Лифтинг в домашних условиях: преображаем кожу день за днем

Чтобы выглядеть достойно в элегантном возрасте без пластических операций, начинать следить за собой стоит уже в 30 – 35 лет. Однако если вы немного затянули с уходом, то и сейчас можно исправить ситуацию. Как? Расскажем в статье.

Регулярность, прежде всего

Залогом успеха в любом возрасте становится регулярность: будь то уход при помощи косметики или домашних средств, массаж или посещение косметолога, помните о том, что нужно делать такие процедуры все время, а не от случая к случаю.

В идеале все домашние процедуры стоит совмещать с посещением салонов красоты. Безусловно, если есть подобная возможность.

Менопауза

После 50 лет у многих женщин наступает менопауза. И как следствие этого снижается выработка эстрогенов, отвечающих не только за иммунитет и работу всех внутренних органов, но и за молодость. Недостаток эстрогенов частично можно восполнить за счет тех или иных продуктов и витаминных комплексов. А «работу» над кожей важно начинать с удаления омертвевших клеток, которых именно по причине нехватки эстрогенов будет намного больше, чем в юном возрасте. И только после пилинга (скрабирования) стоит начинать те или иные омолаживающие процедуры домашнего или профессионального профиля.

Правильное питание

Правильное питание полезно в любом возрасте. Однако именно после 50 лет оно творит чудеса и продлевает молодость тела, духа и лица. При этом важно питаться не только правильно, но и регулярно. В идеале дробно, небольшими порциями, снизив размер как пищи поглощаемой за раз, так и количество потребляемых в сутки калорий, которые теперь оседают на талии, бедрах и прочих местах, превращаясь в жир.

Отдавайте предпочтение овощам и фруктам, творогу и кисломолочным продуктам, рыбе и мясу нежирных сортов. Сведите к минимуму сладости, мучные и сдобные изделия, острые и жареные блюда, а также фастфуд и алкоголь.

Контролируйте питьевой режим. При отсутствии противопоказаний выпевайте каждый день от полутора до двух литров чистой воды.

Больше движения и сна

Больше двигайтесь: танцуйте, попробуйте йогу, плавайте, ходите пешком. Подобная активность положительно скажется на вашем самочувствии и на внешнем виде.

А также высыпайтесь. Сейчас вам необходим качественный сон длинной как минимум 8 часов. Избегайте длительных стрессов и переутомления. Попробуйте закаливая. Благодаря им вы будете все время в тонусе, как и ваша кожа, укрепите иммунитет и снизите риск развития хронических инфекционно-воспалительных заболеваний, ускоряющих процесс старения. Кроме того, избавьтесь от вредных привычек, которые также негативно влияют на внешность женщины.

Ухаживаем правильно

Мы написали уже много статей как о правилах ухода за кожей лица и тела, так и об уходе за волосами, которые способны подчеркнуть красоту и сбавить несколько лет. Напомним основные моменты:

Помимо регулярного скрабирования (пилинга) и каждодневного очищения кожи (утром и вечером) не пропускаем тонизирование и качественное увлажнение (питание). В идеале выбирайте средства не только с пометкой вашего возрастного диапазона, но и с такими ингредиентами, так пептиды, ретинол, гилауроновая кислота и АХА - кислоты (можно использовать только при отсутствии солнца или добавлять в уход крема с защитным фактором).

Старайтесь исключить из арсенала уходовых средств мыло и спиртовые лосьоны.

В теплое время выбирайте крема с фотозащитными свойствами.

Практикуем маски как промышленного, так и домашнего производства (в идеале 2 – 3 раза в неделю или курсами).

Вводим в обиход самомассаж и гимнастику для лица.

Хороший лифтинг-эффект дают крема, содержащие эстрогены и прогестерон.

Самая эффективная домашняя маска

Тем, кто желает омолодиться после 50 лет можно попробовать и такую маску: развести водой до консистенции густой сметаны 2,5 столовых ложки дрожжей, добавить в смесь столовую ложку ржаной муки и поставить в теплое место. После того, как «тесто» перебродит, нанесите его на очищенную кожу перед сном за исключением области вокруг глаз. Выдержите до высыхания и смойте теплой водой. Проведите курс из 15 процедур через день и результат вас удивит.

Для омоложения лица после 60 лет можно попробовать эту же маску, заменив воду теплыми сливками. Схема проведения и продолжительность идентичны.

Чтобы сохранить молодость и вернуть четкие контуры запаситесь терпением и регулярно выполняйте предоставленные выше рекомендации, и результаты вас порадуют, как и отражение в зеркале.

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