Уроки двадцатого века

Двадцатый век в летописной истории человечества является, пожалуй, самым кровопролитным и катастрофичным по своим последствиям. Демографы подсчитали, что за всю историю человечества родилось и умерло около 120 миллиардов человек. А за один только ХХ век погибло от войн и революций более половины этого количества!

Бесчисленные войны, революции, этнические и религиозные конфликты, хищническое наступление на природу, борьба государств за геополитическое и экономическое влияние, нарастание религиозного экстремизма и терроризма, обостряемые периодическими природными катаклизмами и неуклонной деградацией природы под техногенным воздействием, и, наконец, периодические пандемии создают реальную угрозу существованию человеческой цивилизации. Высокие темпы роста мирового народонаселения не только не прибавляют оптимизма, но и сильно осложняют решение мировых экономических и политических проблем.

В мировой истории, пожалуй, только России достались самые многочисленные и тяжкие испытания, большая часть которых пришлась на ХХ век.

Вот они:

1904–1905 гг.– Русско-японская война:

1905–1907 гг. – первая русская революция;

1914–1918 гг. – Первая мировая война;

1917 г. (февраль) – буржуазно-демократическая революция;

1917 г. (октябрь) – пролетарская революция («переворот»);

1918–1922 гг. – Гражданская война и интервенция;

1920 г. – Советско-польская война;

1930–1933 гг. – массовое репрессирование и раскулачивание крестьянства; массовый голод начала тридцатых годов на Украине и в Поволжье;

1937–1941 гг. – массовые политические репрессии против советских граждан;

1939–1940 гг. – Советско-финляндская война;

1941–1945 гг. – Великая Отечественная война с фашистской Германией;

1948–1953 гг. – снова массовые политические репрессии;

1948–1985 гг. – так называемая холодная война Советского Союза с «империалистическими странами Запада и США»;

1979–1988 гг. – вооруженное вторжение СССР в Афганистан и Афганская война;

1991–2000 гг. – так называемая демократическая и параллельно – «криминальная» (по выражению С. Говорухина) революция;

1994–1996 гг. – первая чеченская война;

1999–2000 гг. – вторая чеченская война.

Какой внушительный перечень кровопролитных и разрушительных революций, войн и жесточайших репрессий пережили народы России и Советского Союза в ХХ веке! Ни одного десятилетия без социальных потрясений!!

…Сам себе десятки раз задавал вопрос: почему так произошло? Когда же в России наступит устойчивый и длительный мир, процветание и благоденствие, без революций и войн, без смут и репрессий?

Если ответ искать в мистической психологии, то он прост, как гвоздь: уж такая судьба выпала на долю России…Тем самым отпадает надобность разбираться и анализировать, искать причины исторических событий. История представляется в виде цепи явлений, случайное переплетение которых и приводит отдельные страны к деградации, упадку или полной катастрофе и исчезновению с карты Земли…

Примерно такой же простоты будет ответ с религиозной точки зрения: на всё – воля Божья (или Аллаха), а может быть, козни дьявола (или сатаны). Эта предначертанность явлений, находящихся якобы в воле Всевышнего, также исключает необходимость поиска ответа.

Материалистическая же философия указывает третий путь поиска ответа:

все явления и события детерминированы, то есть причинно обусловлены, находятся между собой в причинно-следственной связи, в принципе – познаваемы, но пределы познания ограничены человеческими возможностями.

Меня же продолжает мучить разгадка одной из величайших тайн мироздания: что есть ход истории?

а) ветвь эволюции животного мира, на которой продолжается естественный отбор (человеческих особей и народов);

б) игра Всевышнего (мирового разума), запрограммировавшего человечество на конфликты, войны, революции, эпидемии, на вымирание одних народов и процветание других;

в) подобие стихийного (броуновского, стохастического) движения молекул, в котором время от времени происходят выплески «злой» или «доброй» технологической энергии и роль случая определяет судьбы людей и народов…

Историческая наука (а не историография!) как раз и предназначена для анализа исторических явлений, поиска закономерностей исторического развития, ибо без знания прошлого нет успешного настоящего и тем более, будущего.

К сожалению, большинство современных историков и политологов ещё не добрались до глобального анализа истории ХХ века. А ведь это так необходимо нашей стране, всему народу!

Нам надо познать самих себя как единую (единую ли?) национально-социальную общность, разобраться в своих недостатках и ошибках, достоинствах и успехах. Без этого невозможно подлинное согласие и примирение «красных» и «белых», богатых и бедных, власти и народа. Без этого невозможно консолидировать общество и создать условия для его успешного развития в будущем.

…Мне лично представляется, что искомыми причинами большинства внутрироссийских исторических катаклизмов являются: глубокая тысячелетняя пропасть между властью и народом, рабская психология массового сознания, образа мыслей, подсознательная надежда на авось и вера в чудотворцев (бога, царя, бунтаря-атамана, генерального секретаря, президента), якобы способных быстро и справедливо преобразовать жизнь простых людей.

А вот что думал об этом видный российский историк-ученый, демократ «первой волны» – Юрий Афанасьев:

«Россия живёт расколом по крайней мере со времени Крещения Руси, когда всех по велению князя насильно загнали в Днепр. Раскол присутствовал в разных формах в пору монголо-татарского нашествия и в петровские времена, в противостоянии западников и славянофилов, в борьбе социал-демократов с кадетами, большевиков с их противниками. Отсюда современные наши метания – то расстрелянного большевиками царя Николая Второго в святые возведём, то юбилей КГБ отмечаем, устанавливаем мемориальную доску Андропову и поднимаем тосты за Сталина в присутствии президента. То совершаем сомнительные движения в сторону Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, а то наш президент на ужине с английским премьером заверяет собравшихся в верности принципам прав человека, правового государства, демократии.

Вся эта пёстрая действительность пронизывает нашу жизнь, от бытовой повседневности до уровня межгосударственного общения. Раскол, как мне кажется, существует на всех уровнях и по всем основным параметрам. Какой из этого вывод? Надо увидеть то, что есть, незамутнённым взором, не пытаться обмануть действительность, как это у нас делали во все времена. А подумать сообща, как раскол преодолеть и постараться преодолеть».

От себя добавлю, что на путь-дорожку, пройденную Россией («самодержавие, православие, народность») и доведшую её до катастрофы 104 года назад, стараются сейчас вернуть страну некоторые политики и церковные иерархи. Нелишне при этом напомнить, что церковь в России более полутора веков поддерживала крепостничество (фактическое рабство крестьян) и палец о палец не ударила для их освобождения. Она не имеет никакого морального права на владение душами россиян и тем более, на единение с государством. Сами россияне должны найти в себе духовные силы и проявить достаточно разума, чтобы обрести свободу совести и выбор религиозных или атеистических убеждений без давления извне.

В этой связи нельзя пройти мимо публичных выступлений некоторых политических деятелей, противопоставляющих русского (российского?) человека и русскую культуру западной морали и культурным ценностям. Вот выдержка из интервью редакции «АиФ» депутата фракции «Родина» Государственной думы Наталии Нарочницкой – славянофила и вестофоба («АиФ», февраль 2006 года, № 3):

«Дряхлость Европы сегодня в том, что на фоне материального богатства утрачен пламенный христианский порыв, который и сделал Европу в своё время великой! У нёе были великие ценности, за которые и аристократ, и крестьянин готовы были умирать: вера, отечество, честь, долг, любовь. На бытовом уровне – целомудрие, семья, дети, церковь, обычай. Это, а не микроволновая печь, и есть цивилизация!». И далее: «Сейчас обленившаяся Европа не желает сама мести свои улицы, проповедует философию жизни ради удовольствий. В результате утрачивается даже инстинкт продолжения рода. Если иронизировать, то главная тема, которая волнует среднестатистического европейца, – это кариес и выбор зубной пасты. Это уже никакая не нация, а совокупность граждан со штампом в паспорте».

Диву даёшься: какой винегрет творится в голове доктора исторических наук и государственного деятеля! Там и лицемерие, и откровенная ложь, и явное стремление ущипнуть «зажиревшую» Европу за одно, извините, мягкое место, и противопоставление современному менталитету, культуре и быту европейских народов христианской нравственности (конечно же – православной!), носителем которой, опять же, может быть только Россия…

С точки зрения Нарочницкой, ах какие нехорошие эти европейцы и североамериканцы, стремящиеся к удовольствиям и наслаждениям! Ведь такие стремления противопоказаны человеческому существу, не так ли?..

Нет, не способны евроамериканцы ни на беспорочное зачатие, ни на подвиг Матросова! Нет у них возвышенных чувств, нет самоотверженности и коллективизма, нет патриотизма!.. Итак, евроамериканцы материалистичны, прагматичны, бездуховны…

Ну, а мы, русские-российские, конечно же, переполнены духовностью, честностью, справедливостью, целомудрием, патриотизмом, любовью к ближнему… Стоит ли говорить, что это далеко не так?! И все это понимают.

Так зачем же политики противопоставляют Россию Западу? Не в том ли собака зарыта, что они в этом вопросе, как и во многих других, следуют принципу «разделяй и властвуй»?..

…Объективная реальность такова, что мы, несмотря на двуглавость нашего орла, всё же ЭТНИЧЕСКИ являемся Евразией, а не Азиопой. Такова география, такова история, такова культура и этнография нашего соседства с европейскими народами. И быть бы нам неотрывной частью Европы, если бы мы не самоизолировались от неё на долгие века и крепко отстали от европейской цивилизации. Правда, многому в XVIII и XIX веках нам удалось научиться и заимствовать у европейцев, а в обмен на это поделиться с ними своими культурными и научно-техническими достижениями. Но между нами и Европой всегда висел незримый занавес отчуждения и неприязни, который то опускался до конца, то изредка приподнимался – в зависимости от политической обстановки и пристрастий политических элит Востока и Запада.

Сейчас, мне кажется, наступает момент истины: мы должны твёрдо и бесповоротно определиться – с кем мы. Нельзя вечно болтать и болтаться между небом и землёй, талдычить об «особом пути» России, о её мессианском предназначении, о её величии и т. д.

Будущее России, как мне видится, только в тесном единении с Европой! Полная экономическая и политическая интеграция с Евросоюзом освободила бы нас окончательно от пресловутого «железного занавеса», от мнимой западной военной угрозы (и от такой же мнимой русской угрозы для Запада). Она позволила бы нам войти равноправным членом в НАТО и европейское экономическое сообщество. Такая интеграция стала бы решающим противовесом политике США по американизации и глобализации «остального мира».

Но такой полуфантастический сценарий возможно реализовать только при условии построения в России подлинно гражданского демократического общества, к чему мы ещё далеко не готовы, но должны стремиться…Так я считаю!..

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