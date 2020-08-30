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Молодая гвардия Краснодона
Людмила ЗАЙЦЕВА, журналист   
30 Августа 2020 г.
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В этом году – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этот героический период в истории нашей страны явил множество примеров небывалого героизма советских людей. Но среди подвигов особой страницей стало сопротивление фашизму молодежью Краснодона на Украине. Старшее поколение хорошо знает эту славную историю нашей всеобщей Победы, так как роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева мы изучали на уроках литературы в старших классах. Мне роман нравится, и я выступаю за то, чтобы он вошел в школьную программу. В нем верно отражены мысли и чувства молодых людей того времени, правдиво даны их характеры. Это произведение по праву вошло в золотой фонд советской литературы, соединив в себе и документальную правду, и художественное осмысление. Воспитательный потенциал романа сохраняется до сих пор. На мой взгляд, было бы хорошо переиздать роман в его первом, не исправленном самим Фадеевым варианте. Надо подчеркнуть, что роман – это роман, а не история «Молодой гвардии». Историю краснодонского подполья необходимо изучать по документам. И эта тема еще не закрыта.

Молодая гвардия Краснодона

Кадр из фильма «Молодая гвардия»

В краснодонское комсомольско-молодежное подполье входил семьдесят один человек: сорок семь юношей и двадцать четыре девушки. Самому младшему было четырнадцать лет, а пятидесяти пяти из них никогда не исполнилось девятнадцати.

Самые обыкновенные, ничем не отличавшиеся от таких же юношей и девушек нашей страны ребята дружили и ссорились, учились и влюблялись, бегали на танцы и гоняли голубей. Они занимались в школьных кружках, спортивных секциях, играли на струнных музыкальных инструментах, писали стихи, многие хорошо рисовали.

Учились по-разному – кто-то был отличником, а кто-то с трудом одолевал гранит науки. Немало было и сорванцов. Мечтали о будущей взрослой жизни. В комментариях под публикациями о молодогвардейцах в интернете нередко встречаются высказывания: что, мол, особенного они сделали¸ писали листовки и все… Чтобы понять все величие их подвига, надо окунуться в атмосферу оккупированного Краснодонья и представить молодых парней и девушек, которые только что вступили в пору самостоятельности. Буквально всё эти мальчики и девочки совершали на грани жизни и смерти. Легко ли идти по улице, когда чуть ли не на каждом доме и заборе расклеены предупреждения, что за несдачу оружия – расстрел. А на дне сумки, под картошкой, лежат две гранаты, и надо с независимым видом идти мимо нескольких десятков полицейских, и каждый может остановить… К началу декабря у молодогвардейцев на складе уже 15 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, около 15 тысяч патронов, 10 пистолетов, 65 килограммов взрывчатки и несколько сотен метров бикфордова шнура. А разве не страшно ночью красться мимо немецкого патруля, зная, что за появление на улице после шести вечера грозит расстрел? Но ведь большинство дел совершалось именно по ночам... В течение долгих месяцев оккупации подпольщики беспощадно боролись с врагом. Они писали листовки, распространяя их в городе и прилегающих поселках, срывали планы гитлеровцев по вывозу в Германию скота, хлеба, угля, выводили из строя телефонную связь, организовывали саботажи и диверсии на предприятиях. Боевые группы молодогвардейцев подготовили и осуществили ряд вооруженных операций против оккупантов: освободили более ста советских военнопленных, разгромили несколько вражеских автомашин с оружием и боеприпасами, сожгли фашистскую биржу труда, тем самым освободив сотни краснодонцев от угона в Германию. Говоря о деятельности «Молодой гвардии», мы должны помнить, что это не подвиг одиночек. Это коллективный подвиг краснодонской молодежи. Надо больше говорить о вкладе в борьбу каждого молодогвардейца, а не спорить, кто какую должность занимал в организации.

Немцы оккупировали Краснодон 20 июля 1942 года. И почти сразу же в городе появились первые листовки, запылала новая баня, уже готовая под немецкие казармы. Это начал действовать Сережка Тюленин. Один. 12 августа 1942 года ему исполнилось семнадцать. Листовки Сергей писал на кусках старых газет, и полицейские часто находили их в своих карманах. Он начал собирать оружие, даже не сомневаясь, что оно обязательно пригодится. И он первый привлек группу ребят, готовых к борьбе. В нее поначалу входили восемь человек. Однако к первым числам сентября в Краснодоне действовали уже несколько групп, не связанных одна с другой, – всего в них было 25 человек.

Днем рождения подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» стало 30 сентября: тогда был принят план создания отряда, намечены конкретные действия подпольной работы, создан штаб. В него вошли Иван Земнухов – начальник штаба, Василий Левашов – командир центральной группы, Георгий Арутюнянц и Сергей Тюленин – члены штаба. Комиссаром избрали Виктора Третьякевича. Ребята единогласно поддержали предложение Тюленина назвать отряд «Молодая гвардия». И в начале октября все разрозненные подпольные группы были объединены в одну организацию. Позже в штаб вошли Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Олег Кошевой и Иван Туркенич.

Я намеренно не буду писать о карательных действиях фашистов против молодогвардейцев. Все это есть в книге о них, есть документы, рассказывающие, каким зверским пыткам подвергались молодые ребята. Нам, сегодняшним, это просто трудно представить. Но никто из них не предал товарищей, не ползал на коленях перед извергами, моля о сохранении жизни. Никто. Лишь двенадцати молодогвардейцам удалось в те дни скрыться. Но позже двоих из них – Сергея Тюленина и Олега Кошевого – все-таки арестовали. Четыре камеры городской полиции были забиты до отказа. Кабинет начальника полиции Соликовского больше походил на бойню – так он был забрызган кровью. Чтобы во дворе не слышали криков истязаемых, изверги заводили патефон и включали его на полную громкость. В середине февраля 1943 года, после освобождения донецкого Краснодона советскими войсками, из шурфа находившейся неподалеку от города шахты № 5 было извлечено несколько десятков трупов замученных фашистами подростков, состоявших в период оккупации в подпольной организации «Молодая гвардия»…

У заброшенной шахты расстались с жизнью большинство членов подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», боровшейся в 1942 году против фашистов в небольшом украинском городке Краснодоне. Она оказалась первой молодежной подпольной организацией, о которой удалось собрать довольно подробные сведения. Молодогвардейцев тогда называли героями (они и были героями), отдавшими свои жизни за Родину. Чуть больше двадцати лет назад о «Молодой гвардии» знали все. Сегодняшние деятели образования, «радеющие» на словах за патриотическое воспитание молодежи, сделали все, чтобы исключить из школьной программы подвиг молодогвардейцев, Павки Корчагина, Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Удивительно, как вроде бы серьезные люди не могут уразуметь (или не хотят?), что главный подвиг своей жизни они – эти мальчики и девочки – совершили именно там, в тюрьме, где испытали нечеловеческие пытки, но до конца, до самой смерти от пули у заброшенного шурфа, куда многих сбрасывали еще живыми, – остались людьми. Расскажите об этом своим детям и внукам и задумайтесь, а смогли бы вы так, как они, распорядиться своей жизнью, которая дается единожды?!

Материал подготовлен с использованием архивных материалов

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  • Молодая гвардия Краснодона
    В этом году – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этот героический период в истории нашей страны явил множество примеров небывалого героизма советских людей. Но среди подвигов особой страницей стало сопротивление фашизму молодежью Краснодона на Украине. Старшее поколение хорошо знает эту славную историю нашей всеобщей Победы, так как роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева мы изучали на уроках литературы в старших классах. Мне роман нравится, и я выступаю за то, чтобы он вошел в школьную программу. В нем верно отражены мысли и чувства молодых людей того времени, правдиво даны их характеры. Это произведение по праву вошло в золотой фонд советской литературы, соединив в себе и документальную правду, и художественное осмысление. Воспитательный потенциал романа сохраняется до сих пор. На мой взгляд, было бы хорошо переиздать роман в его первом, не исправленном самим Фадеевым варианте. Надо подчеркнуть, что роман – это роман, а не история «Молодой гвардии». Историю краснодонского подполья необходимо изучать по документам. И эта тема еще не закрыта.
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