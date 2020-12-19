Эвелина Хромченко рассказала об актуальных оттенках сезона

Скоро Новый год, многие надеются на перемены к лучшему, поэтому, несмотря ни на что, модники начинают интересоваться, что же будет актуальным в следующем году? Ведущая и стилист программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко решила высказать своё мнение по этому поводу.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Она считает, что главным трендом 2021 года по-прежнему будет синий цвет во всех его проявлениях. Также заявят о себе и зелёные оттенки, а многие дизайнеры уже экспериментируют с жёлтым и оливковым цветами. Однако Хромченко предупреждает, что с этими цветами нужно быть предельно аккуратными, так как они идут далеко не всем.

Популярными останутся телесные и телесно-розовые оттенки. Эвелина считает, что в гардеробе обязательно должны быть вещи чёрного цвета: «Он – как золото, никогда не выходит из моды».

В своих мастер-классах стилист рекомендует при выборе новой одежды всегда руководствоваться принципом «чем проще, тем лучше». Она уверена, что и с самым скромным набором вещей можно создать яркий и красивый образ.

– Хорошо одетый человек – это тот, на чью одежду не обращают внимания. На первом плане должен быть человек, – подчеркивает Хромченко.

Также стилист отмечает, что и в повседневной жизни нужно одеваться со вкусом и к месту. Это добавляет уверенности в себе и очень хорошо влияет на формирование эстетического восприятия окружающего мира.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...