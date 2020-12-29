Я знал, что ты придёшь

Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Как-то раз один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке и наблюдал за рыбаком, сидящим в утлой лодочке, как тот поймал огромного тунца. Бизнесмен поздравил рыбака с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую...
В России выросла смертность, и если статистику умерших мы готовы обсуждать, то сама по себе смерть остается табуированной темой. Поговорить с умирающим и его родственниками о конце жизни, составить духовное завещание, обсудить последние дни помогают доулы смерти.
"Новый Завет рассказывает христианам историю жизни Иисуса. Есть ли исторические или археологические доказательства этих сказаний?", - задается вопросом журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Александра Брем.
Одним из наиболее распространённых явлений после новогодних праздников считается нарушение режима питания, и как следствие прибавка веса, дискомфорт, чувство тяжести, сбой в работе ЖКТ, а порой и появление высыпаний на лице. Все это приводит к плохому настроению. Однако сегодня последствия любого застолья можно быстро и эффективно убрать из организма при помощи детокса.
Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти.
Царь спросил мудрого, знавшего это учение:
— Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и рыбами?
Вопрос создания частных медвытрезвителей в стране уже решен, потому что в Госдуме законопроект об этом прошел третье чтение. Возрождение данной системы вызывает у людей смешанные чувства. Кто-то размышляет здесь с позитивом, другие с опаской. Как же заработают эти учреждения из советского прошлого и царской России в наши дни? Лягут ли они благодатным зерном в почву современных реалий или всё будет наоборот? Вот на сей счет две любопытные точки зрения.
Елизавета Вторая является в нашем веке наиболее популярным монархом, а еще она рекордсменка по продолжительности правления в Великобритании. Королеве уже целых 94 года. И о ее жизни накоплено немало любопытных фактов. Давайте обратимся к некоторым из них.
Карл Маркс известен большинству людей как экономист и социолог, но помимо этого он еще был и политическим журналистом. В одной из своих статей он весьма нелестно отозвался о славянах. Главный идеолог коммунизма и философ идей будущего СССР считал, что Европе нужно либо полностью уничтожить Россию как центр враждебной силы, либо покориться ее варварскому игу. Иронично, что именно славяне яростней всех приняли его идеологию.
Как современный книжный рынок влияет на литературный процесс в России? Почему мы так мало видим произведений, которые действительно смогут пережить свое время? Как изменились функции литературного творчества в XXI веке? И почему новое поколение россиян может вскоре «замычать»? Об этом разговор с писателем, поэтом и переводчиком Юрием Крыловым, руководившим проектами в крупнейших российских издательствах.
Казалось бы, требование православия – девственность невесты должна была соблюдаться беспрекословно. Недаром же возникло такое понятие, как «женская честь», которое подразумевало невинность женщины до брака и ее верность в браке. Однако усмотреть за девушками могли не всегда, из-за чего и происходили присказки вроде «Хорош соболек, да измят!». И в деревнях, и в городах вплоть до начала XX века женщин, совершивших «сор» до брака, наказывали. Ответственность за проступок при этом возлагали на женщину и на ее родителей, но никогда – на насильника или любовника. У мужчин в понятие «чести» скромное поведение не входило.
Актриса Стася Милославская только что сыграла заметную роль – спортсменку-фехтовальщицу в фильме «На острие». Ее спарринг-партнершей (во всех смыслах) выступила Светлана Ходченкова. До этого с успехом прошла еще одна кинокартина с участием Стаси – «Стрельцов», где актриса сыграла жену известного футболиста.
Прощаясь с войсками, экс-император уже не обладал полнотой власти верховного главнокомандующего. Николай II даже не мог повлиять на то, чтобы его приказ был доведен до общественности в оригинале, без редактуры.
Беседа с народным артистом России и легендой отечественной эстрады состоялась в Дубае, где Валерий Яковлевич, до записи на федеральных российских телеканалах новогодних ток-шоу и «голубых огоньков», набирался сил и черпал вдохновение. Как выяснилось, даже для него, завсегдатая музыкально-театральных праздничных постановок, участие в публичной демонстрации солидарной радости – серьёзное испытание.
Буквально недавно Александру Збруеву вручили на церемонии «Звезда Театрала» приз «Легенда сцены», что абсолютно соответствует его положению. Он, бесспорно, легенда. Около 50 ролей в одном только Ленкоме, множество фильмов, где он сыграл незабываемые роли и заслужил любовь всей страны. Сегодня у театра и актеров, даже таких звезд, как Збруев, непростые времена. С этого и началось интервью с Александром Викторовичем.
Пандемия обнажила накопившиеся проблемы отечественной медицины. Предпраздничный настрой требует позитива, но мы поступим в соответствии со словами врача Лукашина, главного героя популярнейшего новогоднего фильма: «Мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом им жилось хорошо». В этом и состоит задача СМИ – посылать болевые сигналы. На вопросы издания ответила Наталья Белова – кандидат социологических наук, доцент РГГУ, специалист в области социологии здоровья и социологии медицины.
Не ходить в церковь, не белить печь, не выметать мусор – эти и многие другие запреты действовали в особенный день, который в поминально-обрядовой традиции восточных славян известен как Пасха мертвых. Души умерших предков «возвращались» из потустороннего мира и проверяли житье-бытие своих домочадцев. И если что было не по правилам – злились и серьезно наказывали.
Маленькие дети моментально определяли, в каком настроении их отец сегодня вернулся с работы. Иногда, погруженный в свои мысли, он даже не отдавал себе отчёта, весел или грустен, спокоен он или встревожен, — они же знали это всегда. Однажды дочь, едва завидев отца, спрашивала:
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.