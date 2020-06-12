Бесплодие на Руси было постыдным. А какие еще недуги считались позорными?

У древних славян ряд заболеваний относился к разряду постыдных. Одни из них считались наказанием, которое человек получил за прегрешения, другие — следствием аморального образа жизни, несоблюдения телесной и духовной чистоты, потворства своим низменным желаниям.
Болезни от грязи
На Руси люди очень внимательно относились к вопросам личной гигиены, часто ходили в баню, где подолгу парились, изгоняя телесные и душевные хвори. Любые недуги, проистекающие из несоблюдения личной гигиены, считались постыдными. К ним относили чесотку, всевозможные экземы, рожистые воспаления и другие кожные заболевания.
Ввиду неразвитости медицины славяне совершенно напрасно относили к таким позорным болезням недуги, имеющие нервное, вирусное или какое-то иное происхождение. Любые следы на коже человека в виде изъязвлений, гнойных ран и подозрительных припухлостей вызывали глубокое отвращение и клеймились. На Руси очень ценилась и считалась красивой безупречно чистая кожа.
Проказа
Особое место в списке позорных заболеваний занимала лепра, или проказа. Людей, страдающих от этого недуга, старались обходить десятыми дорогами. Проказа считалась очень заразной и постыдной. Людей, зараженных ею, выгоняли из селений и обрекали на скитания. Обычно они образовывали в удаленных районах свои небольшие поселения, где жили бок о бок с такими же несчастными обреченными.
Если больной проказой приближался к обычному населенному пункту, он заранее должен был извещать о своем приближении ударами в деревянную колотушку. Обычно такие пациенты были обречены на жалкое прозябание и часто умирали от голода. К ним никто не хотел приближаться даже для того, чтобы кинуть краюху хлеба.
Венерические заболевания
Венерические болезни считались порождением разнузданности плоти и беспутного образа жизни, из-за чего жестоко клеймились. Эти недуги считались настолько постыдными, что о них даже неприлично было говорить. Тема венерических заболеваний была строго табуирована, а люди, имевшие несчастье заболеть такой хворью, оставались наедине со своими проблемами. За помощью они потихоньку бегали к знахарям, но все это происходило очень тайно, чуть ли не под покровом ночи.
Бесплодие
Мужское и особенно женское бесплодие было не только большой бедой человека, но и достаточно постыдным фактом. Бесплодную женщину называли «пустоцветом» и относились к ней довольно пренебрежительно, как к не выполнившей свое главное предназначение.
Алкоголизм
Крайне негативно относились на Руси и к беспробудному пьянству. Когда о человеке становилось известно, что он «упился до смерти», до белой горячки и наложил на себя руки в таком состоянии, этот известие черной тенью ложилось на всю семью покойника. Об умершем от пьянства родные могли упоминать только краснея, потому что этот факт был настоящим позором.
В наши дни тоже некоторые болезни обществом не приветствуются, тот же алкоголизм, к примеру, венерические недуги. К счастью, сейчас можно решать все проблемы не тайком под покровом ночи у знахарей, а с помощью специалистов современной медицины. И они реально могут помочь.
У древних славян ряд заболеваний относился к разряду постыдных. Одни из них считались наказанием, которое человек получил за прегрешения, другие — следствием аморального образа жизни, несоблюдения телесной и духовной чистоты, потворства своим низменным желаниям.
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