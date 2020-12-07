Один человек, выходя из церкви после мессы, испытал острое чувство одиночества. Внезапно его окликнул друг:
— Мне очень надо поговорить с тобой.
Человек увидел в этой нежданной встрече знак судьбы и так обрадовался, что начал говорить обо всём, что казалось ему важным — о божьей благодати, о любви. И добавил, что друга не иначе как Бог послал или привёл ангел, ведь ещё минуту назад он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Друг выслушал всё это, поблагодарил и пошёл прочь. Человек, только что ликовавший, почувствовал ещё большее одиночество. Но потом он понял, в чём дело: в своей бурной радости он пропустил мимо ушей просьбу друга выслушать его.
Человек поглядел себе под ноги и увидел собственные слова, валяющиеся на земле: Вселенная в этот час хотела другого.
Каждая религия вносит в жизнь своих последователей целый ряд ограничений. И как показывает история, эти запреты могут варьироваться на протяжении веков. На Руси с древних времен соседствовали люди, придерживавшиеся разных вероучений. И нередко то, что было разрешено одним, для других находилось под запретом.
В предисловии к предыдущему выпуску упор был сделан на границы между странами, однако есть ведь и другие, не зафиксированные ни в географии, ни в истории. Причём у каждого они свои: кому-то «зарубежен» определённый круг людей; кто-то из разнообразия поэзии выбирает себе, допустим, Пушкина и Тютчева, а всё остальное оставляет за чертой внимания; кто-то отгораживается от общества частоколом одиночества, и хорошо, если это одиночество творческое, сохраняющее связь души с миром... Так что уехавшие в другие страны в общем смысле лишь одни из этих многих.
На днях директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Историк», посвященном предстоящему в этом месяце 100-летию СВР, отметил, что еще до формирования российской внешней разведки как отдельной профессиональной структуры к добыванию необходимой информации привлекались люди самого разного рода занятий и профессий.
В России литература всегда занимала особое место: о том, что в ХIX веке она выполняла роль и философии, и публицистики, а отчасти была и проповедью, написано так много, что это уже банальность. Наше представление о войне 1812 года сформировали «Война и мир» — современные историки с этим спорят, но общество их не слышит. Почему сегодня все иначе? Об этом разговор с ректором Литинститута, писателем Алексеем Варламовым.
20 ноября исполнилось 75 лет Нюрнбергскому трибуналу, где впервые в истории кинохроника сыграла роль доказательства преступлений против человечества. К дате приурочена премьера завершающих выпусков интернет-фильма о фронтовых операторах «Как снимали войну». С руководителем проекта, президентом Гильдии неигрового кино, режиссером Алексеем Ханютиным состоялся небольшой разговор.
5 декабря 2020 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета. Лирические, нежные стихотворные строки этого автора затрагивают самые возвышенные, тонкие струны человеческой души.
Разговоры о возможной реставрации монархии в России ведутся с начала 1990-х годов. По одной из версий, в 1996 году президент Ельцин даже готов был подписать соответствующий указ, однако передумал. Между тем, теоретически члены династии Романовых имеют право взойти на престол не только в России, но и во многих других странах.
Несмотря на давление на верующих и монополию на идеологию, коммунистическая партия так и не смогла преодолеть религию и создать атеистическое общество. В том числе и эта любопытная тема поднимается в книге Виктории Смолкин «Свято место пусто не бывает. История советского атеизма». Ниже предлагаем прочитать небольшой фрагмент.
В первые годы советской власти такие полководцы, как Суворов, отнюдь не пользовались популярностью и именовались не иначе как «золотопогонниками». Многие в руководстве страны, например, Бухарин, считали, что всех деятелей дореволюционного времени надо показывать исключительно в негативном плане и писать «свою новую историю».
Есть в русском языке слово, которое одними произносится с придыханием, а другими – с презрением, будто ругательство. Слово это – «интеллигенция». Об этом феномене состоялся разговор с Татьяной Алексеевой – кандидатом филологических наук, доцентом журфака МГУ.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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