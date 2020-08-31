Самая действенная маска для выхода в свет

Даже в век бешеных скоростей и суперпередовых технологий, женщины по - прежнему мечтают найти ту волшебную маску, которая не требует много усилий, не вредит бюджету, но дает фантастические результаты за считанные минуты. И такая палочка выручалочка, использовавшаяся еще 100 лет назад звездами Бродвея, действительно есть.

Доступные ингредиенты

Огромным преимуществом данной маски, помимо просто-таки ошеломительного эффекта, является доступность. Вам потребуются всего два ингредиента: свежий картофель (желательно нынешнего урожая) и яичный белок.

Этапы приготовления

Когда все нужное уже лежит на вашем столе, начинаем готовить волшебное снадобье:

Вымойте картофелину и вырежьте из нее кусочки той формы, которые будет максимально удобно использовать (кружок, брусок, дольки);

Отделите белок от желтка, и взбейте его вилкой;

Помассируйте чистое от косметики и макияжа лицо, кусочками картофеля, поднимаясь от декольте ко лбу и линии роста волос.

В некоторых вариациях этой маски используют не сам картофель, а выжатый из него сок, который наносится в несколько слоев на лицо и шею по массажным линиям энергичными движениями, как при помощи пальцев, так и помазком для бритья. Последней вариант является самым лучшим, поскольку кожа пробуждается и становится лучше на глазах.

Независимо от того какой массаж вы выбрали – кусочками картофеля или соком, особое внимание уделите носу и выполняя массаж по бокам, начиная от слезной борозды и заканчивая кончиком.

Когда картофельный сок высохнет, а он будет на лице в любом случае, нанесите сразу же взбитый белок, за исключением кожи вокруг глаз.

Дайте высохнуть первому белковому слою, и повторите манипуляции еще дважды.

Когда высохнет последний слой, смочите руки в прохладной воде и смойте аккуратно маску, предварительно размочив ее влажными ладонями.

Какой эффект?

Почти наверняка эффект вы заметите сразу. Если все сделано верно, то вы скинете как минимум 5 – 7 лет за один сеанс. Кожа не только преображается визуально, но и становится упругой и плотной. Если вы нанесете немного маски на брови и на нижнее веко по косточке (а делать это нужно очень аккуратно), то заодно избавитесь от мешков под глазами и синевы, подтяните верхнее веко, практически не задействовав эту область.

Маску рекомендуется делать перед важным мероприятием, так сказать по случаю выхода в свет. Однако можно сделать и курс из 10-12 волшебных масок, делая процедуру раз в три дня. Однако в случае курсового применения второй белковый слой используйте только каждый третий раз, стараясь обходиться сырым картофелем.

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