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Самые актуальные бьюти-процедуры перед зимой
|Екатерина Федулова
|17 Ноября 2020 г.
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Осенне-зимний период — это настоящее испытание не только для возрастной кожи: холод и сырость на улице, включение отопления и использование обогревателей, постоянные перепады температуры — только добавляют проблем. И как результат к появившимся морщинкам и потерянному тонусу присоединяются обезвоженность, шелушение и постоянное ощущение «стянутости». Однако с ними можно легко справиться даже когда тебе уже не 20 лет!
Избавляемся от купероза
Если вы страдаете от купероза, то сейчас, когда нет жаркого солнца и вызывающего пигментацию ультрафиолета, самое время избавиться от сосудистой сетки на лице. Сделать это помогут лазер и ЭЛОС-технология. При этом нужно помнить: чем светлее кожа, тем лучше будет эффект от процедуры.
Предупреждаем новые морщинки и сухость кожи
Избежать появления сухости и стянутости кожи, а также предупредить образование новых морщин зимой поможет процедура биоревитализация, которая также принесет хорошие плоды именно осенью. Благодаря этой процедуре кожа насыщается влагой и восстанавливает обменные процессы. Уже после первого сеанса вы заметите, что разгладятся мелкие морщинки, вернется красивый и свежий тон, упругость.
Считаясь самым простым методом профилактики старения кожи, биоревитализация продолжительностью всего 15 — 20 минут сохраняет эффект на полгода.
Посетите косметолога
Вообще для многих косметических манипуляций, как и для визита к косметологу лучшее время — это осень, когда можно делать абсолютно любые процедуры, которым во многом летом и весной мешает ультрафиолет. И первое, с чем стоит бороться — это обезвоженность и истощение (особенно после жаркого лета), которые и являются основными врагами молодости и красоты кожи.
После того, как вы получите рекомендации по восстановлению водного баланса и затем насытите кожу питательными веществами, то можете приступить как к возрождению тонуса, так и к обновлению клеток и лифтингу.
Омоложение и восстановление
Омоложение и восстановление кожи, включая не только заботу об ее структуре и рельефе, но и о здоровом цвете и упругости — вот задача пилингов. Подсказать, какой пилинг выбрать — кислотный (доступный в домашних условиях), лазерный или радиочастотный — вот еще одна задача специалиста.
Решить возрастные и всесезонные проблемы кожи в осеннее — зимний период помогут и такие серьёзные процедуры как фотоомоложение и фракционные шлифовки.
Борьба с пигментацией
Пигментные пятна, свойственные женщинам элегантного возраста, как и гиперпигментация, также нуждаются именно в осеннем уходе, поскольку борьба с ними весной или летом, в условиях активного солнца даст противоположный эффект.
Самыми эффективными процедурами станут уже знакомая нам ЭЛОС-терапия, а также пилинги и мезотерапия. В дальнейшем для поддержания эффекта и последующей
профилактики рекомендуются приобрести подходящие по типу кожи и возрасту отбеливающие средства.
Ликвидируем рубцы, растяжки и постакне
Эффективное лечение рубцов, растяжек и следов от постакне тоже проводят осенью.
Самые лучшие результаты дает фракционная лазерная шлифовка кожи, а также специальные пилинги и знакомый нам ЭЛОС.
Избавляемся от морщин вокруг рта, «кисетных морщинок», омолаживаем шею.
Избавиться от морщинок вокруг рта, некрасивого залома в области губ («кисетная морщинка»), а заодно омолодить шею можно благодаря лазерной шлифовки, которая считается одной из наиболее востребованных процедур осенне-зимнего периода.
После нее улучшить результаты помогут филлеры.
Неплохой эффект при борьбе с указанными выше несовершенствами, особенно если их образование вызвано особенностями мимики, дают ботулиотерапия и биоармирование, которые считаются всесезонными процедурами.
Если же морщинки образовались связи с сухостью кожи и обезвоженностью, то вам можно попробовать биоревитализацию или плазмолифтинг.
При наличии серьёзных несовершенств в области шеи и декольте обратите внимание на лазерное омоложение, которое также лучше всего проводить осенью и зимой
Существует множество других способов привести себя в порядок перед зимой, но мы рассказали о самых современных и эффективных процедурах, доступных только в кабинетах косметолога. А какие процедурами пользовались вы?
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