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Приказ №1 от Петросовета: путь к позорному выходу из Первой Мировой войны
Ашхен Аванесова, cyrillitsa.ru   
17 Января 2021 г.
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1 марта 1917 года Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов (Петросовет) был издан Приказ №1, который, по мнению многих офицеров и историков, положил начало окончательному разложению российской армии. В конечном счёте, результатом его негативного воздействия стал унизительный выход РСФСР из Первой Мировой войны и подписание 3 марта 1918 года позорного Брестского мира в статусе проигравшей с большими территориальными потерями.

Приказ №1 от Петросовета: его последствий не учли революционные власти?

Предыстория

1917 год в истории России ознаменовался сразу двумя революциями, радикально изменившими не только внутреннюю, но и внешнюю политику страны.

Февральский переворот завершился отречением от престола императора Николая II и закатом монархической системы правления, а также установлением двоевластия.

Изначально действовавшие в одном русле революционные силы России сразу же после свержения династии Романовых разделились на два противоборствующих лагеря.

Не желая, чтобы вся полнота власти находилась в руках стоявшего на пути развития парламентаризма и развитого капитализма Временного правительства, революционно-демократические массы основали параллельное коллегиальное госучреждение власти – Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, претендовавший на главенство не только в столице, но и по всей стране.

В итоге соперничество этих двух сил вылилось в Октябрьскую социалистическую революцию, в которой Временное правительство потерпело поражение и уступило место на исторической арене советской власти.

Приказ №1

Пресловутый Приказ №1 являлся творением именно Петросовета, и издавался он социал-демократами якобы с благой целью, каковой было проведение максимальной демократизации армии.

Этот документ, созданный при непосредственном участии меньшевика Семёна Кливанского и социал-демократа Николая Соколова, был обращён ко всем солдатам армии, флота, гвардии и артиллерии по гарнизону Петроградского Округа и состоял из 8 пунктов.

В первом говорилось о том, что во всех подразделениях вышеназванного военного соединения должны быть созданы комитеты из представителей нижних армейских чинов.

Второй пункт фиксировал, что каждая рота должна выбрать по одному делегату, который будет представлять их интересы в Совете рабочих и солдатских депутатов, коему согласно 3 статье документа в политических выступлениях повиновалась вся воинская часть.

Четвёртый пункт разрешал подчиняться приказам военной комиссии Государственной Думы, но лишь до тех пор, пока они не вступали в противоречие с постановлениями и приказами Петросовета.

Пятая статья гласила, что всё вооружение части должно находиться под контролем ротных и батальонных комитетов, а не офицеров, не имевших отныне права требовать от солдат сдачи оружия.

Шестой пункт объявлял, что солдат на службе должен был чётко соблюдать воинскую дисциплину, но вне строя, в своей частной, общественной и политической жизни был равноправен с офицерами, которым он впредь мог не отдавать честь во внеслужебное время.

Седьмой параграф документа отменял существовавшее титулование офицерского состава, из обихода вычёркивались такие обращения как «ваше превосходительство», «ваше благородие», которые заменялись словом «господин».

Заключительная статья Приказа №1 запрещала офицерам «тыкать» представителям нижних армейских чинов, в отношении которых не допускалось никаких грубых действий, в противном случае солдаты должны были незамедлительно обратиться с жалобой в ротные комитеты.

Последствия

Историк Эдуард Костяев полагает, что революционные власти не учли всех последствий Приказа №1, который, внедряя в армии демократические порядки, стал основанием для полного разложения воинской дисциплины, дезертирства, возникновения анархии и падения боеспособности частей.

Александр Шляпников в работе «Канун семнадцатого года. Семнадцатый год» писал, что реакция офицеров и солдат на Приказ №1 была диаметрально противоположной. Нижние армейские чины восприняли его с небывалым воодушевлением, тем временем высшему офицерству сразу же стали ясны заложенные в нём опасности.

Генерал Александр Лукомский констатировал, что он «подрывал дисциплину, лишая офицерский командный состав власти над солдатами», а генерал-майор Пётр Краснов высказывался, что именно этот документ инициировал разрушение армии и подписание Брестского мира.

Преднамеренность

Русский военачальник Антон Деникин считал, что Приказ №1 послужил «первым, главным толчком к развалу армии», причём он небезосновательно полагал, что его создатели сознательно пошли на этот шаг.

Унижая и обличая командный состав, этот документ целенаправленно выбивал почву из-под ног приверженцев царского режима.

В книге «Очерки русской смуты» А. Деникин в качестве доказательства своей правоты цитировал председателя Петросовета меньшевика Матвея Скобелева: «В войсках, которые свергли старый режим, командный состав не присоединился к восставшим и, чтобы лишить его значения, мы были вынуждены издать Приказ № 1».

Не менее показательны в этом отношении, приведённые в той же работе слова социал-демократа Иосифа Гольденберга, заявлявшего, что Приказ №1 был «не ошибкой, а необходимостью». По его воспоминаниям, сразу после революции стало очевидным, что если не развалить старую армию, она может свести на нет все успехи мятежа. А дальше, делая выбор между армией и революцией, новая власть без колебаний выбрала последнюю.

Оправдания

Негативные последствия от следования пунктам Приказа №1 начали проявляться сразу же после его принятия.

Исполком Петросовета, предчувствуя, что события могут развиваться с катастрофической скоростью, 5 марта 1917 года опубликовал Приказ №2, в котором фиксировалось, что статьи предыдущего заявления касались лишь петроградского гарнизона, и не распространялись на фронт.

Эта поправка поначалу несколько расстроила солдат, но затем стало понятно, что запущенный в армии механизм деградации и распада уже не остановить.

Бумеранг

По иронии судьбы одним из пострадавших от Приказа №1 стал соавтор его создания Николай Соколов. Произошло это событие 21 июня 1917 года, когда он находился с визитом в 703-м Сурамском полку 10-й армии Западного фронта, где планировал «бороться с тьмой невежества и моральным разложением, проявившемся в этом полку». Однако когда он стал призывать солдат к исполнению воинского долга и принятию участия в атаке, они избили его до полусмерти и арестовали.

Относительно Приказа №1, развалившего армию, существуют разные версии. И может когда-нибудь и найдется ответ на вопрос, было ли это ошибкой или умышленным делом. Всегда, даже на уровне принятия решений, касающихся собственной судьбы, люди стараются просчитывать последствия. А тут на кону была целая армия. Опять вспоминается политический деятель Виктор Черномырдин с его знаменитой фразой, которая начиналась вот так: «Хотели как лучше...».

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  • Приказ №1 от Петросовета: путь к позорному выходу из Первой Мировой войны
    1 марта 1917 года Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов (Петросовет) был издан Приказ №1, который, по мнению многих офицеров и историков, положил начало окончательному разложению российской армии. В конечном счёте, результатом его негативного воздействия стал унизительный выход РСФСР из Первой Мировой войны и подписание 3 марта 1918 года позорного Брестского мира в статусе проигравшей с большими территориальными потерями.
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