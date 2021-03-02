Весенняя мода 2021: верхняя одежда

Верхняя одежда считается неотъемлемой и функциональной частью гардероба любого человека, а также ключевым элементом модного образа, под который подбираются аксессуары и обувь. Что будет модно этой весной, расскажем в статье.
Фаворит сезона
Безусловным лидером сезона станет пальто. Идеальными вариантами на начало весны станут модели из кашемира, шерсти и твида, которые согреют в еще прохладные деньки.
Чтобы быть в тренде, обратите вынимание на сдержанные силуэты и спокойную цветовую палитру.
Тренчи и пуховики
Не меньшим спросом будут пользоваться тренчи, которые не только прекрасно защищают от ветра и осадков, но и прекрасно смотрятся на любой фигуре. Попробуйте примерить модели с классической длиной миди в светлых тонах.
Популярными станут и укороченные модели пуховиков в спортивном стиле, которые согреют в любую погоду, но лучше всего они будут смотреться с джинсами, женственными юбками и прочими элементами базового гардероба леди.
Кожаные и джинсовые куртки
Не стареющая классика, которая никогда не выйдет из моды – кожаная куртка все также находится на пике популярности. При этом весной 2021 года можно выбирать не только изделия из натуральных фактур, но и из эко-заменителей. Выбирая последние, обращайте внимание на качество изделия.
Джинсовка – вот еще один несменный предмет весеннего гардероба, который, как и предыдущий вариант не сбавляет своих позиций несколько десятилетий. Универсальные и такие молодежные, разной длины и неодинаковых оттенков куртки из денима отлично смотрятся в окружении как кожаных и спортивных вещей, так и в окружении женственных вариантов гардероба. Самые модные леди даже после 50 лет могут смело носить джинсовый total look.
Куртки из плюша
Плюшевые куртки, впервые взорвавшие модный олимп несколько лет назад, будут актуальными и этой весной.
Такие изделия дарят комфорт и тепло, способны сбавить возраст, при выборе освежающих пастельных оттенков. Самые смелые могут примерить курточку белого цвета, которая, стоит отметить, добавляет объем и требует аккуратности с макияжем и цветом волос.
Модные рубашки
Па позднюю весну, когда погода не перестает радовать, модельеры рекомендуют обратить внимание на рубашку – пальто и рубашку – плащ.
Но настоящим хитом обещает стать именно рубашка-пальто, которая может быть как традиционной для рубашки длины, так и достигать длинной до колен и немного ниже. Плащ-рубашка, еще одна новинка сезона, позволяет сохранить элегантность, без ущерба комфорту. Добавить изюминку образу помогут накладные карманы и кожаный ремень.
А вот от кричащих расцветок и громоздких аксессуаров лучше отказаться в любом возрасте.
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Верхняя одежда считается неотъемлемой и функциональной частью гардероба любого человека, а также ключевым элементом модного образа, под который подбираются аксессуары и обувь. Что будет модно этой весной, расскажем в статье.
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