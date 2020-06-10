История Петропавловского собора – знаменитой усыпальницы российских самодержцев

10 июня 1712 года в Санкт-Петербурге был заложен каменный Петропавловский собор.
Его строительство было завершено в 1733 году. Собор сооружен по проекту и под руководством архитектора Доменико Трезини на месте одноименной деревянной церкви.
С 1742 по 1858 год Петропавловский собор был кафедральным храмом Петербурга, а позднее он получил статус придворного собора.
После того, как в нём был похоронен Петр I, храм стал служить также императорской усыпальницей. Здесь были погребены все последующие российские монархи за исключением Петра II и Ивана VI. До 1917 года в усыпальнице были похоронены 13 членов императорского дома Романовых. В 1992 году здесь был похоронен правнук Александра II — великий князь Владимир Кириллович, в 1995 году из Кобурга сюда перенесен прах его родителей. В 1998 году в западной части храма состоялось захоронение останков Николая II и членов его семьи.
Петропавловский собор — главная архитектурная доминанта Санкт-Петербурга. Его колокольня высотой в 122,5 метра является самым высоким архитектурным сооружением города.
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