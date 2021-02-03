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Возраст и мода: фрау-блогер Ирис представляет феерию стильных образов
Наталья ЛАНИНА   
03 Февраля 2021 г.
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Когда тебе 50 плюс, это не повод не выглядеть модно и стильно. Всеми своими снимками в приложении Instagram такой посыл подтверждает прекрасная дама по имени Ирис. В своей визитке она отметила Кельн, и поэтому вероятно, что проживает Ирис в Германии. Тем более и посты свои пишет женщина на немецком языке. Так что нет повода думать иначе.

Блогер из Германии Ирис представляет феерию стильных образов

На страничке Ирис представлено много разных красивых образов. Просто наглядное пособие для тех, кому важна пословица с началом «Встречают по одежке...». Очень много у дамы размещено вариантов с брюками – универсальных и деловых. Отлично сочетаются с брюками всевозможные кардиганы, пиджаки, длинные теплые кофты, туники. Очень часто Ирис снята в очках. И нередко завершает созданный образ, подобранный к месту шарф.

Вот посмотрите, как у милого блогера получилось одеться. Разве есть в ее наряде что-нибудь лишнее? В тон подобранной одежде даже стена! Даже цветы на клумбе!

Блогер из Германии Ирис представляет феерию стильных образов

В постах дама иногда пишет и о составляющих предлагаемого ей образа, и о многом другом - про будни, про свои ощущения. Правда делает это немногословно, буквально в двух-трех предложениях. Например, из записей можно было узнать, что у Ирис были какие-то дела в доме престарелых и что она их закончила, или что дама не очень любит жаркую погоду и прочее.

А на следующем снимке, раз уж немного речь зашла о погоде, Ирис сфотографирована в один из ноябрьских дней. Представляете, уважаемые читатели, как же хорошо в это время года в Германии! И не жарко, и, кажется, что не холодно.

Блогер из Германии Ирис представляет феерию стильных образов

А вот так Ирис предлагает раскрасить день. И действительно захочешь это сделать, когда у тебя за спиной находятся пальмы, светит с неба яркое солнышко и природа просто располагает одеваться в самые яркие наряды.

Блогер из Германии Ирис представляет феерию стильных образов

На одном из снимков блогер предлагает наслаждаться маленькими моментами жизни. И видно, что сама с удовольствием это делает, сидя в удобном кресле на воздухе при хорошей погоде и держа в руках небольшую чашечку, наверное, с очень вкусным напитком. Еще в одной из своих записей Ирис рассуждала о цифровых возможностях. Она отмечает, что благодаря им мы можем не находиться рядом со своими близкими, но все-таки видеть их.

Наверное, многие читатели согласятся, что это прекрасно. Люди в возрасте, к примеру, выезжают гораздо реже к своим родным, которых судьба раскидала по стране и миру, чем молодые. А интернет-технологии дают возможность регулярно или время от времени общаться, быть на связи со своими близкими, хоть и виртуально, но присутствовать в их жизни.

Вернемся к теме, которой в основнмо посвящена страничка – красивым нарядам для дамы чуть «за».

Легкие образы Ирис на снимках в Instagram сменяют те, которые пригодятся при прохладной погоде. Используются и однотонные вещи, и с принтами. Подбирается все очень гармонично, включая аксессуары. То обыгрываются всевозможные шарфы, то разных размеров сумочки. А вот что Ирис яро увлекается ювелирными украшениями и бижутерией, такого не скажешь. Украшения на ней, конечно, присутствуют. Но они совсем незаметные, не оттягивающие на себя ни единый акцент образа, а просто делающее в нем какую-то законченность.

Элегантная, модная, стильная, абсолютно уважающая свой возраст, не превращающаяся в нелепую, как иногда некоторые дамы, девочку. Ирис в ее нарядах так и хочется разглядывать и разглядывать. И ждать продолжения: а чем же она еще удивит?

Блогер из Германии Ирис представляет феерию стильных образов

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