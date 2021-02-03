Возраст и мода: фрау-блогер Ирис представляет феерию стильных образов

Когда тебе 50 плюс, это не повод не выглядеть модно и стильно. Всеми своими снимками в приложении Instagram такой посыл подтверждает прекрасная дама по имени Ирис. В своей визитке она отметила Кельн, и поэтому вероятно, что проживает Ирис в Германии. Тем более и посты свои пишет женщина на немецком языке. Так что нет повода думать иначе.

На страничке Ирис представлено много разных красивых образов. Просто наглядное пособие для тех, кому важна пословица с началом «Встречают по одежке...». Очень много у дамы размещено вариантов с брюками – универсальных и деловых. Отлично сочетаются с брюками всевозможные кардиганы, пиджаки, длинные теплые кофты, туники. Очень часто Ирис снята в очках. И нередко завершает созданный образ, подобранный к месту шарф.

Вот посмотрите, как у милого блогера получилось одеться. Разве есть в ее наряде что-нибудь лишнее? В тон подобранной одежде даже стена! Даже цветы на клумбе!





В постах дама иногда пишет и о составляющих предлагаемого ей образа, и о многом другом - про будни, про свои ощущения. Правда делает это немногословно, буквально в двух-трех предложениях. Например, из записей можно было узнать, что у Ирис были какие-то дела в доме престарелых и что она их закончила, или что дама не очень любит жаркую погоду и прочее.

А на следующем снимке, раз уж немного речь зашла о погоде, Ирис сфотографирована в один из ноябрьских дней. Представляете, уважаемые читатели, как же хорошо в это время года в Германии! И не жарко, и, кажется, что не холодно.

А вот так Ирис предлагает раскрасить день. И действительно захочешь это сделать, когда у тебя за спиной находятся пальмы, светит с неба яркое солнышко и природа просто располагает одеваться в самые яркие наряды.

На одном из снимков блогер предлагает наслаждаться маленькими моментами жизни. И видно, что сама с удовольствием это делает, сидя в удобном кресле на воздухе при хорошей погоде и держа в руках небольшую чашечку, наверное, с очень вкусным напитком. Еще в одной из своих записей Ирис рассуждала о цифровых возможностях. Она отмечает, что благодаря им мы можем не находиться рядом со своими близкими, но все-таки видеть их.

Наверное, многие читатели согласятся, что это прекрасно. Люди в возрасте, к примеру, выезжают гораздо реже к своим родным, которых судьба раскидала по стране и миру, чем молодые. А интернет-технологии дают возможность регулярно или время от времени общаться, быть на связи со своими близкими, хоть и виртуально, но присутствовать в их жизни.

Вернемся к теме, которой в основнмо посвящена страничка – красивым нарядам для дамы чуть «за».

Легкие образы Ирис на снимках в Instagram сменяют те, которые пригодятся при прохладной погоде. Используются и однотонные вещи, и с принтами. Подбирается все очень гармонично, включая аксессуары. То обыгрываются всевозможные шарфы, то разных размеров сумочки. А вот что Ирис яро увлекается ювелирными украшениями и бижутерией, такого не скажешь. Украшения на ней, конечно, присутствуют. Но они совсем незаметные, не оттягивающие на себя ни единый акцент образа, а просто делающее в нем какую-то законченность.

Элегантная, модная, стильная, абсолютно уважающая свой возраст, не превращающаяся в нелепую, как иногда некоторые дамы, девочку. Ирис в ее нарядах так и хочется разглядывать и разглядывать. И ждать продолжения: а чем же она еще удивит?

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