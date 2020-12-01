Выглядеть ухоженно: обозначим несколько советов для сильного пола

Выглядеть хорошо – это не только дань моде, но и проявление уважения к окружающим, а прежде всего к самому себе. Стремятся стать лучшей версией себя ожидаемо не только женщины, но и представители сильного пола. Люди в возрасте в этом плане тоже не исключение, тем более у многих на пенсии и времени можно побольше найти.

Как же стать идеалом ухоженности мужчине или хотя бы быть начать стремиться к нему? Конечно, на этот счет нашлось много советов. Например, очень важна во внешнем виде прическа. Можно иметь отличный костюм и хорошую обувь, но если волосы будут подстрижены как попало – выглядеть на все сто не получится. Да и вообще, сейчас разные процедуры в части нежелательных волос сильному полу предлагаются – мужская эпиляция есть, например, кто не знал (обращаться можно сюда: epilaserman.ru).

Шампунь, кондиционер – этими средствами всегда стоит пользоваться. И важно также укладывать волосы, задавая им прямо с утра форму прически и аккуратный вид, а не к обеду и к вечеру.

Также важно для привлекательного вида мужчине быть безукоризненно выбритым. И если барбершопа поблизости нет, постичь мастерство бритья придется тогда самому. После самой процедуры важно как следует обработать кожу. Вообще за кожей лица и шеи сильному полу необходим уход. Но у мужчин здесь все гораздо проще, чем у дам. Нужны очищение, увлажнение и питание. А желательно еще и гель вокруг глаз иметь. Кто-то скажет, что морщины сильный пол не портят. Согласимся, а вот мешки под глазами точно не украсят – поэтому и нужен иногда гель.

Ногти тоже должны всегда быть в ухоженном виде. Их лучше подстригать после душа или принятия ванны, когда ногтевые пластины размягчены.

Далее для аккуратности пилка и возможно, что крем для рук. Не все юные или возрастные парни предпочитают полный комплекс ухода за ногтями, кроме укорачивания пластин, но некоторые за подобными процедурами не гнушаются и в салон красоты сходить.

Кроме того, добавить привлекательности сможет хороший парфюм. Дурной вкус вылить на себя полфлакона с «кричащим» запахом одеколона и идти с этим шлейфом, который не всякий и выдержит, так сказать, в народ. Не стоит отказывать себе в удовольствии иметь хороший дорогой аромат – приятный, тонкий и не до головокружения навязчивый.

Плюс ухоженность – это и правильное питание, и жизнь без вредных привычек, и регулярные походы в спортзал, и работа со стилистикой образа в целом и с его деталями. Лишним все вышеперечисленное точно не будет. Никогда, даже если подошел пенсионный возраст, не поздно заняться собой. И еще важно стать в этом стремлении примером для подражания своим детям и внукам.

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