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Великий князь Кирилл Владимирович: самопровозглашенный император был лоялен к Гитлеру
По инф. cyrillitsa.ru   
20 Декабря 2020 г.
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После Октябрьской революции в Германии, еще недавно воевавшей против России в Первой мировой войне, обосновалось около полумиллиона белоэмигрантов. Своим новым домом Веймарскую республику избирали в основном представители ультраправых взглядов, сочувствовавшие нацистам и поддерживавшие идею гитлеровского «крестового похода против большевизма». Среди них были и представители династии Романовых.

Великий князь Кирилл Владимирович: самопровозглашенный император был лоялен к Гитлеру

Нарушивший присягу

Великий Князь Кирилл Владимирович, двоюродный брат Николая II, родился 12 октября 1876 года в Царском Селе. В роду Романовых он считался дурным семенем, доставляя царской семье массу хлопот своим необузданным нравом и вызывающим поведением. Самым скандальным его поступком стала женитьба на своей двоюродной сестре, принцессе Саксен-Кобург-Готской, Виктории Мелите. Венценосные представители династии долго не желали признавать этот брак, поскольку он не только состоялся между близкими родственниками, но к тому же был у Виктории Федоровны не первым – до этого она развелась с родным братом императрицы, великим герцогом Эрнстом Людвигом Гессенским. И хотя конфликт со временем был улажен, Кирилл Владимирович затаил обиду.

Во время Февральской революции, будучи командиром флотского гвардейского экипажа, он первым из императорской фамилии нарушил присягу и перешел вместе с вверенной ему воинской частью на сторону Временного правительства. Впрочем, этот шаг не спасает его семью от скорой эмиграции. Возмущенный приказом Временного правительства об аресте Николая II и его семьи, великий князь подает в отставку и нелегально выезжает в Финляндию, а оттуда в Швейцарию.

Император Всероссийский в изгнании

После эмиграции супруги Романовы обосновались в родовом имении Саксен-Кобург-Готских в Кобурге, на севере Баварии, где жил двоюродный брат Виктории, герцог Карл Эдуард. В 1922 году Карл Эдуард поддержал Адольфа Гитлера в битве за Кобург, а сама чета Романовых начинает жертвовать нацистской партии крупные денежные суммы. Общество Кирилла Владимировича пополняют такие близкие к Гитлеру лица, как прибалтийский немец Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер, сыгравший ключевую роль в объединении ранних нацистов и радикальных русских монархистов. Именно Шойбнер-Рихтер создает русско-германское общество «Возрождение», призванное сплотить белую эмиграцию вокруг фигуры Кирилла Романова, чтобы во главе с ним совершить «крестовый поход» против большевиков за «Царя, Веру и Отечество». Впоследствии, 1 августа 1924 года, Кирилл, как старший представитель династии, уже во всеуслышание объявит себя Императором Всероссийским в изгнании.

После гибели Шойбнер-Рихтера во время Пивного путча 9 ноября 1923 года, его место возле Кирилла занимает генерал Василий Викторович Бискупский. Именно он, по свидетельству главного идеолога нацизма Альфреда Розенберга, становится финансовым посредником между НСДАП и четой Романовых. Сами же Романовы получали необходимые средства на поддержу НСДАП от американского автомобильного магната Генри Форда. Наладить необходимый контакт Кириллу Владимировичу помог еще один белоэмигрант, президент Русского монархического клуба в Нью-Йорке Борис Бразоль, бывший, как и Форд, ярым антисемитом.

Передавая связи по наследству

Вопреки чаяниям самопровозглашенного императора, как только НСДАП встает на ноги, Гитлер, прежде активно заигрывавший с русскими монархистами, быстро дистанцируется от Кирилла Романова и его окружения, а власти Веймарской республики, не желавшие конфликтовать с Советским Союзом, запрещают «императору в изгнании» заниматься политической деятельностью. После этого в конце 1920-х Кирилл Владимирович с семьей переезжает во Францию, не теряя при этом своих немецких связей.

По совету генерала Бискупского, Кирилл Романов приближает к себе Александра Казем-Бека, руководителя эмигрантской организации «Союз младороссов», много позаимствовавшей у итальянского фашизма. Однако к концу 1930-х годов организация проявляет все больше симпатий к большевизму, что заставляет Кирилла разорвать с ними всякие отношения.

В 1938 году Кирилл умирает, и главой Императорского Дома становится его сын Владимир. В отличие от отца, Владимир предпочитал вести светскую жизнь, держась подальше от политических интриг, и даже подчеркивал, что «никогда не встречался с германским канцлером». Однако, когда войска Германии оккупировали Францию, он согласился выразить рейху полную лояльность. Самым известным политическим шагом Владимира Кирилловича стало опубликованное 26 июня 1941 года официальное обращение в поддержку «крестового похода» Гитлера на СССР.

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    После Октябрьской революции в Германии, еще недавно воевавшей против России в Первой мировой войне, обосновалось около полумиллиона белоэмигрантов. Своим новым домом Веймарскую республику избирали в основном представители ультраправых взглядов, сочувствовавшие нацистам и поддерживавшие идею гитлеровского «крестового похода против большевизма». Среди них были и представители династии Романовых.
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