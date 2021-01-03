ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Передаривание подарков не приветствуется не только у русских
По инф. cyrillitsa.ru   
03 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Дареное не дарят - эта поговорка всем нам знакома с детства. Да, в России считается неприличным передаривать подаренную кем-то вещь.

Передаривание подарков не приветствуется не только у нас, но и в других культурах

Сакральные корни табу

В старину подаркам придавали некий сакральный смысл. Даря что-то, человек отдавал частичку себя, и потом эта вещь постоянно напоминала о своём дарителе. Тем более в далёком прошлом подарки чаще всего не покупались, а изготавливались своими руками: например, могли подарить вышитую собственноручно скатерть, связанную шаль, сшитую рубаху или сапоги. Передарить подарок – значит, оборвать связь с человеком, который вам его преподнес.

Этический аспект

В наше время дарёное не передаривают больше из этических соображений: ведь это свидетельствует о неуважении к тому, кто подарил вам подарок. Не зря говорят: «Дорог не подарок, а внимание». Потом, нет гарантии, что о вашем поступке не узнают и тот, кто изначально подарил подарок, и тот, кому вы его передарили.

Какие подарки можно передаривать?

Это в первую очередь фамильные реликвии – украшения, антиквариат, картины. Их часто передают из поколения в поколение, например, мать дарит дочери, та – внучке, свекровь – невестке.

А как у других народов?

Передаривание подарков не приветствуется и в других культурах. Так, в европейских странах подарки принято преподносить, приложив чек из магазина. Если вдруг презент окажется ненужным, то можно сдать его в магазин и или обменять, или забрать деньги. Тогда как у нас, русских, в отличие от прагматичных европейцев, считается неприличным оставлять на подарке ценник.

Если речь идет о крупном торжестве – свадьбе или юбилее, то в Европе и США новобрачные или именинники обычно заранее составляют перечни подарков, которые они хотели бы получить, и даже указывают магазин, где это продается.

А в Китае принято спрашивать, что человек хочет получить в подарок. Так что вряд ли вам удастся таким образом избавиться от «лишнего» сувенира.

Американцы всё чаще вместо подарков преподносят подарочные сертификаты на определённую сумму: человек сам приобретет то, что ему по вкусу.

Британцы часто ведут специальные книги, куда вписывается информация о полученных рождественских и новогодних подарках, имя дарителя и приблизительная стоимость. На следующий год этому человеку дарится равноценный презент.

Португальцы любят дарить друг другу подарки, сделанные своими руками: салфетки, гобелены, панно, воротнички, самодельную деревянную посуду, подсвечники и рамки для картин.

В Таиланде принято дарить недорогие вещи со смыслом. Если презент слишком дорогой, то человек может даже отказаться от подарка.

Так что в силу особенностей национального характера и этикета возможность передарить чей-то подарок в большинстве культур ограничена.

Как поступить с подарком, дело того, кто презент получил. А дарителю, наверное, ради собственного успокоения, не стоит отслеживать судьбу сюрприза. Подарил, сделал приятное и отпустил.

На нашем сайте читайте также:

По инф. cyrillitsa.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Передаривание подарков не приветствуется не только у русских
    Дареное не дарят - эта поговорка всем нам знакома с детства. Да, в России считается неприличным передаривать подаренную кем-то вещь.
  • Открытки — как открытые страницы
    Перебираю старые открытки –Из прошлого, из детства моего,И даже раньше: слали их в избыткеНа праздники, и даже в Рождество,
  • Не все популярные цитаты известных людей им на самом деле принадлежат
    Всем пользователям сети Интернет хорошо известен феномен ложных цитат, приписываемых известным историческим личностям, актерам, деятелям искусства. Только уже разоблаченных с подробным разбором лживых, явно русофобских цитат различных политических и культурных деятелей можно насчитать больше десятка.
  • Не все истории выдумщика Мюнхгаузена про Россию были неправдой
    Когда почти 80-летний Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен в очередной раз начинал рассказывать о России, слушатели скептически ухмылялись. История воспринимались не иначе как выдумка, и напрасно.
  • Смерть Есенина: он сам или была мистификация с повешением?
    28 декабря исполнилось 95 лет со дня смерти Есенина. Писатель и историк, издатель Сергей Дмитриев рассказывает о том, что стояло за этой смертью и какой она была на самом деле.
  • Тепло вещей, согретых нашими руками
    Неодушевленные вроде бы предметы, наполненные нашими чувствами и страхами, оживают. И когда они уходят в небытие, мы склонны переживать их утрату, как человеческую. Но не надо.
  • 20 лет назад был принят наш «старый новый» гимн
    30 декабря 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ о тексте государственного гимна нашей страны. Против «нового старого» музыкального символа выступили фракции тогдашней Госдумы СПС и «Яблоко», а также первый президент страны Борис Ельцин. Многих смущало, что фактически гимн, принятый Путиным, восходил к «Маршу партии большевиков».
  • Безымянный литературный шедевр «Слово о полку Игореве» обрел автора?
    В тени ковидных страстей и политических скандалов в исследовательской кабинетной тиши вызрела настоящая сенсация: установлен вероятный создатель первого древнерусского литературного произведения — фактически первый русский писатель — предшественник Пушкина и Толстого. Сенсационная гипотеза изложена в книге «Слово о полку Игореве» и его автор», вышедшей этим летом в издательстве «Согласие». «Культура» беседует с автором книги Александром Ужанковым.
  • Можно ли спасти мир?
    kosmos В то время, когда вокруг творилось бог знает что, и всё как будто катилось к гибели, к признанному мудрецу явились, чтобы спросить: «Можно ли спасти мир?»
  • Звезда КВН Светлана Жильцова: она начинала с чтения программы передач
    Светлана Жильцова была символом советского телевидения. Знаменитый «Клуб веселых и находчивых», «Веселые нотки», многочисленные концерты вела она – стройная красотка с короткой стильной прической и лучистыми глазами.
  • Памятник Железному Феликсу на Лубянке: снова предмет ожесточенных споров
    20 декабря 1917 года создана ВЧК, а 20 декабря 1920-го Феликс Дзержинский подписал приказ о создании Иностранного отдела ВЧК при НКВД РСФСР. В связи с Днём работников органов безопасности РФ и 100-летием Службы внешней разведки получила продолжение дискуссия о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянке. Инициативную группу, убеждающую на различных интернет-ресурсах в справедливости такого решения, поддержали многие ветераны-чекисты. «Наша инициатива народная, а значит, внепартийная» – указывается в материалах, посвящённых возвращению знаменитой скульптуры Вучетича на историческое место.
  • Мир меняется, это факт. Но как и в какую сторону?
    Проведённый в масках 2020 год наполнил воображение россиян тревожными предчувствиями. Дескать, старый мир умер, впереди суровые годы новых вирусов и карантинов, на фоне которых нам придётся жить беднее. Но ведь все же помнят: если где-то убыло, то прибыло в другом месте. Одни двери закрылись, другие открываются – «такова се ля ви». Благодаря нашей умной школьной программе мы связываем перемены исключительно с реформаторами на троне – Петром Великим, Екатериной Великой. На худой конец, с Витте, Столыпиным или Гайдаром. Но революционные законы обычно лишь взламывают лёд привычного уклада. Подлинные перемены происходят спустя годы – тихо и незаметно. И есть все основания полагать, что так и будет снова.
  • Пачка печенья на двоих
    profitroli Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Её рейс был задержан, и ей пришлось ждать самолёт в течение нескольких часов. Она купила книгу и пачку печенья и села в кресло, чтобы провести время.
  • Доцент-расчленитель из Петербурга: итоги «триллера наяву»
    Мистические версии адвокатов не спасли экс-доцента, расчленившего аспирантку, от колонии строгого режима.
  • Вам нужна истина? Да вы из чудаков...
    Запрос на правду в современной России снижается, а на сказки — неуклонно растет
  • Составит ли Россия конкуренцию ведущим экономикам мира? Мнение эксперта
    Экономист, профессор Института политических исследований (Sciences Po) в Париже Сергей Гуриев ответил на актуальные вопросы пользователей Instagram-канала guriev_papers. По его мнению, одной из главных политических проблем, которая особенно актуальна для западных стран, является увеличивающаяся поляризация общества и замыкания человека с определенной позицией в информационном поле, где другие мнения отсутствуют вовсе. Чтобы бороться с этим, нужно для начала победить радикальный популизм, а для этого необходимо наладить диалог между элитами и народом.
  • Я знал, что ты придёшь
    army 3 Солдат обратился к офицеру: — Сэр, мой друг не вернулся с линии фронта. Прошу вас разрешить мне вытащить его оттуда.
  • Слово новое: «доулы смерти». Но за ним — простая и вечная человечность
    В России выросла смертность, и если статистику умерших мы готовы обсуждать, то сама по себе смерть остается табуированной темой. Поговорить с умирающим и его родственниками о конце жизни, составить духовное завещание, обсудить последние дни помогают доулы смерти.
  • Есть ли доказательства земной жизни Христа?
    "Новый Завет рассказывает христианам историю жизни Иисуса. Есть ли исторические или археологические доказательства этих сказаний?", - задается вопросом журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Александра Брем.
  • Детокс после нового года: как прийти в себя быстро и без ущерба бюджету?
    Одним из наиболее распространённых явлений после новогодних праздников считается нарушение режима питания, и как следствие прибавка веса, дискомфорт, чувство тяжести, сбой в работе ЖКТ, а порой и появление высыпаний на лице. Все это приводит к плохому настроению. Однако сегодня последствия любого застолья можно быстро и эффективно убрать из организма при помощи детокса.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 