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Самые актуальные бьюти-процедуры перед зимой
Екатерина Федулова   
17 Ноября 2020 г.
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vozrast krasota

Осенне-зимний период — это настоящее испытание не только для возрастной кожи: холод и сырость на улице, включение отопления и использование обогревателей, постоянные перепады температуры — только добавляют проблем. И как результат к появившимся морщинкам и потерянному тонусу присоединяются обезвоженность, шелушение и постоянное ощущение «стянутости». Однако с ними можно легко справиться даже когда тебе уже не 20 лет!

Самые актуальные бьюти процедуры перед зимой

Избавляемся от купероза

Если вы страдаете от купероза, то сейчас, когда нет жаркого солнца и вызывающего пигментацию ультрафиолета, самое время избавиться от сосудистой сетки на лице. Сделать это помогут лазер и ЭЛОС-технология. При этом нужно помнить: чем светлее кожа, тем лучше будет эффект от процедуры.

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Предупреждаем новые морщинки и сухость кожи

Избежать появления сухости и стянутости кожи, а также предупредить образование новых морщин зимой поможет процедура биоревитализация, которая также принесет хорошие плоды именно осенью. Благодаря этой процедуре кожа насыщается влагой и восстанавливает обменные процессы. Уже после первого сеанса вы заметите, что разгладятся мелкие морщинки, вернется красивый и свежий тон, упругость.

Считаясь самым простым методом профилактики старения кожи, биоревитализация продолжительностью всего 15 — 20 минут сохраняет эффект на полгода.

Посетите косметолога

Вообще для многих косметических манипуляций, как и для визита к косметологу лучшее время — это осень, когда можно делать абсолютно любые процедуры, которым во многом летом и весной мешает ультрафиолет. И первое, с чем стоит бороться — это обезвоженность и истощение (особенно после жаркого лета), которые и являются основными врагами молодости и красоты кожи.

После того, как вы получите рекомендации по восстановлению водного баланса и затем насытите кожу питательными веществами, то можете приступить как к возрождению тонуса, так и к обновлению клеток и лифтингу.

Омоложение и восстановление

Омоложение и восстановление кожи, включая не только заботу об ее структуре и рельефе, но и о здоровом цвете и упругости — вот задача пилингов. Подсказать, какой пилинг выбрать — кислотный (доступный в домашних условиях), лазерный или радиочастотный — вот еще одна задача специалиста.

Решить возрастные и всесезонные проблемы кожи в осеннее — зимний период помогут и такие серьёзные процедуры как фотоомоложение и фракционные шлифовки.

Борьба с пигментацией

Пигментные пятна, свойственные женщинам элегантного возраста, как и гиперпигментация, также нуждаются именно в осеннем уходе, поскольку борьба с ними весной или летом, в условиях активного солнца даст противоположный эффект.

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Самыми эффективными процедурами станут уже знакомая нам ЭЛОС-терапия, а также пилинги и мезотерапия. В дальнейшем для поддержания эффекта и последующей

профилактики рекомендуются приобрести подходящие по типу кожи и возрасту отбеливающие средства.

Ликвидируем рубцы, растяжки и постакне

Эффективное лечение рубцов, растяжек и следов от постакне тоже проводят осенью.

Самые лучшие результаты дает фракционная лазерная шлифовка кожи, а также специальные пилинги и знакомый нам ЭЛОС.

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Избавляемся от морщин вокруг рта, «кисетных морщинок», омолаживаем шею.

Избавиться от морщинок вокруг рта, некрасивого залома в области губ («кисетная морщинка»), а заодно омолодить шею можно благодаря лазерной шлифовки, которая считается одной из наиболее востребованных процедур осенне-зимнего периода.

После нее улучшить результаты помогут филлеры.

Неплохой эффект при борьбе с указанными выше несовершенствами, особенно если их образование вызвано особенностями мимики, дают ботулиотерапия и биоармирование, которые считаются всесезонными процедурами.

Если же морщинки образовались связи с сухостью кожи и обезвоженностью, то вам можно попробовать биоревитализацию или плазмолифтинг.

При наличии серьёзных несовершенств в области шеи и декольте обратите внимание на лазерное омоложение, которое также лучше всего проводить осенью и зимой

Существует множество других способов привести себя в порядок перед зимой, но мы рассказали о самых современных и эффективных процедурах, доступных только в кабинетах косметолога. А какие процедурами пользовались вы?

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  • Самые актуальные бьюти-процедуры перед зимой
    vozrast krasota Осенне-зимний период — это настоящее испытание не только для возрастной кожи: холод и сырость на улице, включение отопления и использование обогревателей, постоянные перепады температуры — только добавляют проблем. И как результат к появившимся морщинкам и потерянному тонусу присоединяются обезвоженность, шелушение и постоянное ощущение «стянутости». Однако с ними можно легко справиться даже когда тебе уже не 20 лет!
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