агентству ТАСС. Статья под заголовком «Гематолог заявил, что группа крови не влияет на подверженность заболеваниям» была опубликована 18 мая 2020 г.

По мнению А.Г. Румянцева, ни группа крови, ни ее резус-фактор никак не связаны с предрасположенностью человека тем или иным болезням, поскольку каждый организм реагирует на них сугубо индивидуально.

Третья и ее плюсы

Свои положительные моменты имеет и третья группа, обладателей которой довольно много на Востоке. Например, в странах Азии считается, что именно эти люди имеют больше всего шансов отметить столетний юбилей.

Так, профессор литературы Цай Ци Жун в своей книге «Весь фэн-шуй из первых рук. Советы китайского мастера» (Санкт-Петербург, 2007 г.) перечислила 10 основных признаков долголетия. И помимо здорового образа жизни, отсутствия лишнего веса, экологически чистой среды там упоминается и такой показатель: «Кто имеет группу крови В и спокойный характер, уравновешенный, не агрессивный, тот имеет больше шансов на долголетие (83% среди долгожителей)».

Это мнение среди китайских мудрецов возникло не случайно. Современные ученые-иммунологи отмечают, что люди с первой группой крови имеют высокий риск заразиться и умереть от чумы, а обладатели второй группы практически беззащитны перед вирусом оспы. Сама иммунная система организма слабо реагирует на возбудителей этих инфекционных заболеваний.

То есть, в те времена, когда страшные эпидемии раз за разом заметно сокращали численность населения целых континентов, обладатели третьей группы крови были в сравнительной безопасности. И реже умирали молодыми.

Кстати, легенды о долгожителях Тибета, многие из которых обладают третьей группой крови, возникли не на пустом месте. Уникальный климат высокогорья, здоровая пища, размеренный образ жизни и регулярные физические упражнения – вот секреты местных буддийских монахов.

Впрочем, в Поднебесной есть и другие регионы, где встречается немало долгожителей. Один из них – Бама-Яоский автономный уезд провинции Гуанси (юго-запад страны). Большинство ученых считает, что причина крепкого здоровья и позднего старения местных китайцев заключается в благоприятной экологии данного региона.

Страны долгожителей

Почти в каждом районе нашей планеты, известном своими долгожителями, исследователи отмечают одни и те же особенности: здоровое питание, хорошая экология, крепкие семейные традиции. Это можно сказать и о Кавказе, и об итальянском острове Сардиния, и о японской Окинаве, и о латиноамериканской Коста-Рике.

Кстати, во всех этих местах, согласно медицинской статистике, живут преимущественно обладатели первой и второй групп.

Если же говорить о людях с четвертым типом крови, то таковых слишком мало, чтобы ученые смогли сделать какие-либо глобальные выводы относительно их общих перспектив. А пока за право называться кровью долгожителей борются первая и третья группы. Но поскольку обладателей фенотипа 0 значительно больше, и именно к нему относится большинство долгожителей, то лидерство принадлежит первой группе крови.

Все хотят прожить долгую жизнь. И ориентиры, как этого достичь, мужами науки даны, в том числе и информацией к каким заболеваниям расположен или нет человек в зависимости от группы крови. Но опять же, есть и общие моменты, которые подойдут в борьбе за многие лета для обладателей всех групп. Они известны: правильное питание, регулярные физические нагрузки, проживание в регионе с хорошей экологией и прочее. Остается только серьезно обратить на это внимание. И возможно, что 100-летний юбилей будет не такой уж недостижимой мечтой.

По инф. cyrillitsa.ru

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