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Время утренней прогулки
Притча в изложении Ошо   
11 Июня 2020 г.
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sport old 10

Когда Помпеи были разрушены вулканическим извержением, в полночь весь город был в огне, рушились дома и бежали люди. Город был богат, и каждый что-то нёс. Люди несли всё самое дорогое: кто-то нёс своё золото, кто-то — алмазы, деньги; учёные несли свои рукописи, книги — несли всё, что можно было спасти. Но был лишь один человек, который не нёс ничего, лишь свой посох. Все люди, нёсшие вещи, были встревожены: рушилась вся их жизнь. Только этот человек гулял среди толпы, как если бы он вышел на утреннюю прогулку.

Кто бы ни смотрел на него, говорили:

— Почему ты ничего не спасаешь? Ты всё потерял?

Человек отвечал:

— У меня ничего нет, а всё, что у меня есть, я несу.

— Тогда почему ты разгуливаешь, как будто вышел на утреннюю прогулку? Ведь творится такой кошмар, всё гибнет!

Человек засмеялся и сказал:

— Всё, что вы накопили от этого мира, смерть разрушает, огонь сжигает. Я накопил только сознательность. Для вас это всё, может быть, и трагедия, а для меня — это время утренней прогулки.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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    sport old 10 Когда Помпеи были разрушены вулканическим извержением, в полночь весь город был в огне, рушились дома и бежали люди. Город был богат, и каждый что-то нёс. Люди несли всё самое дорогое: кто-то нёс своё золото, кто-то — алмазы, деньги; учёные несли свои рукописи, книги — несли всё, что можно было спасти. Но был лишь один человек, который не нёс ничего, лишь свой посох. Все люди, нёсшие вещи, были встревожены: рушилась вся их жизнь. Только этот человек гулял среди толпы, как если бы он вышел на утреннюю прогулку.
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