Иконы и православие: без повода дарить и принимать не стоит

Икона — важный атрибут православия и значимый символ для верующего человека. Считается, что многие «святые лики» обладают чудодейственными силами: дарят исцеление больным, оберегают от неудач, приносят благополучие в дом, в семью. Но можно ли иконы дарить и передаривать? Не оскорбит ли это чувств верующего человека и не будет ли грехом?
Как, когда и кому можно дарить?
В целом христианские традиции не запрещают дарить иконы. Религиовед Юрий Табак в своем исследовании «Православие и католичество. Основные догматические и обрядовые расхождения» пишет, что обычай преподносить уважаемым людям, родным и близким имеет давние корни. Правда, в православной церковной традиции он имеет определенные ограничения.
Не принято дарить и принимать иконы без какого-либо повода. Каждая икона обычно дарится со умыслом — в православной традиции подходящих поводов немного:
— крещеным детям от их крестных родителей при крещении или на день рождения
— молодоженам на свадьбу, венчание или при переезде в новый дом
— верующим на большие христианские праздники — так называемые двунадесятые, как их называет в своем справочнике «Двунадесятые праздники» Александр Лукашевич
— родным и близким, которых преследуют болезни и неудачи
Дарить икону на мирские праздники, например, День рождения, изначально не принято, но в последнее время этот обычай становится все более популярным. Как сказал иерей Владимир Шлыков, отвечая на вопросы в рамках проекта «Закон Божий», в целом церковь не видит в этом ничего плохого — главное, чтобы подарок был сделан от чистого сердца.
Когда и кому дарить иконы нельзя?
Не следует принимать иконы от незнакомых людей, недругов, врагов, а также дарить «святые лики» им. Хотя у официальной церкви прямого запрета на это нет, традиция имеет логичное объяснение. Раньше считалось, что на иконы часто делают заговоры, что становится причиной неприятностей в доме, семье. А недруг мог и вовсе подарить адописную икону — такой лик точно нельзя считать святым.
Иконы нельзя дарить людям другого вероисповедания, так как это может оскорбить их чувства, и неверующим людям. Последним икона просто ни к чему, а такой подарок может восприниматься как глумление над верой. Также нельзя дарить и принимать в дар иконы, которые подарены чужими людьми, то есть — нельзя передаривать. Исключение делается лишь для тех икон, что достались дарителю по наследству. Но делать столь дорогой (не в материальном, а в духовном плане) подарок следует лишь очень близкому и дорогому человеку. Иеромонах Викторин Асеев в своей статье для газеты «Живой кладезь» также напоминает, что в дар нельзя преподносить (и принимать) неосвященные иконы, кроме случаев, если одарить вы собираетесь монастырь или церковь.
Иконы, сейчас, не секрет, что дарят. И, конечно, стоит знать в связи с этим посылы от православия. Потому что подарок принимается или дарится очень духовный. Для кого-то традицию соблюсти при этом будет не менее важно, чем вручить или принять святой лик.
Икона — важный атрибут православия и значимый символ для верующего человека. Считается, что многие «святые лики» обладают чудодейственными силами: дарят исцеление больным, оберегают от неудач, приносят благополучие в дом, в семью. Но можно ли иконы дарить и передаривать? Не оскорбит ли это чувств верующего человека и не будет ли грехом?
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