Николай Салацкий. От Курской дуги до иркутского Вечного огня

Изменить размер шрифта В Иркутске в микрорайоне Приморский есть улица Салацкого. Она названа в память о фронтовике, сражавшемся на Курской дуге, о человеке, всю свою жизнь посвятившем развитию и сохранению Иркутска, – Николае Салацком. Человеке, которому Иркутск, среди прочих важных объектов, обязан созданием Вечного огня и мемориала славы на Нижней набережной. Телеинформ продолжает публиковать материалы из серии «Улицы имени Победы». Мемориальная доска на улице Салацкого Парень из тайги Николай Салацкий родился в 1919 году в маленькой – всего на восемь дворов – деревеньке Владимировск Усольского района, расположенной в предгорьях Восточных Саян. Он был пятым из девяти детей у отслужившего в царской армии поляка Франца Салацкого и переселенки Анны Лоншаковой. Они в 1907 году вскоре после свадьбы перебрались в тайгу, поскольку жизнь в Иркутске тогда была очень тяжелой. Однако и после обустройства сперва на кордоне, а после – в деревне неподалеку от него намного легче она не стала, в 20-21-х годах было самое голодное время. «Сестра вспоминала то тяжелое время: «Удивляюсь, Коля, как ты выжил. Питался ты в детстве главным образом капустой и горохом. Хлеба почти совсем не было. Постоянно лазал то на печь, то на стол, сильно падал и разбивался до крови. Мама по хозяйству, особенно во время сенокоса, уходила на целый день, наш покос был далеко за рекой Тойсук, а с тобой оставалась я, а мне было-то всего девять лет. Мама, смотря на тебя, часто просто в отчаяние приходила и наказывала – смотри за ним, держи его, чтобы он не поломал себе шею. И я целыми днями за тобой бегала, а самое главное – нечем было кормить», – напишет позже Николай Салацкий в своих мемуарах «О былом как было». Николай Салацкий Конечно, в таких условиях работать он начал с самого детства – сначала помогал родителям, затем с 14 лет работал с братом на выгрузке леса. В таких условиях о сколько-нибудь хорошем образовании говорить не приходилось. И все же, после принятия в комсомол в 15 лет, Николай Салацкий сначала подтягивает знания с помощью образованных знакомых, а затем отправляется в Иркутск, планируя поступить на рабфак. Там по рекомендации знакомых он обращается к репетитору, параллельно работая и отдавая тому за учебу почти весь заработок. В результате упорный юноша поступает сразу на второй курс вечернего автодорожного рабфака, а днем работает сперва на стройке, потом на пилораме, изо всех сил старается помогать семье сестры, у которой жил; каждый день пешком добирается на работу, потом на учебу, потом домой – это при том, что жила сестра в начале улицы Горького на берегу Ангары, а рабфак находился на другом берегу Ушаковки. В результате в 1937 году Салацкий заболел, врачи диагностировали истощение и малокровие, и тот был вынужден вернуться к родным в тайгу. На границе В 1938 году Николая Салацкого призвали в армию. Его это порадовало – юноша хотел стать кадровым военным. Он служил в погранвойсках в Забайкалье, в первые же дни там был зачислен в школу младших командиров, к началу 1941 года дослужился до политрука погранзаставы. – Современному читателю сложно объяснить, кто такие политруки, парторги, их часто путают с особистами, – отмечает кандидат исторических наук, сотрудник Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков. – Но по сути, они выполняли функции младших командиров. И в бою, если пропадали официальные командиры, политруки обязаны были принимать командование на себя. У Салацкого был чин лейтенанта. Именно там, на границе, он знакомится с будущей женой – тогда еще старшеклассницей Валей, приехавшей с другими школьниками помогать со сбором урожая в колхозе, на землях которого дислоцировалась погранзастава. В июне 1941 года Николай Салацкий отправляется в отпуск домой. Именно в следующем в Иркутск поезде он услышит по радио о том, что фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Не зная, что делать, он все же решает добраться до родных, а дома его уже ждет телеграмма с приказом немедленно вернуться на заставу. Многие пограничники, как и Салацкий, подали заявления об отправке добровольцами на фронт, но им отказали. Тогда опасались нарушения нейтралитета со стороны Японии и не хотели ослаблять восточную границу. – К концу 1942 года стало очевидно, что японцы увязли в войне на Тихом океане и вряд ли нападут, – отмечает Артем Ермаков. К фронту И в ноябре 1942 года Николая Салацкого вызывают с заставы для отправки в Читу, а затем – в Иркутск. Там формировался Нерчинский 236-й стрелковый полк 70-й армии, создаваемой, преимущественно, из кадровых пограничников. В 20-х числах ноября сформированный полк отправлялся на фронт. Он торжественно маршировал от казармы на улице Баррикад по улицам Октябрьской Революции, Карла Маркса, Ленина, Чкалова к железнодорожному вокзалу. «Этот строевой марш по улицам родного города и провожающих иркутян я запомнил на всю жизнь», – напишет Салацкий гораздо позже. Из Иркутска он попал на Урал, где формировалась 106-я Забайкальская стрелковая дивизия. В конце января ее погрузили в эшелоны, которые прибыли сначала в Москву, а затем направились в Елец. От Ельца предстоял пеший марш в направлении Курской дуги, к селу Чернь – более 100 километров. Эшелон с лошадьми отстал и затерялся, в результате люди сами тащили пушки, снаряды, полевую кухню. Продуктов почти не было, лучшей едой считалась, если удавалось ее достать, картошка, сваренная в мундире. Наконец добрались до места – на фронт, «началась чрезвычайно тяжелая фронтовая жизнь в первом эшелоне». – Это была «незнаменитая война», – говорит Артем Ермаков. «Наша оборона проходила на высоте прямо в глубоком снегу, никаких траншей и землянок не было. В небольшой разбитой бывшей немецкой землянке находился только КП роты, а весь личный состав окопался в глубоком снегу. Из снега делали укрытия, днем нельзя было и головы высунуть. Все время били немцы, их снайперы, ночью мы долбили мерзлую землю, стремились с большим трудом окопаться, нам удалось выдолбить небольшие землянки и траншеи. В период обороны удалось успешно отбить несколько немецких разведок боем и захватить языка. В этих боях мужали и закалялись солдаты и офицеры», – напишет в своих воспоминаниях Николай Салацкий. Николай Салацкий в первом ряду, третий справа Еды по-прежнему не хватало, пришла весна, а люди продолжали ходить в зимней форме и валенках, обмундирование не приходило. Затем начался и тиф, «скосивший четверть состава». В том числе заболел и умер командир их роты, которую в результате пришлось возглавить Салацкому. Но вскоре и он слег с тифом. В первой половине мая выздоровел и вернулся в роту, где был уже новый командир – иркутянин Уступкин. Вскоре политрук узнал, что сменилось и командование дивизией и командование армией: «Все старое руководство было освобождено, они из-за своей безответственности еще до наступления боев чуть голодом не заморили и измотали отборные силы кадровых пограничников». Со слезами на глазах… К концу мая Николай Салацкий дослужился от политрука роты до парторга батальона, хотя в своей «родной» первой роте он все еще очень часто бывал. Во время своих и немецких вылазок и просто под обстрелами гибли однополчане – друзья и знакомые. Сам Салацкий был на волосок от гибели, когда поступил приказ первой роте по команде отправиться в атаку. А впереди не только немецкие минные поля и пристреленная ими зона, но и свои мины, которые просто не успели бы обезвредить. Николай собирался вместе с первой ротой отправиться в эту самоубийственную атаку, раз уж таков приказ, но в последний момент атаку пехоты отменили, вместо нее выступили танки – они и подорвались на тех минах – в бой отправилось около пятидесяти, семнадцать из них загорелись, атака захлебнулась. – Весна и лето 1943 года – это история концентрации огромных военных и человеческих ресурсов в одном месте с обеих сторон, – говорит Артем Ермаков. – Когда обе стороны понимают, что наступление будет именно здесь, и эффект внезапности был потерян. Поэтому стороны откладывали наступление, постоянно наращивая ресурсы. Наконец 11 июля поступил приказ о начале наступления. «Я созвал политбюро, рассказал об обстановке, полученном приказе. Было принято решение о том, что я должен быть в первой роте, она выходила ближе всего к немецкой обороне и, следовательно, первой будет врываться к немцам и ей будет тяжелее других рот», – напишет в мемуарах Салацкий. Им тогда удалось прорваться, захватив несколько немецких траншей, но от 120 человек первой роты в живых осталось семеро. В своих записках Николай Салацкий вспоминает многих погибших с теплом и горечью, без лишних слов, скорее, документально описывает страшные картины войны. «При участии санитарного взвода мы прочесали поле битвы, собрали трупы, в том числе подняли убитых: командира роты Уступкина, комвзвода Кузьмина, санитарку Надю и еще многих, многих других, нашли одного сильно контуженного сержанта Середкина. Так не стало моей родной первой роты», – вспоминает он. «Меня убило…» Тем временем советские войска на Курской дуге продолжали наступление, немцы не выдерживали атак и отступали. «К 21 июля за десять дней непрерывных наступательных боев наш батальон понес большие потери. Стрелковых и пулеметной роты уже не существовало. От них осталась небольшая группа солдат, которую возглавил замкомбата капитан Чупин, и оставался штаб командира батальона, при нем было несколько солдат из хозвзвода и два станковых расчета, уцелевших от пулеметной роты», – говорится в воспоминаниях. Чупин со своей группой, куда входил и Николай Салацкий заняли важную высоту в селе Моховое недалеко от Орла. Затем Салацкий отправился к комбату, а ночью немцы пошли в контрнаступление, пытаясь выбить русских с высоты. По телефону комполка приказал бросить все силы на удержание высоты, пообещав к полудню подкрепление. И Салацкий с остатками батальона – двумя станковыми расчетами, остатками хозвзвода и ординарцем комбата стал прорываться к Чупину. Улица Салацкого «Один станковый расчет уже отстал. Бойцов у меня осталось всего человек десять-двенадцать. «Я вскакиваю, кричу: «За Родину! За Сталина! Вперед!» – и делаю последний прыжок к траншее. В это время сильный удар. Меня отбросило, упал вниз головой, лицом в картофельную борозду. Через какой-то миг очнулся, приподнял голову, увидел капитана и тихо сказал: «Товарищ капитан, меня убило». – В активных боях он пробыл меньше двух недель – к сожалению, до 1943 года включительно это соответствует статистике жизни младшего комсостава в наступлении, – говорит Артем Ермаков. – Практически все младшие командиры вокруг него погибли. «В глазах есть жизнь» Но несмотря на тяжелое ранение, Салацкий был еще жив. Командир приказал вытащить его из траншеи и уволочь в овраг, там его спрятали в подвале сгоревшего дома и вернулись в бой. Больше никто из батальона не выжил. А Николая Салацкого подобрали, погрузили в повозку и отправили в медсанбат. «Немного я пробыл в медсанбате, где мне обработали рану и извлекли куски металла, и все спрашивали, что тебя ранило и как тебя ранило. Всем казалось слишком невероятным, что я жив», – вспоминал он. Ночью его переправили в полевой госпиталь, осматривали, ощупывали бедро, где слышался хруст. «Врачи бегают, шепчутся, перенесли меня в отдельную палату, и вдруг быстро входит полковник медицинской службы без халата, в пыли, у него на груди орден Красного Знамени, – и сразу же ко мне: «Покажи глаза». Смотрит, повторяет громче: «Покажи глаза лучше». Я смотрю на него, почти теряя сознание… полковник вполголоса говорит врачу: «В глазах есть жизнь. Посади дежурного, внимательно наблюдайте, рана очень серьезная. Информируйте меня. Завтра я посмотрю, и решим, что дальше», – вспоминал Салацкий. Именно этот эпизод потом он вспоминал чаще всего. – Я всегда помню его эмоциональный рассказ о том, как он в госпитале лежал: «Лежит, говорит, то ли живой, то ли уже мертвый – над ним склоняется хирург, посмотрел в глаза и говорит: «У этого парня в глазах есть жизнь, будем бороться», – рассказала Телеинформу бывшая коллега Салацкого по Иркутскому отделению ВООПИК Светлана Утмелидзе. Воспоминания Николая Салацкого А вот саму войну, по словам дочери Николая Салацкого Натальи Мельниковой, он не любил вспоминать: – Страшно было, он даже вспоминать не хотел. Кстати, многие не хотят вспоминать. Его вытащили, увезли раненого, а почти все, кто с ним воевал, погибли. Потому что они стояли там насмерть. И был приказ не отступать, держать позицию и ждать 1-ю армию. Битва же на Курской дуге была решающей. На следующий день, после еще одного осмотра тем полковником медслужбы его отправили самолетом в госпиталь в Липецке, там прооперировали. Рентген показал множество крупных и мелких осколков и пулю в правой подвздошной области и правом бедренном суставе. Часть осколков извлекли, затем отправили в госпиталь в Махачкале, где извлекли еще часть и куски подсумка с грантами. Позже ему предстояло пережить еще пять операций в иркутском институте ортопедии. И все равно все осколки извлечь так и не удалось. – У него было тридцать осколков, он всю жизнь ходил через боль – боль была адская в ноге, – вспоминает дочь. – Вытащить осколки было невозможно – там и так было много операций. И он до самой старости так с болью в ноге и ходил. И когда он летал в командировки в другие города, то его всегда останавливали – он не мог пройти рамку, всегда звенел. Поэтому он всегда возил с собой рентгеновские снимки. Прощание с мечтой Тем временем рана у Салацкого не заживала, в госпитале в Махачкале он пролежал до середины декабря 1943 года, затем его комиссовали с инвалидностью второй степени и отправили домой. Так рухнула его мечта быть кадровым офицером – сам Салацкий в своих воспоминаниях признается, что плакал тогда. Домой он приехал едва живой – помимо тяжелой раны, из-за которой с трудом ходил, подхватил в Махачкале малярию, которая периодически обострялась. Однако упорно старался дальше жить и работать. Вскоре его пригласили на работу в Усольский горком комсомола, где спустя некоторое время избрали первым секретарем. В 1953 году он становится сначала первым заместителем секретаря парткома, а затем – и секретарем парткома на строительстве ангарской ГЭС. Именно там ему довелось встретить диспетчера на строительстве Елену Гончарук, или просто Леночку, проявлявшую к нему странный интерес. Долгое время такой интерес вызывал у Николая Салацкого, давно женатого на любимой Валечке, беспокойство и опасения. Оказалось же, что она просто его узнала, но не могла поверить своим глазам – Леночка была медсестрой, дежурившей в полевом госпитале у постели тяжелораненого политрука. Именно от нее он уже в мирное время узнает, что тогда из-за газовой гангрены планировали ампутировать ему ногу, но вмешался прибывший в госпиталь начальник медслужбы фронта Петровский, спасший ему ногу и жизнь. «Я все время на вас смотрю и не верю своим глазам, что это вы, что вы выжили и ходите на обеих ногах», – приводит Николай Салацкий слова Леночки. Много позже, в 1979 году случай сведет его в Москве с тогда уже академиком Борисом Петровским, и им удастся пообщаться. – Всю жизнь после войны он был благодарен врачам, при нем было установлено много мемориальных досок врачам в Иркутске, – говорит Светлана Утмелидзе. – Это все в память и в благодарность тем врачам, которые когда-то ему спасли жизнь. Хотя у него много осколков удалили, но тем не менее, у него в бедре осталось много осколков. Поэтому ему было тяжело ходить. В конце 80-х или начале 90-х ему даже пришлось встать на костыли. Но сам он никогда не жаловался на это, был очень мужественным человеком. Служение городу В 1957 году Николая Салацкого избирают секретарем сначала Свердловского, а затем Октябрьского райкома КПСС. А в 1962 году он становится председателем иркутского горисполкома и занимает эту должность в течение 18 лет. – Отчасти его комсомольская, а затем партийная карьера связана с тем, что он был комиссован и на год раньше многих вернулся домой. Хотя внутренне он был человеком достаточно скромным, не карьеристом, просто работы было много, а делать ее было некому. Несмотря на скромность, он был человеком, принимающим достаточно конфликтные решения, – говорит Артем Ермаков. – Умение преодолевать у него еще и до войны было, но после нее развилось в максимальной степени. Это ситуация, когда инвалид не хочет выглядеть инвалидом, для этого приходится прилагать в два-три раза больше усилий, чтобы работать наравне со здоровыми людьми. Это опыт постоянного преодоления в течение всей жизни. Он отмечает, что «Салацкий во многом сформировал облик современного Иркутска»: – Он занимался тем, что называется «градостроительная политика» – для Советского Союза 60-70-х годов это чрезвычайно редкое явление. Без какого-либо специального образования он понимал, что такое урбанизм, что город надо сохранять и развивать в комплексе. Именно Николай Салацкий стал активно заниматься благоустройством города и его активным развитием. Он добился строительства Ново-Иркутской ТЭЦ, Иннокентьевского моста, при нем построены дворец спорта «Труд», Торговый комплекс, гостиница «Интурист», кинотеатры «Гигант» и «Баргузин», застроены Лисиха, Ново-Ленино, Синюшина гора, Академгородок, Солнечный, Первомайский, Приморский, Юбилейный и так далее. При Салацком впервые создан генплан Иркутска с учетом перспектив развития города. Причем этот план, сформированный еще в конце 1960-х, предусматривал вынос аэропорта за черту города – уже тогда это казалось очевидным. Однако новый первый секретарь Иркутского обкома КПСС Николай Банников, едва переехав в регион из Казахстана, добился отмены этого решения, настаивая на том, что в переносе аэропорта нет нужды, достаточно немного изменить угол ВПП. В результате генплан пришлось корректировать, отказавшись от переноса аэропорта. – Он только работал, – вспоминает дочь. – Дома почти не бывал, приезжал в 11-12 вечера и ложился спать, у него даже не было сил покушать. Ночью вставал, пил корвалол, а в шесть утра уже вставал и уезжал на работу. И вот так – всю жизнь. Все двадцать лет была битва за город, мы его дома практически не видели. Отдыхал он так: на дачу приедет, мама сварит обед, потом он кидал под елку пиджак, ложился на землю. Затем вставал: «Все, Валечка, дорогая, я поехал, я надумал тут». И ехал опять в горсовет, звонил, всех поднимал – появились новые задумки. У него все время какие-то задумки в голове крутились. Ему говорят: « Николай Францевич, сегодня же выходной». А он отвечал: «Ничего, наотдыхаемся еще». У Вечного огня И именно по инициативе Николая Салацкого и при его активнейшем участии в Иркутске был создан мемориал славы с Вечным огнем. – Безусловно, фронтовые годы повлияли на создание этого мемориала. Это была его мечта, – говорит Наталья Мельникова. – И другие памятники фронтовикам он делал. Идея создания Вечного огня его посетила, когда он только стал мэром – в 1962 году. А в 1975 году эта места осуществилась, поскольку сразу все сделать нельзя было – проектов было много: Ново-Иркутская ТЭЦ, Торговый комплекс, троллейбусы пускали. И строили этот мемориал всеми силами – весь горсовет участвовал, до 10 вечера все работали. Началось все с того, что в конце 1974 года в стране началась подготовка к празднованию 30-летия Победы. В Иркутске задумались, как отметить эту важную дату и увековечить память погибших иркутян. Рассматривались разные варианты, пока в начале января 1975 года не прозвучало предложение разместить памятник на Нижней набережной. «Я сразу сообразил, что это неплохая идея и в предложении есть резон, но будет очень много трудностей, препятствий, там старый огромный золоотвал, узкоколейная железная дорога завода имени Куйбышева, там проходят все главные инженерные артерии города, – писал Николай Салацкий в своих воспоминаниях. – На следующий день рано утром я один бродил, утопая в снегу, осматривая со всех сторон этот запущенный участок, и все больше убеждался, что Е. И. Яковлева права. Здесь, в старом полуразрушенном сквере, на месте, где когда-то стоял Иркутский острог, куда лучше разместить это памятное место». Было предложено несколько вариантов проекта памятника, но больше всего всех заинтересовало предложение главного художника города Виталия Смагина. После Николай Салацкий отправился в Рассоху, где находился гранитный карьер, договариваться о том, чтобы в срок были сделаны фрагменты для мемориала. Выяснилось, что с большим трудом, непрерывно работая, мастера попытаются уложиться в такие короткие сроки. После этого началось проектирование, подготовка генплана, все это делалось в кратчайшие сроки. Рассказывая о своей затее Николаю Банникову, Салацкий предварительно оценил проект в 200-250 тысяч рублей. «Когда был рассмотрен генплан и стали выпускать рабочие чертежи и сметы, стало ясно, что затраты значительно превысят миллион, но я об этом не стал никому докладывать, боялся, как бы вообще не испортить дело, и шел на риск, стягивал на стройплощадку все, что только можно было стянуть и рационально использовать», – написал позднее Николай Салацкий. Привлекались все строительные и транспортные хозяйства, участвовали военные и многие другие. «На строительстве мемориала был такой энтузиазм, какой трудно себе представить. Каждый коллектив считал для себя честью в любое время дня или недели работать над увековечиванием памяти погибших. Работа на объекте обычно шла с 8 утра до 12 часов ночи. Работали и в субботние, и в воскресные дни», – вспоминал Николай Салацкий. А когда начался монтаж блоков стелобада и плит Вечного огня, работа шла круглосуточно – это было уже начало мая, а завершить хотели во чтобы то ни стало ко Дню Победы. В 10 вечера 7 мая при укладке одна из полированных плит, изготовленных Слюдянским рудоуправлением, развалилась. К вечеру 8 мая изготовили и доставили из Слюдянки новую плиту и еще одну запасную. В результате к 9 мая проект был полностью завершен. – Мемориал «Вечный огонь» построен именно стараниями Салацкого – не облисполкома, не обкома партии, – говорит Светлана Утмелидзе. – Он реализовал это строительство за короткий период своей силой воли и авторитетом, уговорил Петра Киселя сделать эту звезду. Те, кто подходят к нашему Вечному огню, никогда не думают, что она сделана из камня, всем кажется, что это металл. И открывать его, конечно, должен был Николай Францевич – фронтовик, инвалид войны, а открывал, как всегда, секретарь обкома Банников, который не верил в этот проект. Он же потом и на пенсию его (Салацкого. – Прим. ред.) отправил, укоротив тем самым ему жизнь. – Мы ему обязаны историко-архитектурным комплексом Нижней набережной, – говорит Артем Ермаков. – Он создал его, не разрушив единства центра города. Он выдержал бой с обкомом за сохранение и реставрацию окружающих архитектурных памятников. (Салацкий добился реставрации Спасского собора, Богоявленской церкви и Польского костела. – Прим. ред.) «О былом как было» Николай Салацкий практически всю жизнь служил Иркутску – сначала на посту председателя горисполкома, затем – будучи заместителем председателя президиума областного отделения ВООПИК. В 1992 году в свет вышла книга его воспоминаний о всей минувшей жизни «О былом как было. Записки председателя горисполкома». А в 1993 году Николая Салацкого не стало – подвело сердце, измученное тяжелыми нагрузками и несколькими операциями под общим наркозом, когда из него извлекали осколки. Артем Ермаков отмечает, что неоднократно поднимал вопрос о необходимости переиздания книги «О былом как было» или хотя бы ее оцифровке, она очень интересна с точки зрения истории Иркутска. – Я в свое время говорила с мэром, чтобы эту книгу переиздали – там изложены такие интересные факты, даты и фамилии, у него была отличная память, – поддерживает его и Светлана Утмелидзе. И все же о Николае Салацком в Иркутске помнят. Помимо названной в честь него улицы на нескольких домах размещены посвященные ему мемориальные доски, в сквере возле драмтеатра установлен памятник. Фото автора и из архива семьи Николая Салацкого Интересно? Полезно? Хотите помочь редакции Расскажите об этом своим друзьям! Загрузка... Смешные животные , коты собаки



О Юрии Визборе: «Песня – это отзвук души»

20 июня – день рождения Юрия Визбора. В 2020-м популярному барду исполнилось бы 85 лет. Автор трех сотен замечательных песен, актер, драматург и прозаик Визбор известен миллионам людей, живших в Советском Союзе. Его песни звучали возле походных костров, во время отдыха в пионерских лагерях или в студенческих компаниях, на концертах авторской песни и во многих кинофильмах. Наследие Юрия Иосифовича и сегодня согревает души тех, чья юность и молодость прошла в СССР. 20 июня – день рождения Юрия Визбора. В 2020-м популярному барду исполнилось бы 85 лет. Автор трех сотен замечательных песен, актер, драматург и прозаик Визбор известен миллионам людей, живших в Советском Союзе. Его песни звучали возле походных костров, во время отдыха в пионерских лагерях или в студенческих компаниях, на концертах авторской песни и во многих кинофильмах. Наследие Юрия Иосифовича и сегодня согревает души тех, чья юность и молодость прошла в СССР.

«Владимир Владимирович! Мы пенсионеры...» Хлёсткие рифмы об актуальном

Хотите послушать или прочитать стихи современных поэтов? Такая возможность есть. Поэтическое меню представлено обращением Всеволода Емелина к Владимиру Владимировичу по поводу режима самоизоляции в Москве, стихами Ивана Давыдова о слонах, Алексея Цветкова — о Давыде и Юрии, Александра Дельфинова — о том, как быстро идет время. На десерт — маленький рассказ Давыдова о русском севере. Хотите послушать или прочитать стихи современных поэтов? Такая возможность есть. Поэтическое меню представлено обращением Всеволода Емелина к Владимиру Владимировичу по поводу режима самоизоляции в Москве, стихами Ивана Давыдова о слонах, Алексея Цветкова — о Давыде и Юрии, Александра Дельфинова — о том, как быстро идет время. На десерт — маленький рассказ Давыдова о русском севере.

Мнительный Николай I мог и простлюдином переодеться!

Почитатель порядка и дисциплины, император Николай I частенько устраивал незапланированные ревизии с целью контроля работы различных служб и ведомств. Для проверки преданности и профессионализма собственного штаба телохранителей, он практиковал переодевания в простолюдина. Почитатель порядка и дисциплины, император Николай I частенько устраивал незапланированные ревизии с целью контроля работы различных служб и ведомств. Для проверки преданности и профессионализма собственного штаба телохранителей, он практиковал переодевания в простолюдина.

Приколы с котами и собаками



Взгляд на русскую женщину из-за рубежа: в России царит скрытый матриархат

В России женщины по-прежнему находятся во власти мужчин. Именно так видит наш социальный уклад «слабый пол» Европы. В России женщины по-прежнему находятся во власти мужчин. Именно так видит наш социальный уклад «слабый пол» Европы.

Смешные дети-смутьяны



Среди православных священников не место женщинам. А почему?

В христианских источниках мы не находим прямого запрета женщинам исполнять обязанности священника. Но все же обычно их не принимают в ряды служителей церкви. И причин тому несколько. В христианских источниках мы не находим прямого запрета женщинам исполнять обязанности священника. Но все же обычно их не принимают в ряды служителей церкви. И причин тому несколько.

Стакан воды

Один проповедник столкнулся с человеком, который утверждал, что грешный человек в нём умер. Заинтригованный, он пригласил его к себе на обед. Один проповедник столкнулся с человеком, который утверждал, что грешный человек в нём умер. Заинтригованный, он пригласил его к себе на обед.

Журналист Михаил Таратута: почему Россия — совсем-совсем «не Америка»?

В конце 80-х, когда на просторах СССР задули «ветры перемен», и Михаил Тататута стал для нас «первооткрывателем» целого континента. Он рассказал о реальной, не придуманной пропагандой Америке. Он был первым журналистом, бравшим интервью у Элизабет Тейлор в её доме, и первым советским корреспондентом, освещавшим церемонию вручения «Оскара». Даже дежурное «Нью-Йорк – город контрастов» звучало в его передачах как-то иначе, и за всеми этими «контрастами» мы видели живых людей с их радостями и печалями. Словом, ломал стереотипы и мы ждали его репортажей в программе «Время» с не меньшим нетерпением, чем, скажем, очередного «Взгляда». Впрочем, и сейчас, в свои 72 года, он остаётся в обойме, его имя на слуху не только у телезрителей со стажем. В конце 80-х, когда на просторах СССР задули «ветры перемен», и Михаил Тататута стал для нас «первооткрывателем» целого континента. Он рассказал о реальной, не придуманной пропагандой Америке. Он был первым журналистом, бравшим интервью у Элизабет Тейлор в её доме, и первым советским корреспондентом, освещавшим церемонию вручения «Оскара». Даже дежурное «Нью-Йорк – город контрастов» звучало в его передачах как-то иначе, и за всеми этими «контрастами» мы видели живых людей с их радостями и печалями. Словом, ломал стереотипы и мы ждали его репортажей в программе «Время» с не меньшим нетерпением, чем, скажем, очередного «Взгляда». Впрочем, и сейчас, в свои 72 года, он остаётся в обойме, его имя на слуху не только у телезрителей со стажем.

Дети исследуют мир на природе



Старославянский, церковнославянский и древнерусский язык: это вам не одно и то же

«Паки, паки, иже херувимы, житие мое», - говорил режиссер Якин в пьесе Булгакова «Иван Васильевич», искренне полагая, что общаться с царём Иваном Грозным следует именно так. И сегодня это заблуждение разделяют большинство людей, не понимающих разницы между древнерусским, старославянским и церковнославянским языками. «Паки, паки, иже херувимы, житие мое», - говорил режиссер Якин в пьесе Булгакова «Иван Васильевич», искренне полагая, что общаться с царём Иваном Грозным следует именно так. И сегодня это заблуждение разделяют большинство людей, не понимающих разницы между древнерусским, старославянским и церковнославянским языками.

Смешные высказывания детей!



Кем мы хотим видеть «машинный разум» — своим слугой, партнером или господином?

Скорее всего, когда речь заходит о явлении некоего ИИ народу, нам тут же представляется искусственно созданное, обладающее сверхспособностями человекоподобное существо. Теоретически готовое бросить вызов своему творцу и, таким образом, поставить существование всего человечества под угрозу. Действительно, от появления такого существа, скорее всего, нас отделяет не одно десятилетие. Проблема, однако, в том, что ИИ уже довольно давно проникает в нашу жизнь в незаметных, гомеопатических дозах. Является нам не в виде Терминатора, а невидимкой, чье влияние на жизнь очень непросто распознать. Скорее всего, когда речь заходит о явлении некоего ИИ народу, нам тут же представляется искусственно созданное, обладающее сверхспособностями человекоподобное существо. Теоретически готовое бросить вызов своему творцу и, таким образом, поставить существование всего человечества под угрозу. Действительно, от появления такого существа, скорее всего, нас отделяет не одно десятилетие. Проблема, однако, в том, что ИИ уже довольно давно проникает в нашу жизнь в незаметных, гомеопатических дозах. Является нам не в виде Терминатора, а невидимкой, чье влияние на жизнь очень непросто распознать.

Простые рецепты от выпадения волос

Не секрет, что женщины желают выглядеть привлекательно в любом возрасте. И без красивых и чистых волос тут не обойтись. Если с чистотой все более-менее ясно – у каждой женщины уже есть пара - тройка любимых и проверенных шампуней, то вот с качеством шевелюры, ее объёмом, длинной и густотой возникает масса вопросов. Про уход за волосами после 50 лет, доступный в домашних условиях, расскажем в статье. Не секрет, что женщины желают выглядеть привлекательно в любом возрасте. И без красивых и чистых волос тут не обойтись. Если с чистотой все более-менее ясно – у каждой женщины уже есть пара - тройка любимых и проверенных шампуней, то вот с качеством шевелюры, ее объёмом, длинной и густотой возникает масса вопросов. Про уход за волосами после 50 лет, доступный в домашних условиях, расскажем в статье.

Смешные собаки



Ширвиндт и Державин. «Эльдар»



Смерть на Руси была еще и «неверной», и тогда хоронили в особых местах

На Руси, по крайней мере, в христианский период, существовала традиция погребать некоторые категории покойников не на кладбищах, а в общих могилах, носивших название «убогих домов», «скудельниц», «божедомок», «жальников» и «гноищ». На Руси, по крайней мере, в христианский период, существовала традиция погребать некоторые категории покойников не на кладбищах, а в общих могилах, носивших название «убогих домов», «скудельниц», «божедомок», «жальников» и «гноищ».

Непрямые пути советский разведки

20 декабря 1920 года создан Иностранный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии, грозного ВЧК – советской разведки. Упор был, естественно, сделан на нелегальную разведку вследствие почти полной международной изоляции Советской России. Советская разведка своими корнями уходит в большевистское подполье. Трудно представить, что солидные дяди на Мавзолее в макинтошах и фетровых шляпах в своё время бегали на явки с паролями, имели клички и другие фамилии, а сам партийный вождь скрывался на конспиративной квартире, для маскировки носил парик, подвязывал «флюс» и путешествовал как пастор. 20 декабря 1920 года создан Иностранный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии, грозного ВЧК – советской разведки. Упор был, естественно, сделан на нелегальную разведку вследствие почти полной международной изоляции Советской России. Советская разведка своими корнями уходит в большевистское подполье. Трудно представить, что солидные дяди на Мавзолее в макинтошах и фетровых шляпах в своё время бегали на явки с паролями, имели клички и другие фамилии, а сам партийный вождь скрывался на конспиративной квартире, для маскировки носил парик, подвязывал «флюс» и путешествовал как пастор.

Ас страны Советов

8 июня 2020 года исполнилось сто лет со дня рождения самого результативного и прославленного военного летчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Он вошел в историю как искусный истребитель, который стремился первым атаковать противника и овладеть инициативой. 8 июня 2020 года исполнилось сто лет со дня рождения самого результативного и прославленного военного летчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Он вошел в историю как искусный истребитель, который стремился первым атаковать противника и овладеть инициативой. великая отечественная война

ветераны

иркутск

приоритет иркутск Тэги: