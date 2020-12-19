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Эвелина Хромченко рассказала об актуальных оттенках сезона
Анастасия ШИЛОВА   
19 Декабря 2020 г.
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Скоро Новый год, многие надеются на перемены к лучшему, поэтому, несмотря ни на что, модники начинают интересоваться, что же будет актуальным в следующем году? Ведущая и стилист программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко решила высказать своё мнение по этому поводу.

Эвелина Хромченко рассказала об актуальных оттенках сезона


Она считает, что главным трендом 2021 года по-прежнему будет синий цвет во всех его проявлениях. Также заявят о себе и зелёные оттенки, а многие дизайнеры уже экспериментируют с жёлтым и оливковым цветами. Однако Хромченко предупреждает, что с этими цветами нужно быть предельно аккуратными, так как они идут далеко не всем.

Популярными останутся телесные и телесно-розовые оттенки. Эвелина считает, что в гардеробе обязательно должны быть вещи чёрного цвета: «Он – как золото, никогда не выходит из моды».

В своих мастер-классах стилист рекомендует при выборе новой одежды всегда руководствоваться принципом «чем проще, тем лучше». Она уверена, что и с самым скромным набором вещей можно создать яркий и красивый образ.

– Хорошо одетый человек – это тот, на чью одежду не обращают внимания. На первом плане должен быть человек, – подчеркивает Хромченко.

Также стилист отмечает, что и в повседневной жизни нужно одеваться со вкусом и к месту. Это добавляет уверенности в себе и очень хорошо влияет на формирование эстетического восприятия окружающего мира.

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